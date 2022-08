Er du ute etter en smartklokke til barnet ditt? Barn er i en utforskerfase der ønsker å oppleve stadig mer av verden omkring seg og holde kontakten med andre barn. Barn er ofte interessert i spill, samtidig som de kan være nysgjerrige på sitt eget aktivitetsnivå. For deg som forelder er det viktig at barnas utforsking skjer innenfor trygge rammer, og at du kan følge med på hva barna foretar seg i kontakt med verden der ute, og særlig på internett.

Xplora er det mest kjente merket innenfor smartklokker for barn. Over 700 000 husstander verden over har gått til innkjøp av et av deres produkter for de minste. Produsenter som North 13.5 og Spectrafence har imidlertid yppet seg med gode produkter. Nedenfor ser vi på et utvalg av de beste smartklokkene for barn, og på hvilke av dem som egner seg best til ulike formål.

De beste smartklokkene for barn

Xplora X5 Play er nyeste utgave av de populære smartklokkene fra Xplora. (Image credit: Xplora)

Xplora X5 Play Populær bestselger Grunner til å kjøpe + Best i test + Skolemodus + GPS med trygge soner + Allsidig Grunner til ikke å kjøpe - Krever abonnement fra Xplora

Xplora er den mest kjente produsenten av smartklokker for barn, og det er det gode grunner til. Barneklokkene deres er inne i sin femte generasjon, og flere av modellene er blitt kåret til best i test, blant annet modellen Xplora X5 Play.

Xplora X5 Play utmerker seg når det gjelder kvalitet, tjenester og funksjoner. Den er solid konstruert og dermed en flott ledsager for barn gjennom lek og moro. Klokken er en oppdatert modell av bestselgeren Xplora X4.

Foreldre kan ha kontakt med barna gjennom telefonsamtaler, meldinger, talepost og emojis og forhåndsinnstilte tekstmeldinger. Gjennom appen kan du spore barnets posisjon i sanntid. Det kan også stilles inn trygge soner.

Klokken har kamera til film og foto, samt skritteller. Smartklokken leveres med skolemodus, slik at barnet ikke blir forstyrret i timen eller i friminuttet.

Klokken er like mye en mobiltelefon som den er en klokke. Men den er tilpasset barn, slik at det ikke er tilgang til nettsurfing eller sosiale medier. SIM-kort er ferdig installert og produsenten lover en batteritid på 72 timer.

Klokken har en liten skjerm, og man må ha abonnement fra Xplora for å kunne bruke den.

(Image credit: Spectrafence)

Spectrafence Cmee Playtime Populær modell fra svensk produsent Grunner til å kjøpe + Vekkerklokke og skolemodus + Liten og lett + 4G-støtte

Spectrafence Cmee Playtime er den nyeste barneklokken fra svenske Spectrafence. Den har fått bedre teknologi og en mer presis GPS enn forgjengerne.

Med denne smartklokken får du innebygget skritteller, telefonbok og vekkerklokke. En har også en «ikke forstyrr»-funksjon til bruk i skoletiden. Klokken har en batteritid på 2–5 dager, avhengig av bruken. Den har støtte for 4G og stemmechat.

Klokken er lett og tåler likevel regn – men ikke ta et bad med den! Den kan benyttes med valgfritt SIM-kort og abonnement.

Den litt eldre modellen Cmee Play er et noe mer prisgunstig alternativ.

North 13.5 Smartklokke for barn er enkel og rimelig. (Image credit: North 13.5)

North 13.5 Smartklokke Enkel og rimelig smartklokke Grunner til å kjøpe + Rimelig + SOS-knapp Grunner til ikke å kjøpe - Ikke vanntett

North 13.5 Smartklokke er en enkel og rimelig smartklokke for barn. Den har ubegrenset GPS-rekkevidde. Dermed er det enkelt for deg som forelder å følge med på hvor barnet ditt beveger seg. Du kan også ringe til klokken, og selv kan barnet ringe til i forhåndslagrede telefonnumre. Klokken har også en SOS-knapp, slik at barnet kan komme i direkte kontakt med nødetatene.

Foreldre kan også sette opp et virtuelt gjerde. Hvis barnet beveger seg utenfor den definerte sonen, går det en alarm hos foreldrene. Hvis barnet skulle ta av seg klokken, sendes det en SMS til foreldrene.

Klokken krever ikke et eget abonnement, men den fungerer bare med Telia. Klokken er ikke vanntett, så den er ikke like godt tilpasset utelek som modellene fra Xplora og Spectrafence.

Smartklokke for barn – hva burde du tenke på?

Funksjoner

Når du velger en smartklokke, eller GPS-klokke, som er spesialtilpasset for barn, er det enkelte ting det er lurt å være klar over. For det første har klokkene svært begrenset funksjonalitet når det gjelder nettbruk og annen kommunikasjon. Dette er først og fremst en styrke, ettersom det beskytter barnet. Men du kan dermed ikke vente deg den funksjonaliteten du får med smartklokker for voksne.

Foreldrekontroll

En grunn til å velge en smartklokke til barnet, er at du som forelder hele tiden vet hvor barnet ditt befinner seg. De ulike klokkene har forskjellige funksjoner for å sette opp virtuelle geografiske områder. Dermed kan foreldrene få beskjed om barnet beveger seg utenfor disse.

SIM-kort og abonnement

Leveres klokken med SIM-kort? Kan du selv velge hvilket SIM-kort du vil bruke? Er klokken bundet opp til en bestemt leverandør av abonnementer, eller kan du velge dette fritt? Her har de forskjellige produsentene valgt ulike løsninger. De fleste smartklokkene for barn har 4G-støtte.

Skolebruk

Mange av smartklokkene er også tilpasset barn under skolealder. Men for skolebarn er det viktig at skolehverdagen ikke forstyrres. Flere barneklokker leveres med funksjoner som gjør at kommunikasjonsmulighetene begrenses eller deaktiveres innenfor brukerdefinerte tidsrom.

Robusthet

Barn er aktive skapninger, og en smartklokke som skal følge dem i hverdagen burde kunne komme helskinnet gjennom barnets lek. Det er flott hvis barneklokken er solid konstruert, slik at den ikke fort går i stykker og at den kan motstå vann og støv.

Kamera

Vil du gjerne at barnet ditt skal kunne dokumentere hverdagen gjennom film og video? Eller ser du helst at denne muligheten ikke finnes. Sjekk om barneklokken du vurderer har kamera.

Sikkerhet

Smartklokker for barn har tidligere slitt med dårlig sikkerhet. I 2018 skrev Forbrukerrådet en artikkel (opens in new tab) om at uvedkommende enkelt kunne ta kontrollen over klokkene og dermed spore og avlytte barna. Dette er siden utbedret i vesentlig grad,

Enkelte modeller gjorde det dessuten mulig for foreldrene å avlytte barnas samtaler med andre (Barnevakten.no (opens in new tab)). Dette er straffbart, og ikke mulig med de beste modellene.

Uansett er sikkerheten noe du burde ta en ekstra titt på ved kjøp av smartklokker til barn.