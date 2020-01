Chrome-oppdatering gjør endelig kål på irriterende varsler

Den neste versjonen av Google Chrome kommer antageligvis endelig til å gjøre slutt på den evinnelige mengden varsler som avbryter alle og enhvers surfetid.



Google har lettet på sløret og fortalt at Chrome 80 kommer til å blokkere slike varsler om man surfer med vanlige innstillinger, noe som betyr at man i fremtiden kan unngå slike irriterende avbrytelser hver gang man besøker et nytt nettsted.



Chrome 80 skal etter planen lanseres 4. februar.

Blokkert

Googles blogginnlegg som annonserte lanseringen av Chrome 80 nevner at oppdateringen inkluderer et «mer avdempet UI-system for varsler angående tillatelser, som reduserer graden slike beskjeder føles avbrytende.»

Innlegget nevner også at varslene er en «vanlig klage» fra mange brukere, siden mange nettsteder viser varsler angående tillatelser når en bruker først besøker en side, fremfor når det er mer kontekstuelt relevant, hvilket gjør surfeopplevelsen usammenhengende.



Den nye funksjonaliteten kommer til å gjemme varsler for Chrome-brukere som typisk bare klikker seg videre når slike avbrytelser inntreffer, men kommer også til å blokkere slike varsler på sider der veldig få brukere velger å være med på notene.



Denne nyheten kommer antageligvis ikke bardus på brukere av Mozilla Firefox, som allerede i Firefox 72 (som kom tidligere denne uken) la til lignende funksjonalitet.

Selv om slike popup-vinduer ikke dukker opp på nyere versjoner av Firefox vil varsler fortsatt fungere – de er bare gjemt bak et eget ikon som ligger nære adressefeltet, snarere enn at de hopper opp og tar plass på siden man befinner seg på.



Chrome 80 kommer til å løse dette på lignende vis, og vil gjemme varsler oppe ved adressefeltet. Et nytt valg kommer til å bli lagt til i innstillingene til Chrome, der man får muligheten til å skur av og på det Google kaller det nye «mer avdempede varsel-UI-et.»



Dette kan slås på så snart man laster ned Chrome 80, men kommer også til å bli standardinnstillingen etter hvert som Google i ukene som kommer ruller ut den nye oppdateringen på verdensbasis.