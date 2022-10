Tegneserier for voksne - tegneseriebøker du må lese

Bli med i min favorittverden: Tegneserier for voksne.

Tegneserier, både blader og tegneseriebøker, har vært en stor del av livet mitt helt fra jeg var barn. Donald, Bamse, Sølvpilen og Fantomet ble lest i stykker på gutterommet. Da jeg endelig ble voksen fant jeg en ny verden med tegneserier for voksne. Det finnes tegneserieromaner som har skapt mer følelser og gjort mer inntrykk enn de fleste romaner, og jeg husker tegneseriefigurer som mer levende enn de fleste filmkarakterer.

Tegneseriebøker du må lese

Tegneserier for voksne - mine favoritter

Maus (Art Spiegelman) My favorite thing is monsters (Emil Ferris) Batman: The Dark Knight Returns (Frank Miller) Rocky (Martin Kellerman) Skrue McDucks liv og levnet (Don Rosa) Batman: Year One (Frank Miller) Palestine (Joe Sacco) Burma Chronicles (Guy Delisle) Green River Killer (Jeff Jensen) Batman: Year Two (Mike W. Barr) Preacher (Garth Ennis & Steve Dillon) Tommy og Tigern/Calvin and Hobbes (Bill Watterson) Knøttene/Peanuts (Charles M. Schulz)

1. Maus (Art Spiegelman)

Maus (Art Spiegelman) (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Vi følger forfatterens far Vladek i hans kamp for å overleve Auschwitz. Opprinnelig utgitt i 1980.

Dette er kunst av ypperste klasse: Alvorlig, trist, grusomt og tidvis befriende irriterende. Grepet med å gjøre jøder til mus og nazistene til katter er utrolig virkningsfullt og på tross av en ganske enkel strek klarer Spiegelman å fremstille frykt, sorg og glede.

"Maus" er rystende, slik en historie om Holocaust må være, og etter min mening den beste tegneserien som noen gang er utgitt.

En side fra tegneserieboka Maus (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

2. My favorite thing is monsters (Emil Ferris)

My favorite thing is monsters (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Utgitt i 2017. Vi følger jenta Karen som undersøker mystiske ting i nabolaget.

Det høres kanskje ikke veldig spennende ut, men historien er spennende, dramatisk og interessant. Mest av alt er imidlertid boka et aldeles fabelaktig kunstverk. Tegningene ser ut som noe man kanskje drodler frem i et kjedelig jobbmøte, bortsett fra at tegneren i dette tilfellet er et geni. Tegningene er ekstremt gode, realistiske og stemningsfulle. Tegnestilen er ganske enkel, med skravering (cross-hatching (Åpnes i ny fane)) som hovedmetode. Jeg skjønner ikke at det kan gå an å tegne så vakkert.

Denne store boka bør du ha i hylla di enten du liker tegneserier eller ikke, dette er et mesterverk.

Fantastiske tegninger fra My favorite thing is monsters (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

3. Batman: The Dark Knight Returns (Frank Miller & Klaus Janson)

Batman: The Dark Knight returns (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

I 1986 fikk vi endelig Batman-historien vi fortjente. Frank Millers & Klaus Jansons tegnestil er kanskje ikke for alle, det er tidvis nesten litt slepphendt, men evnen til å fortelle en god historie kan ingen ta fra han.

Dette er et epos, en Batman-legende i tegneserieformat. Bruce Wayne er gammel og Batman er pensjonert, men kriminaliteten tvinger han frem igjen. Og så vokser historien seg enorm og vi får møte Supermann til en episk duell.

Det er så mye respekt for temaet, så stort ønske om å fortelle en god historie om Batman, at denne boka er et must for alle som liker den kappekledde detektiven.

Serieruter fra Batman: The Dark Knight returns (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

4. Rocky (Martin Kellerman)

Rocky (Martin Kellerman) (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Martin Kellerman skrev Rocky fra 1999 til 2018, en selvbiografisk fremstilling av et hipsterliv i Stockholm, med opp- og nedturer.

Alle karakterene er tegnet som dyr og viser forholdsvis normale interaksjoner mellom venner. Serien gikk i aviser og egne blader, men har også kommet ut i samlebøker.

Rocky har vært min følgesvenn i alle disse årene. Selv om jeg ikke er like kul som Martin Kellerman og hans venner, har jeg funnet nok av morsomt og treffende materiale til å kalle meg selv en fan.

Nordens største og viktigste tegneserie, som toppet seg de siste 5 årene - derav samleboka 2013-2018 som favoritt. Kvaliteten på streken er stabil og god, og karakterene har modnet en smule - noe jeg synes passer serien veldig bra.

Side fra samleboka om Rocky (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

5. Skrue McDucks liv og levnet (Don Rosa)

Skrue McDucks liv og levnet (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Donald Duck var min trofaste følgesvenn hele barndommen. Først oppdaget jeg mammas tegneseriesamling og fant historiene til Carl Barks, og dermed ble Donald (og tegneserier) til noe mer enn bare morsom underholdning. Deretter la jeg merke til den røffe, detaljrike og morsomme streken til Don Rosa - og jeg hadde funnet min favoritt.

Historien om Onkel Skrues liv (1992-1994) var det beste jeg leste som tenåring og historiene er fortsatt like levende og spennende i voksen alder. Alt Don Rosa tegner og skriver er bra, men dette er hans største prestasjon.

"Skrue McDucks liv og levnet" er ambisiøs, varm, morsom, trist og spennende. Den favner et helt liv fra fattig barndom i Skottland til rikdommen i Andeby. Vi møter slekt og familie som senere setter preg på Donalds historie, og hele fortellingen er full av henvisninger til Donald Duck-historier du kanskje har lest. Siste kapittel åpner som en Citizen Kane-kopi, og det er et ganske godt bilde på Don Rosa: Han tegner selvfølgelig for barn, men mest av alt tegner han for voksne.

Fra tegneseriebladene om Onkel Skrues liv (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

6. Batman: Year One (Frank Miller & David Mazzucchelli)

Batman: Year One (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Frank Miller fulgte opp "Batman: The Dark Knight Returns" med denne flotte fortellingen om hvordan Bruce Wayne ble Batman i 1987. Boka skiller seg ut fordi fokuset er like mye på Jim Gordons historie og dermed fremstår dette mer som en bok om kampen mot korrupsjon, enn en klassisk heltehistorie.

David Mazzucchelli har bidratt med fine, klassiske tegninger og Miller med en spennende historie som er overraskende realistisk til å handle om en superhelt.

Batman er min store helt og denne boka tar universet hans på alvor. En favoritt.

Side fra tegneserien Batman: Year One (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

7. Palestine (Joe Sacco)

Palestine av Joe Sacco (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Joe Sacco tegner ganske lettbeint og barnslig, men det er effektivt og stilrent. Uansett er det historiene og menneskene han beskriver som er det viktige, og i 2001 traff han svært godt med boka "Palestine". Sacco forteller om den tragiske og umulige situasjonen Palestina befinner seg i, der lokalbefolkningen ikke kommer ut av den endeløse sirkelen av vold, trusler og fattigdom.

En sterk historie som gir inntrykk.

Joe Sacco har tegnet flere sterke bøker, blant annet den briljante "Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia 1992-1995" fra 2000. Men "Palestine" var den første jeg leste og den jeg husker best.

Side fra boka Palestine (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

8. Burma Chronicles (Guy Delisle)

Burma Chronicles (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Guy Delisle er en av de beste grafiske journalistene, men en tegnestil som er delvis enkel (menneskene) og delvis svært realistisk (bygninger). Han skriver nøkternt og nøytralt og lar leseren selv tolke bilder og situasjoner.

I "Burma chronicles" får vi lære mer om det lukkede Myanmar, hvor kona til Delisle jobbet med Leger uten grenser. Det er en sterk historie om et land som ikke fungerer, krydret med forfatterens perspektiv på alt som er annerledes fra vår trygge tilværelse. Det er ganske uskyldig, Delisle går ikke i dybden eller stiller kristiske spørsmål: Det er kun basert på observasjoner i et fremmed land.

Sjekk gjerne ut alle bøkene til Guy Delisle, det er glimrende lesning.

En side fra boka Burma Chronicles (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

9. Green River Killer (Jeff Jensen & Jonathan Case)

Green river killer (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

True crime fra Amerika! Green River Killer er basert på den sanne historien om etterforskningen av en seriemorder i Seattle på 80- og 90-tallet. Faren til forfatteren ble etter hvert sjefsetterforsker og vi følger Tom Jensen i den svært langsomme og tidkrevende jobben.

Dette er en rystende bok om en fæl forbryter og et veldig godt innblikk i politiets arbeid. Skrevet og tegnet som en dokumentar, uten kunstig drama eller skrikende overskrifter. Det er rett og slett en veldig god historie som du vil huske lenge. Utgitt i 2015.

Side fra boka Green river killer (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

10. Batman: Year Two (Mike W. Barr m.fl)

Batman: Det andre året/Year two (Image credit: DC Comics)

Greit, det blir mye Batman på denne listen. Jeg beklager det, men historier om Lynvingen er det tøffeste jeg vet om.

Denne Batmanhistorien fra 1987 tok pusten fra meg. "Det andre året" var tittelen i Norge og vi følger Lynvingen på en voldsomt jakt etter drapsmannen Ljåen, som slakter seg gjennom Gothams kriminelle. Det er brutalt, voldelig, blodig og fælt, alt for voldsomt for en stakkars unggutt som meg. Historien satte dype spor i meg, ikke bare fordi den var noe helt annet enn de søte Donald-historiene jeg var vant til. Batman sliter, han er ikke dyktig nok. Og han må ta noen moralske valg som strider mot rettferdighetssansen han tidligere har hatt som ledestjerne. Det fører til interessante situasjoner og valgene får konsekvenser.

Det er en voldsom og forholdsvis komplisert historie som fortsatt fenger 35 år senere. Mamma la ned forbud mot Lynvingen etter denne og det har jeg full forståelse for.

11. Preacher (Garth Ennis & Steve Dillon)

Preacher (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Utgitt 1995-2000 og forteller historien om Jesse Custer og hans jakt på Gud.

Dette er kreativitet og galskap på høyt nivå, med religion, vold og humor i en herlig blanding. Mange ville nok hatt "Preacher" høyere på lista, men jeg oppdaget denne først i voksen alder og hadde allerede forelsket meg i de andre seriene jeg har nevnt.

Av alle sidespor og historier i bøkene, liker jeg fortellingen om The Saint of Killers best. Uten tvil tidenes tøffeste karakter.

The Saint of killers er den tøffeste i "Preacher" (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Tommy og Tigern/Calvin and Hobbes (Bill Watterson)

Tommy og Tigern (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Dette er en serie som, i likhet med "Skrue McDucks Liv og Levnet", kanskje har blitt mest lest av barn. Men tro meg, "Tommy og Tigern" er for voksne. Bill Watterson ga ut serien i 1985-1995 og det er en morsom og dyp filosofisk vandring. Tommys undring er en fascinerende påminnelse om hvor absurd voksenlivet er. Jeg husker jeg alltid synes foreldrene hans var så slemme og fraværende, men det er et bevisst grep fra Watterson - ikke grunnlag for bekymringsmelding. Serien er en hyllest til nysgjerrighet og kreativitet, og jeg vil alltid bære den med meg uansett hvor kjedelig og gammel jeg har blitt.

Og Tommyball er min favorittsport.

Erkefienden Marianne gjør livet morsommere i Tommy og Tigern (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Knøttene/Peanuts (Charles M. Schulz)

Peanuts-bøkene til mamma (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Denne legendariske serien gikk i tusenvis av aviser fra 1950 frem til forfatterens død i 2000. Den trykkes fortsatt over hele verden, det er tidenes mest populære serie - og det er ikke uten grunn. Det er enda en serie som appellerer til barn på overflaten, men har voksne perspektiver, tanker og følelser. Baltus/Charlie Brown er en kompleks karakter som først og fremst vekker sympati, men som også er et slags moralsk kompass blant de andre barna. Jeg fant mammas engelske "Peanuts"-bøker fra 60-tallet som barn og vender stadig tilbake til den skjøre og ubarmhjertige (men heldigvis morsomme) verden Charlie Brown lever i.

Espen og Baltus i Knøttene (Image credit: Thomas Nymoen Lund)

Hvor kan jeg kjøpe de beste tegneseriene?