Apple Music Sing vil omskape din iPhone til en bærbar karaokemaskin

Apple har kunngjort en ny funksjon til Apple Music som kan gjøre deg til en karaokestjerne.

Teknologikjempens strømmetjeneste for musikk får en opppgradering «senere denne måneden» med lanseringen av Apple Music Sing. Denne funksjonen vil bli tilgjengelig for enheter som iPhone 14 (Åpnes i ny fane) og iPad Air (2022) (Åpnes i ny fane) som en oppdatering til det eksisterende verktøyet Apple Music Sangtekst. Den blir gratis og tilgjengelig i hele verden.

Når den endelig blir lansert, kan du ikke bare følge en av de støttede sangenes tekst i sanntid, men med lanseringen av Sing vil du også kunne styre volumet til sangsporet. Hvis du er i ferd med å lære deg teksten og melodien til en sang, kan du ha vokalsporet på full guffe. Når du føler at du begynner å få taket på det, kan du skru ned sangeren litt, til det gradvis er du som dominerer lydbildet og etter hvert overtar helt.

Og hele tiden vil du høre de andre instrumentene på fullt volum, i tillegg til bakgrunnsvokalen, slik at du hele tiden har kontroll på hvor i sangen du befinner deg.

Apple Music Sing håndterer ikke bare sanger med solosangere. Du og en venn kan kaste dere ut i en lang rekke duetter. Du kan også redusere volumet til den ene sangeren slik at du kan utøve en duett med en av dine favorittsangere.

(Åpnes i ny fane) . Apple Music Sing på en iPhone 14 Pro (Image credit: Apple)

Mens vi venter på flere opplysninger fra Apple, later det til at denne morsomme funksjonen dessverre vil få noen skuffende begrensninger. I hvert fall ved lansering.

For det første, vil du ikke kunne stilne det opprinnelige sangsporet helt. Vi vet ikke hvor langt ned du vil kunne justere volumet, men vi venter og håper at det blir tilnærmet helt stille. Vi ser uansett frem til å prøve ut Apple Music Sing slik at vi finner ut av det.

En annen utfordring knytter seg til at dette blir en utvidelse av Apple Music Sangtekst, og da regner vi med at den bare vil støtte sanger som allerede ligger inne i sangtekstversjonen. Men det er allerede 10 000 sanger tilgjengelig som støtter sangtekster i sanntid, så selv om akkurat din favoritt ikke er tilgjengelig ved lansering, finner du nok likevel noe du kan kose deg med.

Hvis du bruker Apple Music på en enhet som ikke stammer fra Apple, og kanskje eksempelvis en Google Pixel 6 (Åpnes i ny fane), vil du ikke få glede av denne funksjonen. Denne vurderingen bygger på en pressemelding fra Apple, der det står at funksjonen blir tilgjengelig for «kompatible versjoner av iPhone og iPad samt nye Apple TV 4K». Ingen andre enheter får tilgang til Apple Music Sing ved lansering.

Vi håper at disse restriksjonene i ikke vil bli for langvarige. Det er nok mange Android-brukere som lengter etter å bælje ut sine favorittlåter i lystig lag.