Apple Watch 9 er her med «Double Tap» gestkontroller og dobbel lysstyrke

Her er alt du trenger å vite om Apple Watch 9, som ble avduket under Apples september-lansering.

Apple avduket sin nye Apple Watch Series 9 ved deres årlige lansering i september. Dette er den nyeste versjonen av en av de beste smartklokkene som finnes, og den leveres med flere interessante nye funksjoner, inkludert en smart bevegelseskontroll og ny teknologi som hjelper deg med å finne din iPhone.

Apple Watch 9 koster fra 5 490 NOK og kan bestilles allerede i dag, før den offisielt slippes i butikkene 22. september. Les videre for alt vi vet om den nye smartklokken så langt.

Hva trenger du å vite?

Denne klokken har en skjerm som er dobbelt så lyssterk som den forrige modellen, samtidig som den er mørkere – den kan nemlig maksimalt nå 2000 nits og kan bli like mørk som en enkelt nit.

Den får også mer avanserte bevegelseskontroller som registrerer hvordan du beveger hendene. Denne funksjonen kalles «Double Tap». Du kan bruke den til å kontrollere Apple Watch uten å berøre den, slik at du kan svare på en telefonsamtale eller slå av en alarm med hånden klokken er på – du bare klyper fingrene sammen .

Apple Watch Series 9 får en ny S9-prosessor som lover et «stort løft i ytelse», men med samme 18 timers batterilevetid som tidligere. Den nye brikken kan behandle visse Siri-forespørsler direkte i klokken, noe som gjør den mer responderende for talestyring. Du kan også be Siri om helsedata, eller logge helsedata gjennom Siri – selv om dette kommer «senere i år».

Du kan også nå benytte ultrabredbåndsteknologi for å bli guidet nøyaktig til telefonen hvis du har mistet den – en pil viser vei.

Den nye Watch 9 leveres i en nydelig myk rosa farge i en aluminiumsfinish. Den er også tilgjengelig i Starlight, Silver, Midnight og (Product) Red i aluminium. I stål er den tilgjengelig i gull, sølv og grafitt.

Apple vil heller ikke lenger benytte lær. De har i stedet produsert «FineWoven», som er laget av 68 % resirkulert materiale og skal gi et semsket skinn-aktig preg.

Hva synes vi om den?

Dette er en større oppdatering enn vi ventet oss! Den doble lysstyrken er en solid oppgradering av skjermen, mens vi tror den nye minimumslysstyrken kan være veldig nyttig også. Double Tap ser ut som et smart og nyttig tilskudd. Det er fornuftig å tilby en måte å kontrollere klokken på hvis du holder eller gjør noe med den andre hånden. Den eneste ulempen er at S9-brikken ikke betyr lengre batterilevetid.

Vi gleder oss til å teste nye Apple Watch Series 9 i de kommende ukene. Følg med her for vår grundige gjennomgang av denne smartklokken.