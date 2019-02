Samsung Galaxy A7 nå på tilbud hos Power

Power slår nå til med 1000 kroner lavere pris på Samsung Galaxy A7 (2018-modellen. Nå behøver man ikke lenger betale 2990 – det holder med 1990 kroner, 33 % lavere enn til vanlig.

Mange har lovpriset Galaxy A7 for å være en modell som gir en mye for pengene. Særlig er det populært å trekke frem AMOLED-skjermen med en oppløsning på 1080 x 2220 (6"), som man får til nærmest en slikk og ingenting. Der man hos andre produsenter gjerne må avfinne seg med LCD før man kryper en god del flere tusenlapper oppover rangstigen, klarer Samsung å tilby en ypperlig OLED-variant på en særdeles rimelig telefon.

En annen artig detalj er at Samsung denne gangen har valgt å teste ut et mer avansert trekamerasystem i en midtsjiktsmodell – et eksperiment vi forbrukere kan nyte godt av. Månedsvis før Galaxy S10 kan vi labbe rundt med avansert optikk og skreddersydd fotoprogramvare i lomma.

Av andre attributter kan vi nevne: mulighet for microSD-lagring (opptil 512 GB), 64 GB intern lagringsplass, glass både foran og bak, solid batteri på 3300 mAh og 4 GB RAM. Mobilen kommer også med Samsungs egne Android-variant. Dette er selvsagt en splittende faktor. Mange sverger til såkalt «stock» Android, mens andre foretrekker forandringene Samsung har gjort på operativsystemet.

Siden dette tilbudet er såpass populært har det gått fort i svingene på lagrene til Power, nettbutikken er derfor for øyeblikket utsolgt for Galaxy A7. Likevel er det mange av de fysiske butikkene som har luringen på lager, så det kan lønne seg å ta en titt allikevel. Dessuten er det ikke umulig at Power snart får flere enheter til salgs både på nett samt i butikk, så følg med.