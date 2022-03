6 ting som kanskje gikk deg hus forbi under Apple Spring Event

Det var jo ganske så interessant? Årets vårevenement (Apple Spring Event) gikk raskere unna enn til vanlig, så vi hørte ordet «incredible» bare et par hundre ganger, og ikke tusenvis av ganger, tradisjonen tro.



Det gikk raskt i svingene, og det er ikke rart, Apple hadde mye på plakaten. Nye iPhone SE (2022), iPad Air (2022), M1 Ultra-prosessoren, Mac Studio og Studio Display.



Faktisk var det såpass mye nytt på så kort tid at det kan fort være at enkelte detaljer gikk deg hus forbi. Hvor mange av de vi lister opp under fikk du med deg?

1. Mac Pro ble ikke annonsert, men ble på en måte det

«That's for another day». Det var alt Apple hadde å si om den neste Mac Pro-maskinen i rekka under presentasjonen den 8. mars.



Likevel, nå som Mac Studio har sust forbi Apples Mac Pro-maskiner i ytelse, vi snakker rast forbi her, altså, så kan man begynne å lure på hvor mange M1-prosessorer Apple teiper sammen i forberedelsene til neste Mac Pro – og hvor mye de kommer til å koste. En gjør nok lurt i å begynne å spare tidlig.

2. Apple Studio Display har ikke Face ID

(Image credit: Apple)

Kameraet i nye Apple Studio Display er godt nok til å ha Center Stage-funksjonaliteten, og dette vil altså være første gang denne teknologien er å finne i et Mac-produkt, men skjermen har ikke støtte for Face ID.

3. Apple rimeligste iPhone ble dyrere – men ikke i Norge

En litt artig detalj var at lekkasjemakere og skribenter over hele verden hadde forventet at nye iPhone SE ville bli billigere enn den foregående modellen, og nå river alle seg i håret over at man må betale noen hundrelapper mer – men det gjelder merkelig nok ikke i Norge. Her er faktisk den nye modellen rimeligere enn den forrige. Takk for den, Apple!

4. Det følger ikke tastatur med Mac Studio

(Image credit: Apple)

Ei heller mus. En skulle kanskje tro at Apple kunne sponset noe å styre en maskin til nærmere 50 flak med, men dengang ei.



Det var heller ikke tastatur og mus inkludert med Mac mini, men det var nok mest med tanke på å holde prisen lav. Dette er en maskin av et helt annet kaliber. Vi setter en knapp på at rattet ikke følger med Apple Car når den tid kommer.

5. Apples «mest standhaftige glass» er ikke det sterkeste

iPhone SE (2022) har nok kanskje «det mest standhaftige glasset i noen smarttelefon», men iPhone 12 og 13 har teknisk sett ikke vanlig glass på utsiden, de har såkalt Ceramic Shield, som nok er et par knepp mer hardført.

6. Den internasjonale kvinnedagen ble ikke glemt

Apple-evenementet foregikk tilfeldigvis på Den internasjonale kvinnedagen, og Apple markerte dette på subtilt vis ved å gi kvinner mikrofonen under de fleste produkt-presentasjonene.



Vi fikk for eksempel høre fra Francesca Sweet da iPhone SE ble omtalt, Angelina Kyazike da iPad ble presentert, Colleen Novielli snakket om Mac Studio og Nicole Kordes la ut i det vide og det brede om Studio Display. Alle utviklerne i M1 Ultra-segmentet var også kvinner.