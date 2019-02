AirPods 2 kan dukke opp allerede i mars

Det er ikke lett å holde oversikt over ryktene rundt AirPods 2 – først ble det sagt at de skulle dukke opp i første halvdel av 2019 og så tok det ikke lang tid før en ny tipser meldte om lansering sent i 2019, men nå melder et kinesisk nettsted at de oppgraderte øreproppene skal komme allerede i mars.

Vi kan jo bare håpe at Economic Daily News har rett, og at AirPods 2 bare er en måned unna. Nettstedet melder at kilder i produksjonskjeden melder at lanseringen er rett rundt hjørnet, og det kan godt skje under en lansering det ryktes at Apples skal holde i mars.

Samtidig meldes det også at AirPods 2 skal komme i en ny sort variant, noe som også er blitt nevnt tidligere. Prisen forblir visstnok den samme på 1790 kr.

Apple har ikke sagt stort om AirPods 2 så langt

Ikke glem at Apple lager datamaskiner også

Det er ventet at Apples arrangement i mars skal handle mer om digitale tjenester enn om maskinvare, så vi er foreløpig litt kritiske til snakket om lansering av AirPods 2. Samtidig skal det sies at de nye ryktene stemmer overens med detaljer vi har hørt før.

AirPower også på vei

Economic Daily News nevner samtidig også at den lenge etterlengtede trådløse ladematten AirPower etter lang tids utsettelse, endelig skal nærme seg lansering. I og med at ryktene sier at ladeboksen til AirPods 2 skal støtte trådløs lading, så gir det mening at de to produktene blir lansert samtidig.

AirPower ble opprinnelig omtalt av Apple helt tilbake i 2017, men siden da har en rekke produktutviklingsproblemer skjøvet lanseringsdatoen stadig lenger tilbake. Vi får håpe at 2019 blir året når vi endelig kan lade Apples ørepropper, telefon og smartklokke samtidig på en offisiell Apple-enhet.

De fleste rykter ser i hvert fall nå ut til å peke mot lansering i 2019 for både AirPods 2 og AirPower, og dette kan bli et innholdsrikt år for Apple når det kommer til maskinvare.

Kilde: AppleInsider