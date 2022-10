Hva er en massasjepistol?

Enkelt forklart er en massasjepistol en pistol man kan massere med. Istedenfor kuler "skyter" en massasjepistol vibrerende bølger igjennom musklene. Vibrasjonene som skapes blir til en effektiv og konsentrert massasje. Den er, som sin farligere bror, håndholdt og formet som en tradisjonell pistol.

Rent teknisk er en massasjepistol en batteridrevet motor festet til et massasjehode av gummi. Hodet genererer raske bevegelser som gjentar seg. Når massasjehodet plasseres mot huden, treffer bevegelsen musklene med en jevn og intens kraft.

Les videre for å vite hvorfor du trenger en og hvordan du får mest ut av din massasjepistol.

Derfor trenger du en massasjepistol

Massasje er smertelindring og behagelig. Mye sitting på jobb kan gi spenninger i kroppen. En massasjepistol er dermed midt i blinken for stive nakker og rygger.

Om du er en aktiv mosjonist er den ideell til å myke opp før og etter trening. En runde med pistolen før trening kan gi bedre spennvidde og bevegelse. Effekten av massasje hjelper også å redusere melkesyre-nivået i kroppen etter treningsøkten.

I tillegg til trening er jo de fleste glad i en god massasje for kosens skyld.

En massasjepistol er et populært verktøy og ganske ny på markedet. Derfor kan det være en perfekt julegave for den som har alt. Er massasjepistolen årets julegave?

Uansett hvor aktiv eller stillesittende man er – massasje hjelper både muskler og sinn.

Massasjepistol: Gode priser på massasjepistol

(Åpnes i ny fane) Trigger Point Premium (Åpnes i ny fane)

Best i test massasjepistol som har opptil 6 timers batteritid. 15 forskjellige behandlingsnivåer, og kommer med 5 forskjellige massasjehoder. 2 års garanti.

Pris fra 2690kr



(Åpnes i ny fane) Booster M2 (Åpnes i ny fane)

5 timers batteritid og 8 forskjellige behandlings metoder. 6 massasjehoder. Enkel å ta med seg og oppbevaringseske følger med. 2 års garanti.



(Åpnes i ny fane) Trigger Point Pro (Åpnes i ny fane)

Lang levetid med 12 timers batteritid. 5 forskjellige nivåer og 8 skiftbare massasjehoder. 2 års garanti. Pris 2966kr

Slik får du best effekt av massasjen

Massasje (Image credit: N/A) - Opprinnelse i India, Kina, Japan, Hellas og Roma.

- Nevnt i litteratur datert tilbake til antikken.

- Tidligst registrert referanse er i en kinesisk medisinsk tekst fra år 2.500 f.kr.

- Brukt igjennom historien som avslapning, men også medisinsk.

- En romersk lege mente det kunne kurere lammelse

- Første vibrerende apparatet ble laget i Stockholm i 1865

- Kjente massasjer er fotmassasje og thaimassasje

- Andre massasjeapparat: massasjepute og massasjestang

Slapp av

Hovedformålet med en massasjepistol er å hjelpe til med å slappe av. Så noe av det viktigste du gjør for å få en god effekt er å finne et sted du kan slappe av mens du masserer.



Lavest innstilling først

Uansett erfaring er det smart å vende seg til nivåene på din massasjepistol. Fokuser på den laveste innstillingen først. Da er det lettere å justere massasjen etter dine behov. Om du kjører full fres fra start kan musklene bli unødvendig ømme og massasjen har liten effekt.



Unngå faresoner

Fokuser på musklene dine og hold deg unna store vaskulære områder på kroppen. Vaskulære områder er steder som de største blodårene (nakken) og under overarmen. Benmasse som ryggrad er heller ikke et sted man skal massere. Unngå også fristelsen ved å bruke din massasjepistol i skritt og erogene soner. Det finnes egne apparater for slikt. (Åpnes i ny fane)



Bredt hode for oppvarming

Bruk et bredere hode når du skal varme opp. Da får du med deg mer av muskelen som skal brukes.



Smalt hode etter trening og mer konsentrert område

Om du har et spesielt område som er ømt (til vanlig eller etter trening) er det bedre med et tynnere hode. Da konsentrerer din massasjepistol seg på et mindre område.



Ikke trykk for hardt og hold på for lenge

Det er bedre med korte lette økter enn å holde på for lenge. Legg alltid forsiktig press i starten og øk heller etter hvert. Før trening kan 3-5 minutter holde, etter trening kan man bruke 10-30 sekunder på ømme områder.

Husk å puste

Husk å pust underveis, det høres selvsagt ut, men man holder ofte pusten når det blir ømt eller man konsentrerer seg. Å få med pusten hjelper på effekt og avspenning.

Så for å oppsummere:



Slapp av

Lave innstillinger i starten

Unngå "faresoner"

Stort hode til oppvarming

Lite hode til konsentrert massasje

Ikke for hard og ikke for lenge

Pust

(Image credit: Shutterstock)

Meningen med en massasjepistol er å få deg til å føle deg bedre. Den øker blodstrømmen din, bryter opp spenninger i muskler, reduserer ømhet og forbedrer bevegelighet. Den kan brukes til oppvarming før trening eller etter trening for raskere restitusjon. Den brukes også som tradisjonell massasje om man ikke skal trene, så brukergruppen er bred. Massesjepistolen har blitt populær i det siste og brukes blant annet av leger, trenere og idrettsutøvere på alle nivå. Pistol-formen gjør den enkel å bruke alene, så man kan være sin egen massør.

