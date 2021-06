Endelig gode nyheter å meddele om Nvidias nye RTX-skjermkort

Nvidia har annonsert at de har planer om å øke produksjonskapasiteten når det gjelder GeForce RTX 3060-skjermkort. Dette skal skje i juli 2021, og forandringene kommer i kjølvannet av nyheten om at eldre RTX 2000-kort kommer til å bli vanskeligere å få fatt i, siden de må vike til fordel for de nye Ampere-kortene.



Vi merker oss også at prisene på skjermkort endelig begynner å få en nedadgående kurve, etter månedsvis med ekstrempriser, takket være blant annet at Kina har begynt å slå ned på kryptoutvinning. Gitt at nettopp RTX 3060 var et yndet kort blant kryptotilhengere, på grunn av den relativt snille prisen (og at den kunstige ytelsessperren, som skulle hindre bruk av kortet til utvinning, var såpass enkel å omgå), så kan dette bety at de budsjettvennlige kortene endelig kan bli litt enklere å få tak i for gamere.

Lys i enden av tunnelen?

Det har kommet rapporter fra Kina om at skjermkortene som selges lokalt har sunket i pris med så mye som to tredjedeler. En av prisfallende som har utmerket seg er et Asus RTX 3060-kort oppført på Tmall (Alibaba), som i mai kostet overdådige 13 499 Yuan (rundt 17 700 kroner), og som nå koster 4699 Yuan (rundt 6200 kroner). Med andre ord et fall i pris på 65 %. Dette er ikke helt nede på de nivåene vi gjerne skulle ønske at kortene lå på, men forbedringene tenner et håp om videre prisfall verden over.



Nvidia laget aldri en såkalt Founders Edition-variant av GeForce RTX 3060, men gav kortene en anbefalt utsalgspris på 329 amerikanske dollar (omlag 2800 kroner), og noe i nærheten av dette har vi ikke sett i noen norske nettbutikker ennå, selv ikke når vi legger til moms. Det er normalt at tredjepartsprodusenter legger seg litt over anbefalt utsalgspris, men grunnet den globale mangelen innen halvlederindustrien og en ekstrem etterspørsel har vi måttet se langt etter normale priser.





Siden RTX 3060-kortene blir utsolgt på få sekunder etter at de legges ut for salg, så har også spekulanter sett sitt snitt til å tjene noen kroner ekstra, og det har vært utstrakt bruk av automatiserte løsninger som rasker til seg kortene i forkant av reelle kunder, slik at de lugubre opportunistene kan selge skjermkortene dyrt på auksjonssider og lignende. Under lanseringene av kort som entret markedene etter at skjermkortmangelen var et faktum har folk stått i køer lange som et vondt år for å få Ampere-kortene i hende, siden vi fortsatt er i en situasjon der tilbudet ikke står i stil med etterspørselen.



Kombinasjonen av at flere kort nå er på vei ut til nettbutikkene verden over, og vi forhåpentligvis har kommet oss over den verste kneika når det gjelder etterspørsel fra kryptoutvinnere i Kina, så kan det nå endelig se litt lysere ut for gamere som er ute etter å oppgradere sine støvete gamle GPU-er.

Kilde: WCCFTech