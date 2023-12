Her samler vi våre beste julegaveideer til alle treningsentusiastene der ute.

Julegavetips til treningsentusiasten

Kjenner du noen som elsker å trene eller har hatt lyst til å komme i gang? Da har du kommet til akkurat rett sted – her finner du inspirasjon og tips til noen av de beste julegaveideene til alle treningsentusiaster der ute.

Men det er ikke alltid lett å finne de beste julegavene, og det er det vi er her for å hjelpe deg med. Hvis du har problemer med å finne en god gave til noen du kjenner som liker å trene, har vi det du leter etter her.

Nedenfor finner du noen fantastiske julegaveideer. Det er flere kategorier av dingser representert, og det samme gjelder prisnivået. Her finner du billige aktivitetsarmbånd og dyre smartklokker og dessuten en skikkelig smart treningsapp.

Så hva venter du på, egentlig? Det er ikke lenge igjen til den store dagen, så nå er det på tide å gire opp!

Julegavetips til treningsentusiasten

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

Treningsklokker

Hodetelefoner til trening

Best i test 1. Shokz OpenRun Pro Les mer hos Kjell & Company Les mer hos Proshop.no Les mer hos Komplett Beste treningshodetelefoner Her får du et par suverene treningshodetelefoner med en behagelig og stabil passform kombinert med et fyldig, velbalansert lydbilde og en lett vekt. Beste kontroller 2. JLab Go Air Sport Les mer hos Elkjøp Les mer hos Elkjøp Beste volumkontroller Disse treningshodetelefonene fra JBL er virkelig rimelige og har volumkontroller som er enkle å bruke. Du får også god lyd og en imponerende batterilevetid. Beste billige 3. Jaybird X4 Earbuds Beste billige kablede ørepropper Hvis du vil ha et par billige ørepropper som ikke er helt trådløse, er dette et godt alternativ. Du får en virkelig god, tilpassbar lyd og et slitesterkt design.

Smartvekt

Best i test 1. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Les mer hos Proshop.no Les mer hos avXperten Les mer hos ComputerSalg Beste personvekt totalt sett Dette er en virkelig avansert smartvekt med minimalistisk design som også kan anskaffes til en virkelig overkommelig pris. Fungerer bra med og uten app. Beste app 2. Withings Body+ Beste appintegrasjon Denne smarte vekten fra Withings fikk nesten førsteplassen på topplisten vår over beste smarte vekter. Den måler ting som vekt, fett og muskelmasse, BMI og har en funksjonsrik app. Beste premium 3. Garmin Index S2 Les mer hos Komplett Les mer hos ComputerSalg Les mer hos ComputerSalg Beste premiumalternativ Dette er en virkelig luksuriøs og vellaget smartvekt fra Garmin. Hvis du ser etter noe virkelig avansert og har et stort budsjett, burde du satse på denne. Spesielt hvis du bruker en Garmin-klokke.

In-ear-ørepropper

Abonnement på treningsapper

(Image credit: Nike)

En julegave trenger ikke være noe fysisk. Noen av de beste treningsverktøyene er programvarebaserte, og det er mange alternativer å velge mellom, inkludert Fitbit Premium, RunKeeper Pro og Stravas betalte versjon.

Vi har ikke sett at disse spesielle alternativene kan kjøpes som gavekort eller sendes direkte som gave, men en mulighet for å komme seg rundt det er å fylle inn e-postadressen til personen du vil gi gaven til og betale for en år på en gang (de fleste apper lar deg velge mellom månedlig eller årlig betaling).

Dette er litt som å ha en personlig trener i mobilen. En du har tilgang til når og hvor det passer deg. Hvis personen du kjøper den fra allerede har all nødvendig maskinvare, er dette en fin måte å få mest mulig ut av en gave.

Fitbit Premium | ca 110 kroner i måneden

Fitbit Premium gir tilgang til en rekke ekstrafunksjoner som guidede programmer og sovefunksjoner. Det koster cirka 110 kroner i måneden eller 900 kroner for et år.

RunKeeper Pro | ca 110 kroner i måneden

Med RunKeeper Pro kan du blant annet bygge opp dine egne intervalløkter. Du får også mer informasjon fra treningsøktene dine sammenlignet med gratisversjonen.