Beste Roblox-spill: de beste Roblox-kartene du kan spille for øyeblikket

Her er vår toppliste over de beste Roblox-spillene for øyeblikket.

Er du på jakt etter de beste Roblox-spillene du kan spille for øyeblikket? Da har du kommet til rett sted. Selv om Roblox er best kjent som en spillplattform for barn og tenåringer, er det også et spillskapende verktøy der brukere selv kan utvikle sine egne spill uten å ha kjennskap til avansert koding.

Roblox-spill er utviklet med et programmeringsspråk kalt Lua. Dette er et av de enkleste kodespråkene. Dette er også årsaken til at plattformen nærmest renner over av spill, fra Battle Royale-varianter til RPG-er.

Det er verdt å merke seg at selv om man kan spille Roblox-spill uten å bruke en krone, kan man gjennomføre enkelte mikrotransaksjoner der ekte penger kan veksles inn i Robux, spillets egen valuta. Dermed kan spillerne låse opp alt fra kosmetiske forandringer og unike gjenstander i spillet til ny energi.

Når vi har fått dette på plass, er det på tide å ta en titt på vår toppliste over de beste Roblox-spillene du kan spille for øyeblikket.

My Restaurant

Beste Roblox-spill – My Restaurant (Image credit: BIG Games)

Kan du ikke lage mat i virkeligheten? Det er helt greit. Her kan du leve ut drømmen om å bli en vellykket restauranteier gjennom å drive ditt eget femstjerners serveringssted. I My Restaurant må du sjonglere mellom flere ulike roller, som servitør, kokk og en gründer i startfasen. Du trenger likevel ikke bli overlesset med arbeid – ansett flere dyktige folk for å få hjelp til å utstyre restauranten med kjøkkenmaskiner og luksuriøse møbler slik at selskapet ditt kan gå som en klokke. Du kan til og med utvide restauranten til å bli hele åtte etasjer høy, og omdanne serveringsstedet fra en beskjeden kafé til en milliardkjede som andre spillere vil kaste misunnelige blikk etter.

Spill My Restaurant!

Theme Park Tycoon 2

Beste Roblox-spill – Theme Park Tycoon 2 (Image credit: Den_S)

På samme måte som den populære Rollercoaster Tycoon-serien, kan du i Theme Park Tycoon bygge opp og drive en fornøyelsespark og strebe etter ufattelig rikdom. Her kan du utvikle fornøyelsesparken slik du vil ha den, med alt fra spennende og adrenalinpumpende attraksjoner til avslappende karuseller og snurrende tekopper. Du kan bruke overskuddet til å dekorere stedet med trær, stakitter og utemøbler. Selv om Theme Park Tycoon 2 ikke gir rom for like stor kreativ utfoldelse i utformingen av berg-og-dalbanene som du kan i Rollercoaster Tycoon-serien, finnes det mye annen morsom adspredelse i denne Roblox-utgaven.

Spill Theme Park Tycoon 2.

Scuba Diving at Quill Lake

Beste Roblox-spill – Scuba Diving at Quill Lake (Image credit: ColonelGraff)

Det har aldri vært så befriende å jakte på skjulte skatter i dypet og ravinene under en klar, blå sjø. Foruten å avsløre sjøens mysterier, handler mye av Scuba Diving at Quill Lake om å utforske og oppdage hemmelige grotter og andre skjulte områder – der man kan lete etter sjeldne gjenstander og senere bytte disse i gull. Enkelte steder krever imidlertid at du har oppgradert utrustningen din. Du må for eksempel iføre deg en bestemt drakt for å komme deg trygt gjennom giftig vann og benytte oksygentanker for å utforske undervannsgrottene. Du vil vel ikke avbryte moro med å svømme opp etter luft hele tiden?

Spill Scuba Diving at Quill Lake.

Dungeon Quest

Beste Roblox-spill – Dungeon Quest (Image credit: vCaffy)

Selv om mange av de beste Roblox-spillene henter mye inspirasjon fra de mest populære titlene i spillenes verden, er de ikke mindre morsomme av den grunn. Dungeon Quest er et slit eksempel. Her benyttes de beste funksjonene fra dungeon crawlers som Path of Exile og Diablo, slik at spillerne kan kose seg med den avhengighetsskapende loopen av hack-and-loot. Begi deg ut på reiser alene og kjemp mot massevis av fiender, slik at du kan beholde hele byttet selv, eller slå seg sammen med en gruppe likesinnede for å plyndre huler, finne større skatter og oppgradere utrustningen din. Med tilstrekkelig mange erfaringspoeng kan du også investere disse i stats, noe som forbedrer dine hitpoints, spells og din melee damage.

Spill Dungeon Quest.

Zombie Stories

Beste Roblox-spill – Zombie Stories (Image credit: PANDEMIC)

Zombie Stories er et førstepersons skytespill i Call-of-Duty-stil. Det går ut på å nedkjempe bølger av zombier. I spillet er det til og med gjort bruk av stemmeskuespillere. Dette Robox-skytespillet byr på et arsenal av våpen og en rekke forskjellige spillmodi, blant annet en historiemodus og en arkademodus. I den sistnevnte kan du velge mellom fire ulike klasser, blant annet scout og medic, og du møter illsinte zombier som stormer mot basen din. I takt med at du samler erfaringspoeng og tjener penger, kan du låse opp mer utstyr. Spillet er ennå i betaversjon, og utvikleren lover flere innholdsoppdateringer og eliminering av programvarefel, men det er likevel et kraftig skytespill.

Spill Zombie Stories.

Flee the Facility

Beste Roblox-spill – Flee the Facility (Image credit: A.W. Apps)

Flee the Facility tilbyr en av de mest adrenalinpumpende opplevelsene på denne listen. Her jobber dere sammen i lag, og målet er svært enkelt: flykt fra anlegget! Du må samarbeide med andre spillere – de overlevende – for å låse opp anleggets utgang gjennom å hacke dere inn på datamaskiner som befinner seg på spredte steder i bygningen. Underveis er en annen spiller spillets utvalgte Beast, som skal forsøke å fange overlevende ved å slå dem ned og slepe dem til et kryogenkammer. Det finnes ikke noe verre syn en å se udyret hånflire – og storme mot deg med enorm hammer i hånden.

Spill Flee the Facility.

Vibe Station

Beste Roblox-spill – Vibe Station (Image credit: NoirSplash, Gesaffelstein & Reselim)

Man gjør egentlig ikke så mye annet i Vibe Station enn å «vibe» med andre spillere. Det er denne tydelige mangelen på et klart definert mål som skiller Vibe Station fra andre Roblox-spill. Du transporteres først til en T-banestasjon i en neondynket cyberpunk-versjon av Japan. Her kan du slappe av og chatte med andre spillere mens du hører på en spilleliste med elektromusikk. Med en utrolig lang liste med 47 sitteanimasjoner kan spillerne balansere på eller legge seg over offentlige benker. De kan lete etter påskeegg i spillets tre ulike nivåer. Vibe Station er et av de beste Roblox-spillene å spille seg gjennom etter en slitsom dag.

Spill Vibe Station.

Be a Parkour Ninja

Beste Roblox-spill – Be a Parkour Ninja (Image credit: Aurarus)

Hopp, hugg og kutt deg til seier i Be a Parkour. I dette kjappe spillet bruker du en katana eller et stort sverd mot andre Roblox-spillere, samtidig som du kjemper om å bli kongen på haugen. Det mest spennende med dette Battle Royale-spillet er at du kan klatre opp på høye bygninger før du stuper ned mot intetanende motstandere. I spillet får du også vite hvordan du gjør det sammenlignet med andre spillere gjennom poengtildeling. Dette gir stor motivasjon til å spille igjen, slik at du kan finslipe kampferdighetene dine.

Spill Be a Parkour Ninja.

Tower Defense Simulator

Beste Roblox-spill – Tower Defense Simulator (Image credit: Paradoxum Games)

Akkurat som ei de fleste andre tower defense-spill, er utgangspunktet for Tower Defense Simulator enkelt: hindre fiender i å trenge inn på din base ved å sette opp forsvar underveis. Men på typisk Roblox-måte kan du samarbeide med andre spillere for å stanse fiendens angrep. Du begynner med to grunnleggende skikkelser: snipers og scouts, og deretter kan du kjøpe flere tårn i takt med at du tjener penger på å vinne runder over flere kart. Disse oppgraderingene er viktige, ettersom fiendene blir stadig smartere. Her har man også en versus-modus, der spillerne kan kjempe mot hverandre, enten enkeltvis eller som lag.

Spill Tower Defense Simulator