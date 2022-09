De heiteste iPhone 14 Pro-lekkasjene vitner om at dette blir den kuleste iPhone-modellen… bokstavelig talt

Vi er nå bare et par dager unna lanseringen av iPhone 14-serien den 7. september, men ryktene renner likevel inn i strie strømmer. Det seneste fra ryktebørsen inneholder alt fra fargene og batteristørrelsene til ladeeffekt, lagringsplass med mer.



Det ovennevnte stammer fra Lanzuk – en kjent lekkasjemaker – som har lagt ut informasjonen via Naver (opens in new tab), en sørkoreansk bloggplattform (først omtalt av BGR (opens in new tab).) Informasjonen fra ovennevnte skal ha utspring i en «[...] amerikansk utvikler-kilde» – antakeligvis en utvikler som jobber for Apple, men det er ikke spesifisert.

Blant informasjonen som listes opp finner vi en ny A16 Bionic-prosessor, som ikke overraskende skal tilby bedre ytelse enn forgjengeren, A15 Bionic. Forbedringen skal etter sigende stamme fra bedre strømstyring – hvilket i praksis vil si at den kan holde seg kaldere når det virkelig røyner på med oppgaver, og at ytelsen ikke strupes.



Det er verdt å ha i mente at mange tidligere lekkasjemakere mener å vite at det kun vil være iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max som kommer til å ta i bruk den nye prosessoren, mens grunnmodellen og en eventuell iPhone 14 Max vil inneha den samle gamle A15-brikken som nå sitter i iPhone 13-serien.



Lekkasjen nevner også fargene de nye modellene vil være tilgjengelige i. Dette inkluderer grønn, lilla, blå, svart, hvit og rød i tilfellet iPhone 14 (hvilket også inkluderer iPhone 14 Max, vil vi tro, selv om den ikke nevnes spesifikt.) Pro-modellene, på sin side, skal etter sigende være å få kjøp i grønn, lilla, sølv, gull og grafitt.

Dette er ikke første gangen vi hører nyss om disse fargene – tar du en titt på iPhone 14-fargeguiden vår, så ser man kjapt at det har gått rykter om nettopp disse fargene en stund. At vi nå hører de samme fargene gjentatt fra en annen kilde gir en viss kredibilitet til påstandene. Det er heller ikke så lenge siden vi fikk en titt på hvordan lilla-varianten, samt de andre fargene, potensielt kan bli seende ut.



Uansett lekkasjer og rykter: Vi har gått et aldri så lite steg videre og laget noen mock-ups av hvordan disse fargene kan finne på å se ut i virkeligheten. Ta en titt på iPhone 14-fargene i bildegalleriet nedenfor.

Vi har her brukt et bilde av en iPhone 13 som basis for bildene, siden vi ikke forventer de helt enorme forandringene i design, særlig ikke på baksiden.



Da vi laget iPhone 14 Pro og 14 Pro Max-bildene brukte vi et redigert fotografi av iPhone 13 Pro. Disse kan du se under:

Nok om det, tilbake til lekkasjen: Den ovennevnte kilden nevner også at batteriene i iPhone 14-serien kommer til å være større enn i forgjengerne. På tross av dette, hevdes det at de likevel vil være «veldig små», men det er mulig at de mener at økningen i størrelse er liten. Apropos batterier, så er det slik at årets iPhone-serie for første gang vil kunne tilby en ladeeffekt på 30 watt.



Lagringskapasitet vil være i størrelsesordenen 128 GB og oppover, men etter sigende skal beskyttelsen fortsatt komme i form av Gorilla Glass Victus (Apples egenproduserte Ceramic Shield nevnes ikke i denne lekkasjen.) Prisene skal tydeligvis også «[…] gå i en helt annen retning enn forventet.»

Ikke spesielt konkret, der, altså. Til sammenligning har tidligere lekkasjer ment å vite at iPhone 14-grunnmodellen vil få lignende anbefalt utsalgspris, mens Pro-modellene skal være rundt 100 dollar dyrere enn forgjengerne.



Vi får er en del andre interessante småting med på lasset i denne lekkasjen også. Etter sigende skal magnetene i MagSafe-teknologien være sterke, og når det gjelder telefonrammen, så skal Apple ha vurdert å gå for titan (det ble utforsket i prototyper), men til syvende og sist ha endt opp med å droppe materialet på grunn av kostnader og problemer med produksjonen.

iPhone 13 Pro Max og iPhone 14 Pro Max forventes å se temmelig like ut, sett bakfra. (Image credit: TechRadar)

Kommentar: vi visste mye av dette allerede

Det meste av informasjonen vi ble servert denne gangen er ting vi har hørt før, for eksempel når det gjelder fargene og batterikapasiteten, ladeeffekten på 30 watt, minimumsstørrelsen på lagringsplassen og detaljene om prosessoren.



Dermed kan vi konkludere med at denne lekkasjen er stor, men ikke overstadig spennende – selv om det er én og annen detalj som er ny, for eksempel forbedret strømstyring (og dermed en kjøligere telefon.)



Ikke at det er noe i veien med informasjon vi har hørt tidligere. Siden det er en viss konsensus, så er sannsynligheten større for at det hele stemmer. Særlig nå som vi er såpass nære lansering, og all maskinvaren er både klargjort og uforanderlig. Det er vanskelig for Apple å unngå lekkasjer så sent i prosessen.



Fasiten får vi uansett den 7. september, under Apples «Far out»-evenement, men akkurat nå tenker vi at sannsynligheten er stor for at mesteparten av det ovennevnte faktisk medfører riktighet.