Xplora X5 Play – Årets Back to School-tilbud

Barna har et stort kontaktbehov, og i en travel hverdag for både barn og foreldre er det ikke alltid like enkelt å ivareta dette behovet. Med skolestarten blir behovet større, og barna vil gjerne være selvstendige og ha kontakt med venner – samtidig som de vil kjenne den tryggheten god kontakt med foreldrene gir dem.

Barnets første mobiltelefon – i form av smartklokken X5 Play

Med skolestarten er det mye å bli distrahert av. Det er mye spennende som skjer, og ikke alltid så enkelt å holde oppmerksomheten om det viktigste. Dette har naturligvis Xplora tenkt på. Testvinneren X5 Play leveres med skolemodus, slik at barnet ikke blir forstyrret i timen eller i friminuttet. Klokken sitter godt på barnets arm, slik at den ikke er i veien for lek og moro. Den har et flott design som er blitt forenklet siden forgjengeren X4.

Følg med – i foreldre-appen!

Selv om barna skal få gleden av friheten klokken gir dem, er det viktig at dette skjer innenfor trygge rammer. Klokken har GPS, slik at du kan stille inn trygge soner og få varsler om barna skulle gå utenfor disse.

Som forelder har du full oversikt i foreldre-appen. Xplora er en ressurs for hele familien. Over 700 000 foreldre har valgt smartklokken Xplora til barna sine.

Her er klokkens viktigste funksjoner:

Ringe- og meldingsfunksjon

Xplora X5 Play er også en telefon. SIM-kortet i smartklokken gjør det mulig å ringe til og motta samtaler fra Xplora-enheten. Slik kan du enkelt holde kontakt med barnet og godkjenne opp til 50 andre kontakter barnet kan kommunisere med via mobilklokken.

GPS-sporing

Xplora X5 Play har en GPS-funksjon, slik at du enkelt kan følge med på barnet ditt når det er ute alene. I foreldre-appen kan du opprette trygge soner og få beskjed når barnet forlater og ankommer disse sonene.

Foreldre-appen

Xplora foreldre-appen er tilgjengelig for iOS og Android og kan ha to administratorer. Her kan man styre klokkens innstillinger, som for eksempel hvilke kontakter som skal registreres, slik at barnet ikke kan kontaktes av fremmede.

Skolemodus

Skolemodus er en innstilling for faste av- og på-tidspunkter. Dette gjør at barna ikke kan bruke andre funksjoner enn selve kokken utenfor de angitte tidspunktene.