Apple har registrert en patent som kan gi ekstremt hardføre produkter

De fleste kan huske furoren som kom i etterkant av den såkalte BendGate. Bakteppet for denne skandalen var bildene av iPhone 6 Plus-telefoner, som var blitt bøyd under tilsynelatende normal bruk.

Og hvem har ikke opplevd de irriterende ripene som kommer på MacBook Pro-modellene, eller på den særs sensitive finishen til «Jet Black»-utgaven av iPhone 7 .

Avsløringen kommer i en patent som ble registrert i mars 2017 hos det amerikanske patentstyret, og publisert 13. september i år. Det kan altså se ut som om Apple ønsker å gjøre alle sine produkter både ripefrie og ubøyelige.

Kan ikke ødelegges

Ifølge patentet jobber Apple på en ny type slitebestandig overflatebehandling, som kan beskytte fremtidige Apple-produkter mot slitasje.

Behandlingen har fått navnet «Abrasion-Resistant Surface Finishes On Metal Enclosures», og patentet beskriver at behandlingen har to lag - et lavere metallisk lag med et hardere ytre lag, belagt i det som enten kan være et keramisk materiale eller en karbonbasert substans med hardhet lignende den av diamant.

I patentet beskrives det ytre laget til å være mellom 0,5 og 3 mikrometer tykt, og det lavere metalliske laget måler mellom 8-30 mikrometer.

Det slitebestandige belegget vil ifølge patentet trolig bli brukt over malingslaget, noe som kan åpne opp for flere fargevalg på fremtidige Apple-enheter.

2018-modellene til Apple har allerede fått en oppgradert IP-sertifisering over de foregående modellene. iPhone XS og XS Max har begge fått IP68-sertifisering, noe som betyr at de skal tåle mer enn sine forgjengere. Det er uklart hvorvidt noe av det som er beskrevet i patenten allerede har funnet veien ut i produksjon.

Gitt prisen på de nye modellene så anbefaler vi uansett at du bruker beskyttelse både for skjerm og bakside, om du er av de som liker å ta vare på dine tekno-dingser.

