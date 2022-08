Laptop-stativ eller laptop stand er som navnet tilsier et stativ til din laptop. Det finnes mange forskjellige navn på produktet, alt fra "laptop holder" til "stativ til laptop". Uansett hva du kaller det, har vi laget en guide som hjelper deg finne best mulig laptop stand til ditt behov.

Laptop-stativ: De beste til ditt behov

Disse laptop-stativene har vi sett på:

Twelve South Curve

Andersson HUB 2.0

XD Design Mobile Office

Hama Justerbart laptop-stativ

SureFire Gaming Portus X2

Apple Twelve South Curve

Apple Twelve South Curve Laptop-stand til deg som liker design Dagens beste tilbud Besøk nettside (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Fin design Grunner til ikke å kjøpe - Designet for Mac (om du har PC) - Litt høy pris

Til deg som vil bare ha en enkel og fin laptop-holder, er Apple sin laptop-stand et godt kjøp. Denne er laget til MacBook, men om målene på din PC innenfor kan den fint brukes.

Som andre Apple-produkter har dette laptop-stativet en stilren design. Laptop-stativet vil også hjelpe deg finne en mer behagelig arbeidsstasjon, og prisen er slett ikke avskrekkende.

Andersson HUB 2.0

Andersson HUB 2.0 Laptop-stativ til deg som vil ha mer enn bare en laptop-holder Dagens beste tilbud Besøk nettside (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + 3 USB-innganger + HDMI-inngang Grunner til ikke å kjøpe - Litt høyere pris

Andersson HUB 2.0 er en av de dyrere laptop-stands som er på markedet. Den høye prisen på dette laptop-stativet skyldes at den også fungerer som en slags dockingstasjon med sine tre USB-A 3.0 innganger, USB-C strøminngang og HDMI-port. Som dere skjønner gjør denne mye mer enn å bare holde oppe laptopen din.

XD Design Mobile Office

XD Design Mobile Office Laptop-stativ for deg på farta. Dagens beste tilbud Besøk nettside (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + God oppbevaring + Bra for pendlere + Bærekraftig materiale Grunner til ikke å kjøpe - Overflødig for et skrivebord

En kjekk laptop-stand som gjør at du kan ta med kontoret hvor som helst. Som skapt for deg som må reise mye og f.eks. må jobbe på toget. Grunnen til at dette stativet er så kjekt er at den fungerer som en slags veske med plass til lader, øreplugger, mobilen eller skrivesakene dine. Som en frekk bonus er Mobile Office laget av bærekraftige og resirkulerte materialer.

Hama Justerbart laptop-stativ

Hama Justerbart laptop-stativ For deg som jobber i høyden Dagens beste tilbud Besøk nettside (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Justerbar + Ergonomisk Grunner til ikke å kjøpe - Tar plass

Laptop-stativet til Hama er justerbart, noe som gjør det perfekt for deg som ønsker en fleksibel arbeidsstilling. Om du synes en heve/senke-pult er for dyrt kan du seriøst vurdere Hama sitt laptop stativ. Man justerer enkelt høyden for hånd og plasserer den på pulten så man får enten en god sitte eller stående stilling. Stativet har også en separat hylle for tastatur og mus. Finnes i stor og liten modell.

SureFire Gaming Portus X2

SureFire Gaming Portus X2 For gameren Dagens beste tilbud Besøk nettside (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Stabil + God til gaming Grunner til ikke å kjøpe - Noe unødvendige spesifikasjoner om du ikke gamer

Surefire sin laptop-stand er designet for deg som gamer. På siden er det holdere til hodetelefoner og under er det gummi, noe som gjør at laptopen står fjellstøtt når den er i bruk. Den kan justeres i to høyder og i flere vinkler, så perfekt for gameren.

Laptop-stativ: Hvorfor trenger du det?

Lufting av laptop

Ergonomisk

Økonomisk

Sikkerhet

Bærekraftig

Laptop-stativ er fin måte å sette opp en flerskjermsløsning uten å kjøpe dokkingstasjon eller en ny skjerm. Man kan dra den enda litt lengre og si at et laptop-stativ er da bra for miljøet siden du kjøper en dings i stedet for to.

Økonomisk er jo en laptop-stand rimeligere enn å kjøpe docking og flere skjermer. Det er også en sikkerhet i å heve laptopen din litt oppover på skrivebordet i tilfelle man søler på pulten sin. I tillegg til dette kan en laptop-holder være med på å gjøre arbeidsstillingen din mer ergonomisk. Både bærekraftig, økonomisk og bra for helsa – er laptop-stands undervurdert? Ja, mener vi.

Hvor kan man kjøpe laptop-stativ?

Laptop-stativ kan du kjøpe hos de fleste forhandlere av elektronikk, samt hos noen av de større møbelkjedene, som f.eks. IKEA:

Det viktigste du må tenke på når du skal kjøpe et laptop-stativ

Det er viktig å vurdere hva slags laptop-stativ som passer deg. Vi har laget en liste med de viktigste spørsmålene du må stille deg selv før kjøp av laptop-stand. Gå gjennom denne sjekklisten, så er du godt rustet før ditt kjøp.

Viktige ting å tenke på før du kjøper:

Finne riktig størrelse for din maskin.

Må den være lett å ta med seg?

Hvor stødig skal den være?

Trenger den være justerbar?

Vil jeg ha oppbevaringsmuligheter?

Skal jeg bruke den til gaming?

Hvor mye vil jeg betale?