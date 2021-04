«Loki»-trailer avslører neste kapittel i Marvel-universet

«Loki» kommer på Disney+ den 11. juni, og nå har strømmetjenesten lansert en ny trailer for serien med Tom Hiddleston tilbake i rollen som luringguden.



Traileren gir oss en viss oversikt over hva serien faktisk handler om. Som du kanskje husker er Loki-varianten vi kommer til å bli kjent med i serien han som kom seg unna med Tesseract-boksen i «The Avengers: Endgame» – i den alternative tidslinjen som etableres i løpet av filmen. I serien gjør Loki seg uvenn med organisasjonen TVA (Time Variance Authority), og mellomlederen Mobius (spilt av Owen Wilson). Den norrøne guden tas til fange, og Tesseract-boksen konfiskeres.



Ved å ha tatt i bruk kraften iboende i infinity-steinen har Loki forårsaket skade på romtiden, og har splittet universet i forskjellige virkeligheter. TVA kommer i ukene som kommer derfor til å presse Loki til å hjelpe dem med å fikse rotet han har stelt i stand.



Loki som eksisterte i hoveduniverset, der Marvel-filmene fant sted, døde på starten av «Avengers: Infinity War», så sannsynligheten er stor for at du kommer til å få servert en mer frilynt luringgud, mer lignende den vi så i de tidligere Marvel-filmene.



Her er traileren:

«Rick and Morty»-manusforfatter Michael Waldron står bak spakene, mens Kate Herron (kjent fra «Sex Education») har regi. Resten av mannskapet i «Loki» inkluderer Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku og Richard E. Grant.



I likhet med «The Falcon and the Winter Soldier» (og i motsetning til «WandaVision») har «Loki» et mer tradisjonelt TV-format, der episodene nærmer seg timen (hvis man hadde inkludert reklame, noe man ikke får med Disney+).

Litt mindre rett frem?

Hvis man skal flisespikke, så har «The Falcon and the Winter Soldier» så langt – rent bortsett fra noe skuffende skurker – vært en litt i overkant tradisjonell TV-serie, kontra «WandaVision». Det er ikke nødvendigvis udelt negativt, nå som det har gått såpass lang tid uten Marvel-filmer på kino, og den ovennevnte serien er rett og slett svært underholdende, men etter traileren å dømme ser «Loki» allerede ut som en langt mer spenstig affære, så her gjelder det å feste sikkerhetsbeltet før det bærer i gang.



Hvordan skal Loki klare å fikse tidslinjen? Er TVA det de utgir seg for å være? Hvilke hendelser fra Marvel-filmene kommer til å være involvert? Konseptet er et besnærende utgangspunkt som nok en gang hinter til hvor viktig multivers-begrepet kan komme til å bli fremover i Marvel-universet.