En av nøkkelfunksjonene til iPhone 11 kommer snart til Samsungs Galaxy-mobiler

Da iPhone 11 ble lansert, var en av de store salgsargumentene såkalte «slofies», eller slow-motion selfies som blir tatt med frontkameraet. Mange tenkte nok på dette først og fremst som en morsom gimmick, men nå kan det se ut som også Samsungs Galaxy-mobiler snart får den samme muligheten.

Ifølge Sam Mobile har funksjonen nemlig dukket opp i beta-versjonen av One UI 2. One UI er grensesnittet Samsung legger over Android på sine Galaxy-mobiler, og One UI 2 er den nyeste versjonen som bygger på Android 10. Løsningen testes altså nå på utvalgte telefoner.

Denne funksjonen gir deg mulighet til å filme deg selv mens du kaster på håret, ler eller gjør noe annet rart, og se det i sakte film.

Siste generasjon av Samsungs Galaxy-telefoner har allerede en Super Slow Motion-modus for bakkameraene, som filmer i 960 fps. Slofie-funksjonen filmer etter sigende ikke like sakte, men du får altså flere bilderammer per sekund enn vanlig video.

Er slofies fremtiden?

Slofie-funksjonen er kun tilgjengelig for utvalgte beta-brukere foreløpig, men vi forventer at One UI 2 blir tilgjengelig for alle i løpet av noen måneder.

Dermed kan vi forvente at både dagens modeller, og kommende toppmodeller som Galaxy S11 og Note 11, får denne funksjonen.

Vi har også hørt at Samsung skal låne en annen funksjon fra iPhone 11, i form av en variant av Apples såkalte Deep Fusion-prosessering.