Asus Dual GeForce RTX 2070 MINI – kraftig innmat til Intels knøttlille NUC 9-PC

Under CES 2020 annonserte Intel sin NUC 9-serie (også kjent som Ghost Canyon), en rekke PC-er med svært liten formfaktor, og nå har Asus avslørt et tilsvarende lite skjermkort, Dual GeForce RTX 2070 MINI, laget spesifikt for Intels miniatyrmaskin.



Dette kortet har Nvidias kraftige RTX 2070-GPU og kan fås med 8 GB RAM (overklokket, opp til 1680 MHz), noe som gjør at NUC 9 Extreme Kit og NUC 9 Pro Kit fra Intel kommer til å ha mer enn nok krutt til gaming.



Et viktig aspekt ved såpass små PC-er er temperatur, og Asus lover at Dual GeForce RTX 2070 MINI-kortet kommer til å holde seg omlag 10 grader kaldere enn andre RTX 2070-kort laget for Intels nye NUC-maskiner. Det doble viftesystemet skal klare å holde GPU-en på 74 grader celsius, samtidig som det er stillegående.

Jobbet tett med Intel

Ifølge Asus var det et tett samarbeid med Intel som resulterte i en kraftig GPU som passer helt som den skal inn i NUC 9 Extreme og NUC 9 Pro, der plastkappen, kjøleribben og resten av kjølesystemet over GPU-en er posisjonert slik at det får mest mulig ut av det delvis åpne sidepanelet på NUC 9.

Ikke bare har Asus planer om å gi oss en miniatyrisert variant av RTX 2070 (som for øvrig skal være mulig å kjøpe i dag, 8. januar), men selskapet har også to andre kort på vei: Dual GeForce RTX 2060 MINI og Dual GeForce GTX 1660 SUPER MINI skal etter planen være ute i løpet av første kvartal i 2020, og vil med det tilby rimeligere valgmuligheter. Prisene på kortene er foreløpig ukjente.



Selv om disse skjermkortene har blitt spesiallaget for Intel NUC 9-maskinene kan de likevel brukes i en hvilken som helst PC. Med andre ord er dette ideelle kort for alle som er ute etter å lage en liten konsollaktig gaming-PC som kan knive med Xbox Series X og PS5 om stueplassen senere i år.