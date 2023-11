Grand Theft Auto 6 får sin første trailer i desember, bekrefter Rockstar

Etter en haug med rykter har Rockstar Games offisielt bekreftet at de vil vise frem den første titten på Grand Theft Auto 6 i desember.

I et nytt Rockstar Newswire-innlegg som ble delt forrige uke, minnet Rockstar Games-sjef Sam Houser fansen på at neste måned vil markere 25-årsjubileet for Rockstar Games, før han bekreftet at de vil avsløre den første traileren for det neste Grand Theft Auto-spillet i samme måned.

«Takket være den utrolige støtten fra spillerne våre rundt om i verden, har vi vært i stand til å lage spill som vi virkelig brenner for – uten dere ville ingenting av dette vært mulig, og vi er så takknemlige for alle dere for å dele denne reisen med oss», står det i innlegget.

«I 1998 ble Rockstar Games grunnlagt på ideen om at spill kan bli like viktige for kulturen som enhver annen form for underholdning, og vi håper vi har laget spill du elsker i vår innsats for å være en del av denne utviklingen.»

«Vi er veldig glade for å kunngjøre at vi i begynnelsen av desember slipper den første traileren for neste Grand Theft Auto. Vi ser frem til mange flere år med å dele disse opplevelsene med dere alle.»

Den neste Grand Theft Auto-tittelen kan offisielt bli kunngjort ganske snart, med noen teorier om en potensiell kunngjøring på den årlige Golden Joystick Awards. GTA 6 har vært under utvikling helt siden Grand Theft Auto 5 ble lansert i 2013. Rockstar er kjent for å gi ut overraskelsestrailere for spillene sine, som med Red Dead Redemption 2 tidligere, men nå har studioet valgt å kunngjøre avsløringen av neste GTA på forhånd, så nå har fansen endelig – og offisielt – noe å se frem til.