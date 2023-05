Dette nye ryktet om iPhone 16 Pro har avlivet vår entusiasme for iPhone 15 Pro

Nye opplysninger tyder på at iPhone 16 Pro vil få to store oppgraderinger sammenlignet med iPhone 15 Pro.

Vi har gjort et ganske stort nummer at de trolige oppgraderingene som kommer til iPhone 15 Pro. Nye opplysninger antyder imidlertid at det faktisk kan være bedre å heller vente på iPhone 16 Pro.

Mens Apples kommende iPhone 15 på Pro-nivå ventes å få en superkjapp A17-brikke og betydelig slankere rammer enn iPhone 14 Pro, forutser analytikeren Ming-Chi Kuo at iPhone 16 Pro vil få periskopobjektiv og større skjerm. Dette er i så fall to solide oppgraderinger.

Med andre ord kan iPhone 16 Pro bli en mindre (og potensielt billigere) versjon av den mye omtalte iPhone 15 Ultra, som ventes å dukke opp i år i stedet for en iPhone 15 Pro Max.

Som Kuo bemerker, går det rykter om at Ultra vil få periskopobjektiv i 2023, på grunn av dens overlegne skjermstørrelse sammenlignet med den kommende iPhone 15 Pro. Vi tror de kommende enhetene vil måle 6,1 og 6,7 tommer. Hvis målet for iPhone 16 Pro økes fra 6,1 tommer i 2024, vil Apple kunne få plass til et periskopobjektiv på baksiden av enheten.

En iPhone 15 Pro-rendering fra 9to5Mac. (Image credit: 9to5Mac)

Kuos kommentarer følger i sporene til tidligere rykter som antyder at iPhone 16 Pro vil skjule komponentene til Face ID og selfiekamera under skjermen, slik vi har sett med mange av de beste Android-mobilene – som har sine fingeravtrykkslesere under skjermen. Denne oppgraderingen ventes å komme i form av en forbedret Dynamic Island, den smarte, digitale enheten Apple innførte med iPhone 14 Pro.

Ifølge seiglivede rykter skulle også både iPhone 15 Pro og iPhone 15 Ultra få volum- og strømbrytere i form av faststoffknapper, men Apple analytikere forutser nå at disse knappene i stedet vil bli å se på iPhone 16-serien.

Faststoffknapper gjør bruk av haptiske vibrasjoner for å simulere følelsen av trykk, på tross av at de ikke beveger seg fysisk. Ifølge flere opplysninger, trenger Apple mer tid på å utvikle de haptiske motorene som kreves for å drive denne nye teknologien.

Hvis disse faststoffknappene faktisk kommer med iPhone 16 Pro, blir dette enda en god grunn til å vente på Apples iPhone Pro-modeller til 2024 – særlig ettersom iPhone 15 Pro kan bli den dyreste iPhone-modellen på Pro-nivå noensinne.