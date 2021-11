Sony WH-1000XM4: Black Friday-tilbud 2021

Black Friday 2021 kan fort bli den beste perioden så langt for tilbud på hodetelefonene Sony WH-1000XM4. Dette er et fantastisk par hodetelefoner, som i likhet med andre Sony produkter som hodetelefonene WH-1000XM3 og de trådløse øreproppene WF-1000XM4 gir konsekvent fantastisk lyd og solid støyredusering. De er imidlertid ganske dyre hvis man kjøper dem til full pris.

Det er her årets Black Friday-tilbud på Sony WH-1000XM4 kommer inn i bildet. Nå er det kort tid igjen til Black Friday, som i år faller på den 26. november. Denne gigantiske tilbudsfesten gir deg årets beste mulighet til å få prisavslag på et par WH-1000XM4 – eller noen andre av Sonys hodetelefoner. Det kan hende du må vente litt på de beste rabattene, men vi holder oversikt over de beste tilbudene nedenfor.

Samtidig hender det ofte at de mest populære produktene, som Sony WH-1000XM4, fort blir utsolgt når de kommer på tilbud. Derfor kan det være lurt å slå til når du kommer over et tilbud som virkelig frister.

Hvis du er på jakt etter et par førsteklasses hodetelefoner, finner du den beste prisen på Sony WH-1000XM4 hos blant andre CDON for øyeblikket. Det kan godt hende prisen senkes enda mer i forbindelse med Black Friday.

Som nevnt ovenfor, kan det vise seg å bli en flott tid for å sikre seg Sony WH-1000XM4 til en gunstig pris – i tillegg til andre spennende hodetelefoner og ørepropper fra Sony. For å komme ordentlig i gang anbefaler vi deg å ta en titt på vår (engelskspråklige) oversikt over de beste hodetelefonene fra Sony, slik at du kan se hvilke vi anbefaler.

Black Friday Sony WH-1000XM4-tilbud 2021: våre spådommer

Hva vil Sony WH-1000XM4 koste på Black Friday? Hodetelefonene Sony WH-1000XM4 har vært på markedet i et drøyt år, og i Norge har de holdt prisnivået forbausende godt, med noen små, midlertidige nedjusteringer. Vi håper på et langt større prisfall til Black Friday 2021, slik at disse populære lytteenhetene havner på sitt laveste prisnivå så langt. Men selv om Sony WH-1000XM4 skulle holde seg på et høyt prisnivå, har du andre alternativer. WH-1000XM3 er ikke et altfor langt trinn ned i kvalitet fra sin arvtager. Les vår sammenligning av WH 1000XM4 og WH-1000XM3 for å få oversikt over de viktigste ulikhetene mellom de to modellene. Forgjengeren kan fort vise seg å få langt saftigere prisavslag. WH-1000XM4 har lenge ligget på rundt 3490 kroner, mens du må ut med 2250 kroner for WH-1000XM3. Vi venter oss ikke så store avslag for førstnevnte, men for den eldre modellen XM3 kan vi kanskje få prisavslag som sender enheten godt under 2000 kroner. Da begynner prisnivået å bli mer behagelig. Hvis du er ute etter noe litt mer fleksibelt, vil du ikke være opprådd ved å velge Sony. De har også et utvalg spennende, trådløse ørepropper. Best av alle er de nye Sony WF-1000XM4, og selv om navnet kan være forvirrende, skiller bokstaven «F» dem fra de lukkede modellene ovenfor – som har en «H» i navnet. Ettersom WF-1000XM4 er en ganske ny modell, tror vi ikke prisavslagene i forbindelse med Black Friday 2021 blir så store. Markedsprisen er 2790 kroner, og vi tror ikke på avslag på så mange prosent. Forgjengeren WF-1000XM3 har imidlertid allerede blitt ganske kraftig nedsatt i pris, og disse kan fort komme til å koste ned mot tusenlappen med gode Black Friday-rabatter.

Hvor finner jeg de beste Black Friday-tilbudene på Sony WH-1000XM4? Vi vil finne og følge de beste Black Friday-tilbudene på Sonys hodetelefoner helt frem til og under Black Friday. Dermed vil denne siden gi deg alt du trenger. Enkelte forhandlere vil komme med bedre tilbud enn andre, så det er lurt å sjekke innom her slik at du ser hvem som faktisk kommer med det beste tilbudet.

Tips for å kjøpe Sony-hodetelefoner til Black Friday 2021

Når du blar deg gjennom Black Friday-tilbudene på Sonys lytteprodukter, burde du tenke på at mange forhandlere vil forsøke å kvitte seg med gamle enheter de har mange av på lager. Dermed kan det dukke opp tilbud som virker for gode til å være sanne. Hvis et par hodetelefoner ikke har moderne egenskaper som aktiv støyreduksjon eller Bluetooth 5,2, er de sannsynligvis en mye eldre modell, særlig når det gjelder Sony.

Heldigvis gjør Sony det ganske enkelt å identifisere hvilken modell du kjøper. Som nevnt, er Sony WH-1000XM4 arvtageren til den eldre WH-1000XM3. Dette mønsteret gjentar seg med WF-1000XM4, der forgjengeren heter WF-1000XM3. «WH» betegner over ear-modellene, mens «WF» er de trådløse øreproppene.

En hovedgrunn til å kjøpe nye hodetelefoner er egenskaper som aktiv støyreduksjon (ANC), som eliminerer det meste av støyen når du har dem på. Dette er blitt standard for de fleste modellene i våre dager. ANC begynner også å få fotfeste i de trådløse øreproppene. Kommer du over et tilbud på en modell uten ANC, er dette trolig en foreldet modell.

Når det gjelder batteritid er ca. 20 timer godkjent, selv om du også kan vente deg mer av de nyeste hodetelefonene. Både XM4 og XM3 utmerker seg på dette feltet. med 30 timers batteritid med støyreduksjon aktivert, mot 38 timer uten.

De tre beste Sony-hodetelefonene å holde øye med til Black Friday

Vi er mest spent på WH-1000XM4 til Black Friday 2021, men det betyr ikke at teknologikjempen ikke har andre fantastiske hodetelefoner i sin portefølje. Hvis du er usikker på hvor du skal begynne letingen, kan du se nærmere på disse tre produktene:

De beste hodetelefonene fra Sony er verdt å kjøpe til en rabattert pris. Støyreduksjonen og lyden holder begge et meget høyt nivå. Les vår test av Sony WH-1000XM4.

Dette er fortsatt en meget bra enhet, og den kan oppnå ganske store rabatter under Black Friday-salget i 2021. Les vår test av Sony WH-1000XM3.

Disse helt trådløse øreproppene er fremdeles en het kandidat, og de kan oppnå ganske store rabatter under Black Friday-salget i 2021. Les vår test av Sony WF-1000XM3.

