Vinn muligheten til å kjøpe et GeForce RTX 3080 Ti-kort via «Doom Eternal»-loddtrekning

Hvis du sitter og vurderer om du skal selge nyrene dine for å få råd til et GeForce RTX 3080 Ti, så er det ikke sikkert at det hjelper med bare penger – problemet er å finne et sted som har kortet på lager.



De gode nyhetene er at Nvidia og Bethesda har gått sammen om en loddtrekning der premien nettopp er muligheten til å skaffe deg (blant annet) en av disse nye skjermkortene. Intet mindre enn 300 Ampere-monstre skal legges ut til salg som del i en «Doom Eternal»-pakke, der heldige utvalgte fra både USA og Europa vil få muligheten til å skaffe seg godsakene – hvis de vinner loddtrekningen.



Pakken, som går under det korte og konsise navnet «The Doom Eternal GeForce RTX 3080 Ti Demon Slayer Bundle», koster €1399 (drøye 14 000 norske kroner). I pakken får man et Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition-skjermkort, en kode som gir deg «Doom Eternal Deluxe Edition», samt et knippe samleobjekter og et digitalt gavekort til Bethesdas såkalte Gear Store.

Så nå har man altså valget. Man kan være en av de som saumfarer alle butikker i omegn etter et nytt skjermkort – eller en av de som har kjøpt svinedyre ferdig-PC-er bare for så å plukke ut skjermkortet – eller man kan prøve seg på konkurransen, der man kanskje har en minst like god mulighet til å skaffe seg et 3080 Ti-kort.

Til knes i lodd

Man kan nå registrere seg for å bli med i loddtrekningen. Konkurransen vil vare frem til 7. juli, hvorpå alle de 300 vinnerne trekkes og kontaktes per e-post (innen 8. juli). Er man en av de heldige vinnerne vil man ha 48 timer på seg til å bestemme seg om man vil slå til og bestille pakken, men venter man for lenge blir pakken loddet ut igjen til noen andre.



For å bli med i konkurransen går man til denne siden for å registrere seg. Det er kun lov med én deltakelse per husstand.



Som du kanskje har sett fikk «Doom Eternal» nettopp støtte for ray tracing og DLSS med Nvidias seneste skjermkortdriver, og det er nettopp disse nye fjonge skjermkortene man bør ha om man skal klare å skru alt av grafiske innstillinger til topps. Den store «Doom Eternal»-oppdateringen kommer for øvrig den 29. juni. Hvis du higer etter å få kastet inn et 3080 Ti-kort i gaming-PC-en før den tid, så er det bare å kaste seg rundt og registrere seg hos Bethesda, slik at du i alle fall har en viss mulighet til å nyte spillet med ray tracing og alle detaljer skrudd så høyt som mulig.