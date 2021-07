Bose QuietComfort 45 avslørt i FCC-oppføring

Oppfølgeren til de revolusjonerende støydempende QuietComfort QC 35-hodetelefonene fra Bose kan være rett rundt hjørnet, hvis en fersk FCC-oppføring er noe å gå etter.



Det var den tyske nyhetssiden WinFuture som først omtalte oppføringen fra det lydfokuserte selskapet, som skal være en registrering av QuietComfort 45 hos FCC, inkludert en del bilder som viser et velkjent design.

(Image credit: Bose/FCC)

Selv om de opprinnelige Bose QuietComfort 35-hodetelefonene fikk en oppfølger i form av QC 35 II, så var dette snakk om en forbedring av originalen, snarere enn en faktisk oppfølger. Det var med andre ord ikke mange nyvinninger det var snakk om kontra originalen, så vi håper nå at QC 45-navnet vitner om at selskapet nå skal gå grundigere til verks.



Det er ikke mye som blir avslørt av FCC-oppføringen og de medfølgende bildene, men vi kan i det minste se at vi endelig kommer til å få en USB-C-port, som erstatter den foreldede micro-USB-porten i QC 35 II.



Ellers, så ser det ikke ut til at hodetelefonene visuelt skiller seg stort fra forgjengerne, så vi kan ikke annet gjøre enn å regne med at det er i innmaten og programvaren at de store oppgraderingene har funnet sted.

Stille vinnere

De opprinnelige QC 35-klokkene var noen av de første hodetelefonene med støykansellering i nærheten av kvalitetsnivået vi kan nyte godt av i dag, noe som førte til en aldri så liten boom blant pendlere og kontorarbeidere, så vi regner med at det er nettopp denne funksjonaliteten Bose kommer til å konsentrere seg om denne gangen også.



Gitt at den aktive støykanselleringen i både QuietComfort Earbuds og Noise Cancelling Headphones 700 var såpass bra, så vi lever i håpet om at Bose nok en gang kan klare å forfine støydempingteknologien enda mer og lage en modell som kan gi Sony WH-1000XM4 en skikkelig utfordring.



Vi regner med at Bose ikke har lyst til å konkurrere altfor mye med seg selv og de relativt nylanserte Headphones 700-modellene (som for tiden går for 4290 kroner, med ladeetui), så forhåpentligvis vil QC 45 lanseres til en pris som ligner mer på den vi så QC35 II ble lansert med (3990 kroner.)