Gammel teknologi er gøy å grave i. Noen produkter holder seg. Noen dingser for legende status, andre går i glemmeboka. Bli med på en tidsreise bak i tid og se om du husker noen av disse sviskene?

Gammel teknologi: Husker du disse?

Personsøkeren

(Image credit: Haakon Stevens)

En personsøker var/er en dings som kan motta enkle meldinger som er sendt fra en telefon. Tenk deg en smarttelefon som bare viser ubesvarte anrop. Poenget var at du fikk beskjed om at noen ville ha tak i deg, så du kunne løpe og ringe opp. (Fra en fasttelefon eller telefonkiosk – ikke spør). Selvfølgelig utdatert av mobilen, men fortsatt i bruk på sykehus og i noen andre yrker som bruker radiosignaler.

MiniDisc

(Image credit: MiniDisc)

Tenk så mye jobb og kjærlighet som lå bak å lage seg en disk til din MiniDisc. De som vet, vet og de som ikke – heldige er dere som har det så godt i dag. Kort fortalt så var MiniDisc et apparat som tok opp musikk fra dataen, så du kunne ta den med deg hvor som helst. MP3-spillere tok knekken på denne teknologien i 2013.

SEGA (konsoller)

(Image credit: SEGA)

SEGA kjenner du kanskje til? Det er fordi de lever i beste velgående som spillprodusent. For andre så betyr SEGA knallgode spillkonsoller, Sonic the Hedgehog og Dreamcast. Deres mest kjente spillkonsoller er SEGA Master System, SEGA Mega Drive og SEGA Dreamcast. Sistnevnte har fått en slags kultstatus blant gamere. Dreamcast var blant annet først ute med online-spilling og innebygd modem. De var også hovedsponsor på drakten til fotballklubben Arsenal en periode. SEGA sin konsoll-produksjon sa stopp i 2001.

Plasma TV

(Image credit: Panasonic)

TV-teknologi som en gang representerte kremen av kremen innen bildekvalitet. I en kort periode var plasma-TV kongen på haugen i TV-stua. Teknologien bak gjorde at man ikke fikk bedre bilde noen andre steder. Men etter hvert begynte andre teknologier å ta innpå og plasma-TV´n ble utkonkurrert. En av grunnene til dette var LCD-skjermers innmarsj. De var lettere og mer lyssterke. De brukte langt mindre strøm, og fungerte bedre i lyse rom.

Tamagotchi

(Image credit: Tamagotchi )

En kort periode ville barn ha en Tamagotchi isteden for hund eller katt. Et digitalt kjæledyr som du måtte huske å mate, underholde og rydde opp etter. Fikk også en hit sang med Daze sin "Together forever" i 1998. Som sangen hadde Tamagotchi en kort levetid.

Google Glass

(Image credit: Future)

Det var stor interesse for Google sine smartbriller da de ble presentert i 2012. Med-grunnlegger av Google, Sergey Brin sto på scenen og viste en film der han presenterte Google Glass ved å hoppe ut av et fly. De nye smart brillene var nemlig også tenkt for den aktive bruker. Litt som en smartklokke skulle brillene vise deg hvor fort du gikk, enten du løper eller hopper fallskjerm.

Så hvor gikk det galt for Google Glass? Jo, brillene tok lang tid å få på markedet og så ikke spesielt kule ut. De fikk også mye kritikk for å lett kunne bryte personvern om personer begynte å gå rundt med briller som kunne filme og ta bilder hvor som hest. (Prisen på brillen var også veldig høy) Hele prosjektet rundt Google Glass ble dermed ingen suksess og lagt på is.

Ikke helt død

Men den enes død den andres brød, og de første Google-brillene banet vei for andre smartbriller vi har på markedet i dag. Google har selv ikke gitt opp brillene sine og jobber med en ny versjon som har hovedfokus på å være et oversetter-verktøy. Tenk Google Translate rett på øyene, det hadde fått folk til å se klarere.