Er PS5 for stor? Dette antatte fabrikkbildet tyder på at det ikke stemmer

Et nytt bilde som hevdes å være av PS5 har gått sin seiersgang på nettet, og det gir oss en bedre idé om hvor stor konsollen er. Hvis dette er et reelt bilde – og det er det store spørsmålet – så viser det oss mer av hva vi kan forvente når det gjelder størrelsen på konsollen. Etter sigende skal bildet være tatt i en av Sonys fabrikker, og det viser en mann som holder PlayStation-enheten.



Fotoet ble først lagt ut et eller annet sted på Discord, før det ble heftig delt på Resetera-diskusjonsforumet. Vi har overhodet ikke fått bekreftet noen kontekst for hva bildet skal være av, eller hvor det skal være tatt. Ta en titt nedenfor:

We could be looking at the first PS5 console fresh from the factory #PS5 pic.twitter.com/7zkJEkdhR6June 19, 2020

Noen artikler peker til dette Resetera-innlegget av brukeren FFMuz, en såkalt insider, som bevis på at dette fotoet er en del av en intern kommunikasjon av et eller annet slag. Vi er ikke helt overbevist, for å være helt ærlige, men det er interessant å få en viss idé om hvor voldsom konsollen er, om bildet viser seg å være av den faktiske enheten. Det er uansett en rar ting å forfalske, men internett er og blir internett.



Hvis vi regner med at dette er et reelt bilde er det begrenset hvilke konklusjoner man kan dra av størrelsen på konsollen uten å vite hvor høye personene i fotografiet er. Men, selv om konsollen er noe stor, så virker det likevel ikke som om størrelsen på personen som holder den er helt ute av kontroll i noen retning.



På Reddit sammenligner brukeren GREBO7 størrelsen på de forskjellige konsollene (inkludert PS5) via å se på den standardiserte størrelsen på det optiske drevet. Dette kommer sannsynligvis til å bli den største PlayStation-konsollen noensinne, større enn selv originalutgaven av PS3 og Xbox One. Xbox Series X ser ut til å bli bredere, men ikke så høy (når den står på høykant).

PlayStation 5-størrelsen er ennå ikke offisiell

Sony har ennå ikke avslørt de offisielle målene til den nye konsollen. Etter at konsollens design først ble avslørt svarte PlayStations visepresident for UX-design, Matt MacLaurin, på et spørsmål på LinkedIn vedrørende hvorfor den nye konsollen er større.



«Varmehåndtering. Denne generasjonen er små supercomputere. Selv om 7 nm-prosessen leverer utrolig varmeytelse i forhold til hvor kraftig den er, så snakker vi ekstrem kraft.»



Det kan med andre ord være en idé å vente på PS5 Slim hvis du er ute etter en liten nett konsoll under TV-en.