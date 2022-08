Studiestart – hva trenger du til skolestart 2022? Vi har funnet tre produkter studenter trenger til studiestart.

Studiestart– våre 3 ting du ikke visste du trengte

Mobilabonnement Høyttaler Printer

1. Mobilabonnement for studenter

Hvorfor trenger man det?

Studiestart betyr mye nytt. Det er mye å ringe hjem og fortelle om. Nye venner skal legges til på telefonlisten og på sosiale medier. Kanskje mamma vil ha en rapport og se et bilde av studenthybelen? (Husk å rydde først). Mobilen er verktøyet man bruker til det meste i studiestarten – fra det viktige sosiale til det minst like viktige usosiale. Da er det viktig med nok data.

Til de som går på skole:

Om man ikke er student enda er flere av punktene over like viktige. Mye av det sosiale foregår på mobilen, og selv om mamma ikke skal ha bilderapport fra barnerommet, er det hun man ringer om du skal hentes.

Gode deals på mobilabonnement for studenter akkurat nå: (opens in new tab) IceUng | 16 GB | 249 kr pr mnd (opens in new tab)

Tilpasset til deg under 29 år. Flere valgmuligheter for datapakker, data rollover og rollover til venner og familie. Priser fra 149 - 340 kr i måneden.

(opens in new tab) OneCall Studentpakka | 15 GB | 249 kr pr mnd (opens in new tab)

Billigere mobilabonnement for studenter. Gratis månedsavgift i ferien. 249 kr for 15 GB data. Rollover inkludert.

2. Gode høyttalere

Hvorfor høyttalere?

Studiestarten kan være hektisk med mange nye mennesker, oppgaver og inntrykk. Da kan det være greit å lade opp eller koble av med favorittmusikken sin.

Studiestart er jo også en tid for å være sosial, kanskje man vil dele på rytmene og spille høyt? Høyttalere kan også kobles til TV, for en enda bedre filmopplevelse. Netflix og chill(musikk) med andre ord.

Om vi skal være mer seriøse, kan gode høyttalere være vesentlig for å høre forelesninger godt over nett. Flere studenter har også evnen til å studere mens favorittmusikken fyller rommet. Uansett hva slags lyd du fyller studenthybelen din med, er høyttalere vesentlig for å heve lydopplevelsen. Husk at dine ører blir glade av god lyd.

Til de som går på skole:

God lyd kan være et viktig verktøy for de minste studentene også. Hva er vel bedre enn en liten dansepause mellom pluss, minus og resten av matteleksa? Lydbøker kan man også nyte med en god høyttaler. Om man ser bort i fra dans og underholdning, blir det flere digitale verktøy i skolen som gjør at god lyd trengs.

Gode deals på høyttalere nå: (opens in new tab) Argon Audio Fenris 4 | HiFi Klubben | 3.998 kr (opens in new tab)

Komplett anlegg med innebygd forsterker som kan brukes som lydplanke og kobles direkte til TV med HDMI ARC. Mye lyd for pengene!

(opens in new tab) Sonos One (Gen 2) | HiFi Klubben | 2.290 kr (opens in new tab)

Bærbar høyttaler som fyller hele rommet med lyd. Smart høyttaler som kan justeres ut fra hvilket rom den er i med Trueplay-justering. Kan også kobles til mikrofon løs høyttaler fra Sono for å få stereolyd.

3. Printer

Hvorfor en printer?

Ja, faktisk - til studiestart er printeren et godt verktøy å ha. Enten i studiesammenheng for å printe ut oppgaver, innleveringer, timeplaner eller en oversikt over oppgaver i kollektivet. For å få det mer hjemmekoselig, kan en printer bidra til veggpynt med utskrift av familie, kjærester eller idoler. Kanskje man kan printe ut et sitat som man starter dagen med? C'est la vie!

Til de som går på skole:

Nyttig for skolebarn uansett hvor i løypa de der. For familier i hverdagsfarta kan en utskrift av ukeplan, kamp- eller treningsplan, og "rydd rommet ditt"-plan printes ut og henges opp til alles begeistring/redsel.

Man kan jo faktisk gjøre det til noe koselig også, og lage familieplan hvor man legger inn litt kos og knas. (All work and no play osv.) En god printer kan skrive ut personlige hilsener og kort, noe foreldre alltid setter pris på.

Gode deals på printere nå: (opens in new tab) HP ENVY Pro 6420e | Proshop | 1.488 kr nå: 1.330 kr (opens in new tab)

En rimelig multifunksjonsprinter som er så liten i størrelse at den kan fraktes hvor du vil. Skriver, scanner og kan kobles opp mot hvilken som helst enhet.

(opens in new tab) EPSON WorkForce WF-2870DWF | Komplett | 1.395 kr nå: 995 kr (opens in new tab)

Flerfunksjonell blekkskriver utviklet for hjemmekontorer som mestrer blant annet flersidig kopiering og scanning. Stor LCD skjerm men enkel meny og printeren kan kobles opp til Wi-Fi for utskrift fra mobil.

Fyll på med blekk og toner: (opens in new tab) Alltid gode priser på blekk, toner og skriverpapir | InkClub (opens in new tab)

Selv om det meste er digitalt i dag, kan det være nyttig å skrive ut oppgaver og notater på papir. Husk å sjekke at du har papir og blekk eller toner i orden, så slipper du stress når du plutselig trenger å printe noe.

Studiestart: trenger du andre ting?

Dette er vår lille guide til 3 smarte ting du garantert trenger til studiestart. Med disse tingene kommer du langt på vei, men om du har behov for mer utstyr til studiestart kan du lese våre andre artikler som:

