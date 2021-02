Disney+ avslører lanseringsdatoene til «Loki», «Star Wars: The Bad Batch» og mange andre serier

Disney+ bekrefter nå en helt rekke startdatoer for TV-serier som «Loki» og «Star Wars: The Bad Batch», sammen med mer familieorientert innhold som «The Mighty Ducks: Game Changers» og «Turner & Hooch».



«Loki», en serie som baserer seg på Marvels filmunivers, lanseres fredag den 11. juni, og som vanlig på Disney+ får man nye episoder hver påfølgende fredag. Opprinnelig start for serien var i mai, men siden det har vært mange problemer, rokeringer og utsettelser i serieproduksjonen i det meste av bransjen det siste året er én måned ekstra ventetid slett ikke så ille. Tom Hiddleston returnerer som luringguden Loki (Loke fra norrøn mytologi) og bak spakene sitter «Sex Education»-regissør Kate Herron.

I forkant av «Loki», den 4. mai, på selveste Star Wars-dagen, serverer Disney+ «Star Wars: The Clone Wars»-baserte «Star Wars: The Bad Batch», også denne vil serien vil fortløpende få nye episoder hver fredag.



«Monsters at Work», den etterlengtede Pixar-serien basert på «Monsters, Inc.»-filmen, kommer 4. juli.



Her er en kortfattet liste over alle de nye lanseringsdatoene Disney har avslørt:

19. mars – The Falcon and The Winter Soldier

26. mars – The Mighty Ducks: Game Changers

16. april – Big Shot

4. mai – Star Wars: The Bad Batch

14. mai – High School Musical: The Musical: The Series (sesong to)

11. juni – Loki

11. juni – Zenimation (sesong to)

25. juni – Mysterious Benedict Society

2. juli – Monsters at Work

16. juli – Turner & Hooch

23. juli – Chip ‘N’ Dale: Park Life

Relativt tett Marvel-program

Siden «The Falcon and the Winter Soldier» vil rulle og gå gjennom store deler av mars og april er det ikke rart at Marvel har prøvd å finne litt rom mellom de to nye Marvel-seriene – særlig siden «WandaVision» slutter bare to uker før Captain America-spin-offen begynner.



Samtidig har vi faktisk klart oss gjennom hele 2020 uten noen Marvel-filmer eller -TV-serier, så et tettpakket program frem mot høsten høres ganske forlokkende ut akkurat nå.