Disney+ fremskynder lanseringen av «Loki» – vil legge ut episoder på onsdager

Gode nyheter! Vi trenger ikke vente fullt så lenge som vi trodde på Marvel Studios-serien «Loki» – serien planlegges nå lansert på Disney+ to dager tidligere enn forventet, noe som ble avslørt av hovedpersonen selv, Tom Hiddleston, i en ny video.



Snutten starter med Hiddlestons småironiske klagesang over at «Loki» ikke ble fremhevet i Marvels nye montasje (som kom ut tidligere i uken), og argumenterer for at Loki er mer heroisk enn ryktet skal ha det til.



«Jeg kan jo bare bevise det for deg?» sier Hiddleston, før han erklærer at «onsdagen er den nye fredagen», og en tekst dukker opp med den hyggelige nyheten: «Loki» får ny premieredato. Serien har nå startdato 9. juni (og blir dermed fremskyndet med to dager.)

Folksom fredag

Det å legge ut nye «Loki»-episoder på onsdager snarere enn fredager er et overraskende trekk, men selvsagt en velkommen forandring – fredagspremierer for nye episoder fungerte bra for «The Falcon and the Winter Soldier» og «WandaVision», men det begynte å bli vel folksomt rett før helga.



Vi er med andre ord glade for at Disney har begynt å spre innholdet litt jevnere utover ukedagene, snarere enn å dytte ut alt nytt på fredagene.



Selv om det ikke er noen fare for at en storserie som «Loki» forbigås i stillhet, så kan andre produksjoner, som «The Mighty Ducks» og «The Big Shot» slite med å kapre fredagstitterne i konkurranse med Marvel og Star Wars.



«Loki» har premiere på Disney+ onsdag, 9. juni.