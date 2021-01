Apples Mac-maskiner med M1-brikke har en irriterende feil i skjermspareren

Apples Mac-maskiner med de nye M1-brikkene på innsiden skal tidligere ha hatt problemer med Bluetooth-tilkoplinger, og nå ser det ut til at brukere også begynner å oppleve problemer med en programvarefeil som på tilfeldige tidspunkter dukker når skjermspareren er på – og det skal ikke være noen enkel måte å få den bort på.



MacRumors satte søkelys på problemet som ser ut til å ramme folk som har flere brukerkontoer på sin Mac, og det hele skal være en programvarefeil i det såkalte Fast User Switching-systemet til macOS Big Sur. Dette skal muliggjøre enkle og raske bytter mellom brukerkontoer, noe som vil si at man ikke trenger å logge ut (merk at denne funksjonaliteten må slås på i Big Sur, det står ikke i utgangspunktet påslått.)

Programvarefeilen gjør at skjermspareren aktiveres tilsynelatende på måfå – uansett om den er påslått eller ei – og det skal være umulig å slå den av igjen uten at man lukker maskinen og åpner den igjen (om man har MacBook), trykker på av/på-knappen eller trykker Alt-Command-Q.

En Reddit-bruker observerer: «Jeg har en helt ny M1 MacBook Pro som kjører macOS 11.1, og jeg har et lite men irriterende problem. På tilfeldige tidspunkter, når jeg er midt i arbeidet, aktiverer maskinen plutselig skjermspareren. Jeg får ikke klikket meg ut av den, og tastaturet gjør ingenting.»



«Den eneste løsningen jeg har funnet er å lukke MacBook-en i 4-5 sekunder, for så å åpne den igjen, og når ting lastes inn fikses ting av seg selv. Dette skjer helt tilfeldig... noen ganger én gang per dag, andre 5+ ganger per dag.»

Som nevnt har rammede Apple-kunder merket seg at du ikke trenger å ha skjermspareren påslått for å oppleve problemet – fellesnevneren her ser ut til å være at man har flere brukerkontoer og har Fast User Switching påslått. Slår man av denne funksjonaliteten løses problemet, men da sitter man igjen med et annet problem: man kan ikke kjapt skifte mellom brukerkontoer.



På nettet finner man eksempler på at problemet har oppstått på M1-baserte MacBook-maskiner (begge modellene, både Air og Pro) og på nye Mac mini (brukere av denne maskinene kan naturligvis ikke bruke «lukke og åpne igjen»-trikset). Det later til at problemet eksisterer på alle versjoner av macOS Big Sur.

Får vi en fiks med neste Big Sur-versjon?

Hvorvidt Apple jobber med en løsning eller ei vites ikke per nå, men vi kan alltids håpe – og det er faktisk et knippe brukere som har sagt at skjermsparer-problemet bedret seg eller ble fikset med macOS Big Sur seneste betaversjon (11.2). En person på MacRumors-forumet uttalte: «Dette problemet irriterte meg i ukevis, men jeg merket meg nå at jeg ikke har opplevd det på en stund. Jeg kjører 11.2-betaen, kanskje den har fikset problemet?»

Et annet innlegg på Apple.com-forumet lyder: «Dette problemet er fikset i 11.2 Big Sur-versjonen.»



Så, om du er en av brukerne som lider av akkurat denne programvarefeilen, så kan det faktisk hende at alt ordner seg når 11.2-versjonen av Big Sur blir lansert. Vi krysser fingrene.