Apple Watch Ultra 2 avduket med (enda) lysere skjerm og handsfree-kontroller

Nya Apple Watch Ultra 2 er her

Apple har avduket Apple Watch Ultra 2, oppfølgeren til deres første dedikerte utendørsklokke for intens trening som dykking, fotturer eller andre typer lignende aktiviteter. Smartklokken ble avduket under selskapets lansering i september, sammen med Apple Watch 9 og den nye iPhone 15-serien.

Den er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling, og den vil offisielt bli sluppet for salg 22. september 2023. Prisen er 10 990 NOK, en prisøkning på 1000 kroner fra forrige modell.

Hva trenger jeg å vite om den?

Den nyeste modellen av Apple Watch byr ikke på noen store endringer ved første øyekast. Designet er i utgangspunktet det samme som før, men skjermen er bitt mer lyssterk og når nå 3000 nits – altså 50 % lysere enn før. Den leveres også med Apples nye S9-brikke, som er kraftigere og kan gjøre mye mer smart prosessering på enheten.

Det betyr at Siri kan svare på forespørslene dine uten å måtte kontakte skyen, inkludert alternativer som å få et GPS-veipunkt fra en talekommando. Den har også trådløs ultrabredbåndsteknologi, noe som betyr at den bokstavelig talt kan vise deg telefonen din befinner seg hvis du skulle miste den.

Den støtter også Apples nye «Double Tap»-gester. Det betyr at du kan trykke pekefingeren mot tommelen to ganger for å gjøre noe på skjermen – som å ta imot en telefonsamtale eller slå av en alarm. Dette betyr at hvis du bare har Watch-hånden fri, kan du fortsatt kontrollere den – noe som er veldig nyttig når du henger utfor en klippe, som Apples video viste som et eksempel.

Hva synes vi om den?

Dette er ikke en stor forbedring sammenlignet med Apple Watch Ultra. Oppgraderingene er utvilsomt flotte, men skjermen var allerede ekstremt lyssterk fra før. Vi synes imidlertid den nye Double Tap-funksjonen ser veldig interessant ut.

De som valgte å kjøpe fjorårets mammutklokke er nok glade for de mindre oppgraderingene, da de ikke går glipp av noen større nyheter som større skjerm og lettere hus, som det gikk rykter om før lanseringen, men som det altså ikke ble noe av.