Eksklusivt: OnePlus 8T – bekreftede skjermspesifikasjoner med superrask oppdateringsfrekvens

The display on the OnePlus 8

For under ett døgn siden fikk vi vite at lanseringsdatoen for OnePlus 8T er satt til 14. oktober. Nå kan TechRadar komme med en eksklusiv avsløring av detaljene til skjermen OnePlus 8T utstyres med.

TechRadar har mottatt opplysningene om skjermen til OnePlus 8T fra selskapets CEO, Pete Lau, midt i oppseilingen til lanseringen av deres neste smarttelefon.

Det første er størrelsen. Pete Lau bekrefter at «OnePlus 8T leveres med en 6,55-tommers fluid-skjerm på 120 Hz, og dette er samme størrelse som på OnePlus 8». Dette skal gjøre skjermen til en «fløyelsmyk opplevelse» og forbedre den generelle «kvaliteten til bruk og spilling i vesentlig grad».

Vi har allerede sett OnePlus tilby en skjerm på 120 Hz, men denne skjermteknologien har tidligere vært begrenset til én enkelt Pro-variant av en telefonmodell, nemlig OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8T er altså den første ikke-Pro-modellen som får 120 Hz. Modellen den erstatter, OnePlus 8, hadde en skjerm på 90 Hz.

Med dette antydes det at vi ikke vil få se OnePlus 8T Pro på lanseringen 14. oktober. Det er i så fall på linje med flere rykter om at sistnevnte modell ikke eksisterer.

Virkelighetsnær fargegjengivelse

Lau bidro med ytterligere opplysninger om skjermen til OnePlus 8T, der han eksklusivt fortalte TechRadar at «i tillegg til 120 Hz, har vi for første gang benyttet et fleksibelt 2,5D-panel på OnePlus 8T».

«Sammenlignet med de vanlige panelene, gir den fleksible 2,5D-skjermen en forbedret lysgjennomtrengning og en maksimal lysstyrke på 1100 nits», noe som skulle resultere i en nydelig skjerm. Den vil bli fullstendig dominerende på fronten av selve enheten, med et skjerm-til-kropp-forhold på 91,1 %.

Skjermspesifikasjoner for OnePlus 8T Eksklusive spesifikasjoner for OnePlus 8T

Størrelse: 6,55 tommer

Oppdateringsfrekvens: 120 Hz

Skjerm-til-kropp-forhold: 91,9 %

Panel: fleksibel 2,5D

JNCD: 0,3

DCI-P3 fargerom: 100 %

Maksimal lysstyrke: 1100 nits

Dette innebærer at skjermen til OnePlus 8T vil ta opp mer av plassen på fronten av telefonen enn tilfellet er med 8 Pro (90,8 %), 8 (88,7 %) og den nylig lanserte OnePlus Nord (86,7 %). Vent deg å se enda slankere ytterkanter på denne telefonen.

Lau hevder at skjermen til OnePlus 8T vil by på «den mest mulig naturtro fargegjengivelsen i bransjen», ettersom OnePlus «kjørte panelene gjennom den samme strenge fargekalibreringsprosessen som OnePlus 8-serien, og nådde en Just Noticeable Color Difference (JNCD) på rundt 0,3». Dette innebærer at alle detaljer skal fremstå naturlige og virkelighetstro.

OnePlus 8T har også vært underlagt DisplayMates strenge skjermtester, der den oppnådde en gjennomgående vurdering på A+, altså det samme som Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro og iPhone 11 Pro Max. Altså ser skjermen til 8T ut til å bli førsteklasses.

Hvorfor 120Hz?

Vi spurte hvorfor OnePlus har valgt å gi OnePlus 8T en skjerm på 120 Hz, ettersom de har lyktes med å implementere 90 Hz i alle modeller fra OnePlus 7 Pro og senere.

Lau forklarer at «skjermen er den telefonkomponenten som utsettes for mest intensiv bruk. Opplevelsen av skjermen bidrar i vesentlig grad til den gjennomgående raske og sømløse opplevelsen».

«Og med det i bakhodet, introduserte OlePlus en QHD+ 90Hz AMOLED-skjerm til OnePlus 7 Pro, og var dermed først ute i bransjen. Den ble også svært godt mottatt. Nå har vi presset opp oppdateringsfrekvensen til 120 Hz, for å skape en enda mer sømløs skjermopplevelse til vår toppmodell OnePlus 8T.»

«Med teknologi som er i en rivende utvikling og en produksjonsteknologi i stadig fremgang, kan vi implementere 120 Hz i flere av våre produkter. Dette gir en skjerm, en teknologi og en opplevelse som er best i klassen.»

Det skulle innebære at OnePlus 8T vil beholde sitt relativt konkurransedyktige prisnivå i markedet. Likevel sier ryktene at den kan bli dyrere enn OnePlus 8.

Vil OnePlus 8T bli lansert alene?

Når skjermteknologien fra OnePlus 8 Pro nedarves til den 5G-klare OnePlus 8T – vil det bety at det ikke kommer noen OnePlus 8T Pro 14. oktober?

Noen rykter antyder at 8T Pro kan eksistere, mens andre hevder det motsatte. OnePlus har ikke opplyst om at det skal komme en annen modell samtidig med OnePlus 8T. Dermed vil vi trolig se at 8T lanseres alene i oktober.

Men det finnes en annen mulighet for at den ikke vil bli lansert alene. Det svirrer nemlig rykter om OnePlus Nord N10 5G – en telefon man regner med at vil finne veien til Nord-Amerika etter lanseringen av OnePlus Nord på kontinentet.

Det er ikke lenge igjen å vente før vi får vite alle detaljer om OnePlus 8T, og andre eventuelle modeller som vil lanseres samtidig. Bare noen få uker nå.