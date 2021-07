Avslørte nettopp Intel lanseringsdatoen til Windows 11?

Det finnes en viss mulighet for at Intel ved et uhell har avslørt Windows 11-lanseringsdatoen, siden de seneste driverne fra selskapet har en referanse til «Windows 11-64 – October 2021 Update – version 21H2».



Dette gir en ekstra troverdighet til ryktene om at Windows 11 kommer til å bli lansert i oktober 2021. Så langt har ikke Microsoft offisielt avslørt lanseringsdatoen for det nye operativsystemet, og har heller sagt at OS-et skal «være på vei senere i 2021, og kommer til å leveres over flere måneder.»

Dog, denne lekkasjen, som er å finne i lanseringsnotatene til de seneste GPU-driverne til Intel, gir en ganske så tydelig pekepinn på at det er oktober 2021 det er snakk om.

Blir det oktober?

Tidligere har Microsoft navngitt sine store Windows 10-oppdateringer etter månedene de har vært planlagt lansert (noe som har laget litt klabb og babb, gitt at oppdateringene ikke alltid har kommet til rett tid), og det er også slik at notatet til Intel også refererer til eksisterende Windows 10-oppdateringer også, som eksempelvis «May 2021 Update (21H1)».



«(21H2)»-delen av navnet i oppdateringen som gjelder Windows 11, forteller oss at dette er en oppdatering som skal komme ut i andre halvdel av 2021.



Det kommer også til å bli lansert en 21H2-oppdatering for Windows 10, men den forventes å inneholde relativt små forbedringer, kanskje fordi Microsoft nå fokuserer på Windows 11.



Så langt virker bevisene ganske klare. Det later til at Windows 11 kommer til å bli lansert – i alle fall for noen – i oktober 2021. Det er for øvrig ikke spesielt lenge siden Microsoft selv viste frem nye skjermbilder fra Windows 11, som også inneholdte referanser til oktober, så om det ikke dukker opp noen uforutsette forsinkelser, så kan vi si med relativt stor sikkerhet at det kommer til å være mulig å skaffe seg Windows 11 i god tid før jul.



Vi er dog fortsatt ikke sikre på hvem det er som kan skaffe seg Windows 11 i oktober. Sannsynligvis vil første mulighet til å sikre seg det nye OS-et være for nye kunder, det vil si, personer som kjøper nye PC-er og laptoper med operativsystemet forhåndsinstallert. Er du en av de som allerede har Windows 10 installert, så kan det hende du må vente lengre.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.June 25, 2021 See more

Microsoft pleier å rulle ut nye OS-oppdateringer relativt tregt, slik at de kan følge med på eventuelle problemer som introduseres av forandringene. I en tvitring selskapet publiserte for en tid tilbake, ble det sagt at «utrullingen av oppgraderingen til Windows 10-enheter som er i bruk allerede i dag, kommer til å starte i 2022, og fortsette gjennom første halvår.»



Hvis du ikke takler ventetiden på det nye operativsystemet, så kan du likevel prøve en testversjon. Ta en titt på vår guide som viser deg hvordan du laster ned og installerer Windows 11.

Kilde: Windows Latest