Facebook-lekkasjen: Slik sjekker du om dine persondata ble eksponert

Forrige uke ble det kjent at personopplysninger knyttet til flere hundre millioner brukerkontoer hos Facebook ble offentliggjort på nett.



Det skal være snakk om over 533 millioner kontoer, fra 106 land, som nå har blitt lekket på nett. Telefonnumre, hele navn, geografisk plassering, e-postadresser og annen sensitiv informasjon har blitt lagt ut på et nettforum for hackere.



Ifølge et innlegg lagt ut av en talsperson for Facebook på Twitter skal dette være snakk om «gammel data som ble omtalt i 2019. [Facebook] fant og fikset denne feilen i august 2019.»

For alle som fortsatt har samme navn, fødselsdato, telefonnummer, adresse og e-postadresse som de hadde i 2019, så er denne lekkasjen fortsatt prekær – slik finner du ut om dataene dine var blant informasjonen som nylig ble lekket på nett.



Det er svært enkelt å sjekke om du er innehaver av en konto hvis informasjon ble spredd på nett: Besøk nettstedet Have I Been Pwned og skriv inn e-postadressen din.

Siden man kan bruke for å finne ut om man er involvert i lekkasjen er et prosjekt i regi sikkerhetsforsker Troy Hunt, og ble laget som en generell tjeneste som kan varsle folk utsatt for store digitale sikkerhetsbrudd, som den ovennevnte Facebook-lekkasjen.



Hvis e-postadressen din (og kontoen(e) knyttet til denne) har blitt lekket på nett, vil Have I Been Pwned la deg vite i hvilket tilfelle dette skjedde, og hvilke tjenester eller nettsteder som var involvert.

Slik sikrer du deg på nett

Hvis du var involvert i den seneste Facebook-lekkasjen, eller et tidligere sikkerhetsbrudd, anbefales det at du forandrer passordet på alle involverte konti samt andre konti assosiert med e-postadressen.



Hvis du ønsker ytterligere sikkerhet kan det være lurt å bruke en passordhåndteringstjeneste, slik at terskelen blir lavere for å lage gode og unike passord som er vanskeligere å gjette, og slik at man kan sikre lagringen av disse.



Selv om dine persondata ikke dukker opp under søket nevnt ovenfor kan det være lurt å begynne å tenke på å ta grep. Ved å sikre brukerkontoer på nett er sannsynligheten mindre for at man blir en del av statistikken. En måte å gjøre dette på er å ta i bruk tofaktorautentisering (ofte kalt 2FA) hos alle tjenester som tilbyr det, noe som gjør at tjenesten gjør en dobbeltsjekk på hvorvidt personen som prøver å logge seg inn faktisk er den hen utgir seg for å være (eksempelvis via en SMS per telefon).