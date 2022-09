Lego for voksne er for oss som aldri sluttet å leke. Legos sjefer innså at de trofaste byggerne har vokst opp og dermed har vi fått en mengde fantastiske byggesett. "Lego Masters" ble et populært TV-program for de kreative byggerne, mens jeg personlig liker å følge instruksjoner. Derfor vil jeg liste opp de Legosettene jeg liker best. Jeg har ikke alle selv, de fleste er sett jeg drømmer om å bygge.

Lego for voksne - mine favoritter

1989 Batmobile (76139) Taj Mahal (10256) At-At (75313) Millennium Falcon (75192) Imperial Star Destroyer (75252) Goofy Pluto (40378) Steamboat Willie (21317) Bonsai Tree (10281) Nintendo Entertainment System (71374) Atari 2600 (10306) Typewriter (21327) Colosseum (10276)

1. 1989 Batmobile (76139)

Min kjæreste eiendel: 1989 Batmobile (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

"LEGO® DC Batman 76139 1989 Batmobile™" er et 60 cm langt monster som tok 10 timer å bygge med sine 3308 deler. Det er min absolutte favoritt og var nærmest en religiøs opplevelse å sette sammen. Jeg var 10 år da Batman-filmen kom i 1989 og Batmobilen var det kuleste jeg noensinne hadde sett. Den følelsen har aldri sluppet taket og da denne Legomodellen kom i 2019 måtte jeg bare kjøpe den. Det finnes mye Batman-lego, men ingenting er i nærheten av dette mesterverket.

Modellen er solid og stabil, med et kraftig fundament i bunnen. Men hele poenget er kurvene i karosseriet, bilen er rett og slett vakker. Lego har alltid hatt skarpe kanter og rette linjer, men Batmobilen har kurver og bølger. For meg er dette perfeksjon.

Denne modellen finnes ikke i Legos offisielle sortiment lenger, men kan kjøpes for blodpris i andre nettbutikker. Den kostet cirka 2500 kroner da den ble lansert, men du må regne med å betale det dobbelte for en uåpnet variant nå.

Offisiell 1989 Batmobile (76139) side (opens in new tab)

CDon (opens in new tab)

Proshop (opens in new tab)

2. Taj Mahal (10256)

Taj Mahal er et fantastisk skue og denne Lego Architecture-modellen er fantastisk. Det finnes mindre versjoner av denne, men jeg liker den første og største. Jeg eier ikke denne selv, men dette var den første voksne Legomodellen jeg vurderte å åpne lommeboka for. Det er en utrolig vakker modell med sine kurver, vinduer og detaljer. Dessverre hadde jeg verken plass til nesten 6000 brikker eller råd til de nesten 4000 kroner den kostet i 2017. Nå kan jeg angre, for den er utgått fra sortimentet og må kjøpes på det åpne markedet for et par tusen ekstra...

Offisiell Taj Mahal (10256) side (opens in new tab)

CDon (opens in new tab)

Computersalg (opens in new tab)

3. At-At (75313)

Vi kan ikke snakke om Lego for voksne uten at Star Wars er representert. Og det markerer også en slags overgang til Legosett for de med mye tid, mye plass og mye penger. For dette er store modeller som koster skjorta og må overta gjesterommet ditt. Jeg eier ingen Star Wars-modeller selv, men dette er guttedrømmen. AT-AT er ikonisk og jeg rangerer den høyt fordi den er så massiv og samtidig har det sjarmerende utseendet. 6785 brikker er enormt og prisen er for tiden over 9000 kroner.

Denne er fortsatt i Legos sortiment.

Offisiell At-At (75313) side (opens in new tab)

Lekegiganten (opens in new tab)

4. Millennium Falcon (75192)

Lego Star Wars Millenium Falcon (75192) (Image credit: Lego)

Denne modellen er for mange det ultimate Legosettet. 7514 brikker, over 9000 kroner og så svær og vakker at man nesten ikke tror det er mulig. Når jeg blir rik og flytter inn i et stort hus skal denne kjøpes inn. Et ikon.

Lansert i 2017 og er fortsatt i Legos sortiment.

Offisiell Millennium Falcon (75192) side (opens in new tab)

Outland (opens in new tab)

5. Imperial Star Destroyer (75252)

Lego Star Wars Imperial Star Destroyer (75252) (Image credit: Lego)

Siste Star Wars-modell på listen min og dette er massive saker. Darth Vaders skip er stort og skummelt i filmene, og det har de klart å gjenskape i denne modellen - den er enorm (4784 brikker, 109 cm lang). Hvis du planlegger drømmehuset mens du leser deg gjennom disse Legomodellene, begynner det antakelig å bli trangt om plassen - men trenger man egentlig kjøkken? Man har jo så mye fin Lego!

Lansert i 2020 og er fortsatt i Legos sortiment til litt under 8000 kroner.

Offisiell Imperial Star Destroyer (75252) side (opens in new tab)

Lekekassen (opens in new tab)

Proshop (opens in new tab)

6. Goofy Pluto (40378)

Goofy Pluto (40378) (Image credit: LEGO®)

Nå er det tid for å roe ned litt etter de svære modellene. Disse nydelige og sjarmerende karene koster nesten ingenting og er veldig søte.

Offisiell Goofy Pluto (40378) side (opens in new tab)

7. Steamboat Willie (21317)

Dette er en hyllest til den første tegnefilmen med Mikke Mus fra 1928: Steamboat Willie. Modellen er i sort-hvitt og er utrolig sjarmerende. Dette er en nydelig pyntegjenstand og en påminnelse om hvor fantastisk Lego faktisk er. Denne angrer jeg dypt på at jeg ikke kjøpte i 2018, for den er ikke lenger i Legos sortiment.

Offisiell Steamboat Willie (21317) side (opens in new tab)

Kidsa (opens in new tab)

Lekekassen (opens in new tab)

8. Bonsai Tree (10281)

Lego Bonsai Tree (10281) (Image credit: Lego)

En nydelig og enkel 2021-modell fra Lego Botanical-serien som passer perfekt i vinduskarmen ved siden av en levende plante. Formen og fargene er flotte og man kan endre til et blomstrende kirsebærtre om man ønsker. Jeg likte faktisk fundamentet aller best, det er solid og ser veldig bra ut. Pass på at du ikke velter denne modellen, det ligger 300 løse sirkelbrikker oppi blomsterpotta. De er ikke enkle å finne igjen.

Offisiell side (opens in new tab)

Lekekassen (opens in new tab)

Norli (opens in new tab)

9. Nintendo Entertainment System (71374)

Nintendo Entertainment System (71374) (Image credit: Lego)

Så er det endelig tid for gamerne! Den legendariske NES-konsollen ser aldeles fantastisk ut i Legoformat og det bobler nesten over av nostalgi og spillglede når jeg ser denne. 2646 deler og koster litt under 3000 kroner. Lansert i 2021. Hvis du ikke liker denne, er det deg det er noe galt med.

Offisiell side (opens in new tab)

Lekekassen (opens in new tab)

Proshop (opens in new tab)

10. Atari 2600 (10306)

Den nyeste modellen på listen er nok en legendarisk spillkonsol i Legoformat. Atari 2600 har et deilig, rettvinklet utseende, så Legomodellen ser utrolig bra ut. 2532 deler koster omtrent 2500 kroner, så det er ganske dyr moro, men hadde du en Atari må du nesten ha denne i samlingen. Lansert i 2022.

Offisiell Atari 2600 (10306) side (opens in new tab)

11. Typewriter (21327)

Min drøm om å bli forfatter ble aldri en realitet, men denne nydelige modellen er en fin trøst. Herlig retro-utseende og funksjonelle taster er nok til at denne fortjener plass på listen. En vakker og stilren modell.

Lansert i 2021, 2079 brikker og ganske stiv pris (2699 kroner hos Lego)

Offisiell Typewriter (21327) side (opens in new tab)

CDon (opens in new tab)

Lekekassen (opens in new tab)

12. Colosseum (10276)

LEGO Creator Expert Colosseum (10276) (Image credit: LEGO)

Vi avslutter med en bokstavelig talt kolossal modell: LEGO Creator Expert Colosseum (10276) fra 2020. Modellen består av hele 9036 deler og koster 5899 kroner på Legos offisielle sider. Den er full av detaljer og består av tre seksjoner. En modell som får oppmerksomhet og som krever tålmodighet i byggefasen.

Offisiell LEGO Creator Expert Colosseum (10276) side (opens in new tab)