Apple AirPods Max er Apples første lukkede hodetelefoner

Apple AirPods Max er endelig lansert, etter å ha vært innhyllet i rykter ganske lenge.

Dette er det første lukkede hodetelefonene fra Apple. Det mange forhandlere antok på forhånd at de ville få navnet AirPods Studio, ble offentliggjort i det stille gjennom en pressemelding på Apples nyhetsrom.

Ifølge selskapet, leveres de med «utrolig god lydgjengivelse, Adaptive EQ, aktiv støydemping og romtilpasset lyd», akkurat som AirPods Pro.

De kommer på markedet 14. desember, og utgangsprisen i Norge blir. kr. 6990,-. De kan allerede bestilles.

Lanseringen av AirPods Max skjer etter flere måneders spekulasjoner omkring potensielle lukkede hodetelefoner fra Apple, noe man altså lenge mente kom til å få navnet AirPods Studio.

Selv om Apple har et blandet rulleblad når det gjelder lydprodukter, og jo mindre man sier om de rare, kabelinnpakkede hodetelefonene som ble levert med iPhones of iPods, desto bedre er det. Etter oppkjøpet av merket Beats Audio og lanseringen av tjenesten Apple Music er ryktet imidlertid i kraftig bedring.

Apple kan nå skilte med to smarthøyttalere med strålende lyd, i form av HomePod og HomePod Mini, samt deres ekte trådløse ørepropper AirPods og AirPods Pro, som er blant de mest populære i sin sjanger.

Markedet for lukkede hodetelefoner er noe helt annet. Her er konkurransen mye hardere, med veletablerte merker med flere tiår på baken.

For tiden er de lykkede, støydempende hodetelefonene Sony WH-1000XM4 vår favoritt, og lydentusiaster har ellers mange gode alternativer å velge mellom. Med romtilpasset lyd, automatisk app-bytte og Siri-funksjonalitet kan Apples AirPods Max skille seg positivt ut. Vi vet uansett at Apple ikke gjør noe halvhjertet, og dette er utvilsomt en av de mest høyprofilerte lanseringen av hodetelefoner på lenge. Vi gleder oss til å finne ut om disse hodetelefonene holder den høye standarden Apple streber etter med alle sine produkter.

Her er det vi for øyeblikket vet om Apple AirPods Max, inkludert prisen, lanseringsdatoen og spesifikasjonene.

Rett på sak

Hva er dette? Apples første lukkede hodetelefoner – AirPods Max

Apples første lukkede hodetelefoner – AirPods Max Når kommer de på markedet? 15. desember, 2020 (men de kan bestilles nå)

15. desember, 2020 (men de kan bestilles nå) Hva vil de koste? Kr. 6990,-

Apple AirPods Max – slippdato

Apple AirPods Max ble kunngjort tirsdag 8. desember gjennom en pressemelding i Apples nyhetsrom. Dette var en usedvanlig lavmælt lansering, særlig med tanke på hvor mange rykter som har svirret om Apples første lukkede hodetelefoner.

De kan allerede bestilles, selv om den offisielle slippdatoen er 15. desember 2020.

Lydentusiaster i hele verden har ventet lenge på at Apple AirPods Max skulle materialisere seg etter at de første ryktene om lukkede hodetelefoner fra Apple dukket opp i 2018. Disse ryktene har vokst seg stadig sterkere de siste månedene, etter meldinger om forsinkelser i produksjonen av AirPods Max, og at de kanskje ikke ville dukke opp før i 2021. Heldigvis har Apple likevel klart å få disse hodetelefonene ut på markedet i tide til jul.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max – pris

Apple AirPods Max koster kr. 6990,- i Norge, og kan allerede bestilles.

Dette er langt dyrere enn mange av de beste lukkede hodetelefonene på markedet, blant annet våre favoritter, Sony WH-1000XM4. De som eventuelt ventet seg en mer budsjettvennlig pris, som for HomePod mini, vil bli skuffet nå.

Man er imidlertid ikke helt fortapt riktig ennå. Det opprinnelige ryktet handlet om at det ville komme to utgaver av Apples lukkede hodetelefoner, og at også en rimeligere, mer sportsvennlig utgave skal komme på markedet.

Hvis AirPods Max er den «luksusutgaven» vi har hørt tale om de siste månedene, kan Apple enkelt lansere en rimeligere variant i nær fremtid. En tidligere lekkasje fra vareutvalget hos Target anslo prisen for det som kan være den rimeligere modellen til $ 349, og selv om heller ikke dette er fryktelig billig, er det likevel langt under prisen for AirPods Max.

Uansett er Apples lukkede hodetelefoner langt dyrere enn Apples helt trådløse hodetelefoner AirPods Pro, som har en veiledende pris på kr. 2990,-

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max – design

Apple AirPods Max leveres i et minimalistisk og likevel luksuriøst design, noe som er helt typisk for denne teknologiganten. Linjene er elegante og de er konstruert i rustfritt stål. De lanseres i en rekke stilige farger, nemlig stellargrå, sølv, grønn, himmelblå og rosa.

De ser temmelig komfortable ut å ha på seg – men dette må vi naturligvis teste ut selv for å uttale oss om. Nettingen i hodebøylen skal ifølge Apple «fordele vekten og redusere belastningen mot hodet».

Hodebøylens rammeverk består av rustfritt stål, og har teleskoparmer som kan trekkes ut slik at passformen blir ideell.

Øreputene er fôret med et fleksibelt og mykt minneskum gjør AirPods Max behagelige også ved lengre tids sammenhengende lytting. Disse øreklokkene er festet til hodebøylen med en «revolusjonerende mekanisme som gjør at hver øreklokke kan rotere uavhengig av den andre og balansere trykket», noe som skal gi en bedre passform mot hodet.

De minimale kontrollene på øret er et interessant valg. Apple har gjenopptatt Digital Crown-skiven fra Apple Watch, som gjør at du kan «finjustere volumet, bytte sang, ta telefonen og aktivere Siri».

Her får du også en knapp for støydemping, som gir deg muligheten til å velge mellom aktiv støydemping og transparent modus.

Det er vanskelig å se av bildene om Apple har inkludert en 3,5 millimeters lydutgang. Hvis de ikke har gjort det, vil AirPods Max være helt trådløse, slik at de bare vil fungere via en Bluetooth-forbindelse med smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max – lydmessig ytelse

Ifølge Greg Joswiak, Apples senior-visepresident for Worldwide Marketing, vil AirPods Max videreføre den «magiske AirPods-opplevelsen til et dekkende design med naturlig lydgjengivelse».

«Det spesialutviklede akustiske designet kombinert med kraftige H1-brikker og avansert programvare gjør at AirPods Max leverer den beste trådløse lytteopplevelsen», sa han i pressemeldingen som offentliggjorde de nye hodetelefonene.

På innsiden av øreklokkene sitter det 40 millimeters dynamiske enheter, som ifølge Apple vil «levere dyp bass, sannferdig mellomtoneregister og klare diskanttoner, slik at hver tone gjengis tydelig».

Ifølge Apple gjør en magnetisk motor med dobbel ring i neodym at AirPods Max «opprettholder en total harmonisk forvrengning på mindre enn 1 % over hele det hørbare registeret». Dermed skulle disse hodetelefonene gi utrolig klar lydgjengivelse, selv ved høy lydstyrke.

Som med AirPods og AirPods Pro, leveres de med en H1-brikke i hver øreklokke. De har intet mindre en 10 lydkjerner, som gir deg Adaptive EQ, aktiv støyreduksjon, transparent modus og romtilpasset lyd.

Spatial Audio ble lansert som en del av iOS 14, og kom først til AirPods Pro. Den fungerer i 5.1, 7.1 og Dolby Atmos, som plasserer lyden omkring deg i en virtuell sfærisk form. Det betyr at hvis du ser en Dolby Atmos-film der et fly passerer, vil det lyde som om flyet virkelig passerer over deg.