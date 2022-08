De OnePlus 10T is een telefoon waarover we al veel gehoord hadden voor de eigenlijke lancering op 3 augustus. Naar goede gewoonte heeft OnePlus heel wat specificaties op voorhand vrijgegeven.

De smartphone is nu officieel gelanceerd en voor ons voelt hij als een vreemde eend in de bijt. Sommige aspecten zijn beter dan bij de OnePlus 10 Pro, terwijl andere dan weer slechter zijn. Dit alles gaat wel gepaard met een adviesprijs die lager ligt.

Deze mix van plus- en minpunten maakt het zelfs voor trouwe OnePlus-fans moeilijk om te kiezen welk toestel voor hen het beste is. Wij zetten hier alles op een rijtje.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 10T gaat op 25 augustus officieel in de verkoop. Pre-orders kan je nu alvast plaatsen via de webshop van OnePlus. De basisversie met 8GB RAM en 128GB opslag heb je al voor 699 euro. Voor 16GB RAM en 256GB opslag moet je 799 euro neertellen.

De OnePLus 10 Pro heeft een hogere adviesprijs en begint bij 899 euro voor de 8GB/128GB versie. Er is daarnaast een 12GB/256GB versie met een adviesprijs van 999 euro. Beide versies zijn hiermee 200 euro duurder dan hun tegenhanger in de T-reeks.

De adviesprijs van de OnePlus 10T ligt 200 euro lager dan bij de Pro-reeks. (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro design

De OnePlus 10T en OnePlus 10 Pro lijken erg op elkaar. Beide hebben een groot vierkant camera-eiland met Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant. Ze hebben ook zeer vergelijkbare afmetingen. De OnePlus 10T meet 163 x 75,37 x 8,75 mm, terwijl de OnePlus 10 Pro 163 x 73,9 x 8,6 mm meet. Het gewicht ligt ook dicht bij elkaar. Voor de OnePlus 10T is dit 203,5 gram en voor de 10 Pro is dit 201 gram.

De kleuren lijken eveneens sterk op elkaar. De OnePlus 10T is beschikbaar in het Moonstone Black en Jade Green, terwijl je bij de OnePlus 10 Pro de keuze hebt uit Volcanic Black of Emerald Forest. Hou er wel rekening mee dat de 10T een glanzende afwerking heeft, waar je sneller vingerafdrukken op ziet. De 10 Pro heeft daarentegen een matte afwerking.

De OnePlus 10T lijkt sterk op de 10 Pro. (Image credit: Future)

Een belangrijk verschil zien we aan de zijkant van de telefoons. De OnePlus 10 Pro heeft de bekende notificatieslider waarmee je tussen stil, trillen en luid kan wisselen, maar de OnePlus 10T heeft deze niet meer.

Een ander verschil is te vinden aan de voorkant, waar de frontcamera van de OnePlus 10T zich in het midden bovenaan het scherm bevindt, terwijl de OnePlus 10 Pro deze in de linkerbovenhoek heeft.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro display

Het grootste verschil tussen de schermen is dat de OnePlus 10T een plat scherm heeft, terwijl de OnePlus 10 Pro een gebogen scherm heeft.

Het scherm van de OnePlus 10T heeft daarnaast een iets lagere resolutie, hoewel het even groot is. Het display van de 10T meet 6,7 inch, met een resolutie van 1080 x 2412, terwijl de OnePlus 10 Pro een 6,7 inch scherm heeft met een resolutie van 1440 x 2560.

Dat betekent dat je ongeveer 525 pixels per inch krijgt op de OnePlus 10 Pro, maar slechts 394 pixels per inch op de OnePlus 10T. De gemiddelde gebruiker zal hier echter weinig van merken.

De OnePlus 10T heeft een plat scherm (Image credit: Future)

De andere schermspecificaties op de OnePlus 10T lopen wel gelijk. Beide telefoons hebben een AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid, HDR10+, en een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Qua stevigheid doet de OnePlus 10 Pro het echter iets beter. Die gebruikt het nieuwste Gorilla Glass Victus, terwijl de 10T het oudere Gorilla Glass 5 gebruikt.

Het display van de OnePlus 10 Pro is scherper en heeft aflopende randen (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro camera's

Beide telefoons hebben een triple camera set-up aan de achterkant, maar de eigenlijke camera's zijn allesbehalve hetzelfde. De OnePlus 10T heeft een 50MP f/1.8 hoofdcamera, een 8MP f/2.2 groothoekcamera en een 2MP macrocamera.

Op vlak van megapixels lijken de hoofdcamera's gelijkwaardig te zijn, maar de sensor verschilt aanzienlijk. De OnePlus 10T maakt gebruik van de Sony IMX766, die je wel vaker terugziet in budget en middenklasse telefoons. Verwacht daarom geen flagship cameraprestaties.

De OnePlus 10 Pro heeft daarentegen een Sony IMX789 48MP f/1.8 hoofdcamera, een 50MP f/2.2 groothoekcamera en een 8MP f/2.4 telefotocamera met 3,3x optische zoom.

De camera's van de OnePlus 10T moeten het spit delven. (Image credit: Future)

De OnePlus 10 Pro heeft dus niet alleen een betere zoom dankzij de afzonderlijke telefotocamera, maar betere cameraprestaties over de gehele lijn. Zowel de hoofdcamera als de groothoekcamera van de 10 Pro zijn namelijk voorzien van betere hardware.

De selfiecamera van de OnePlus 10 Pro heeft daarnaast een 32MP-sensor, terwijl de 10T het moet doen met 16MP. Hoewel megapixels niet alles zeggen, mag je er zeker van zijn dat de 10 Pro betere selfies zal schieten.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro specs en prestaties

Tot nu toe komt de OnePlus 10 Pro op papier als winnaar uit de bus. Qua prestaties neemt de OnePlus 10T echter de leiding met zijn Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, terwijl de OnePlus 10 Pro de reguliere Snapdragon 8 Gen 1 heeft. De OnePlus 10T komt ook met meer RAM geheugen. Je kan hier maximaal 16GB RAM krijgen tegenover de 12GB van de 10 Pro.

Op papier doet de OnePlus 10T het beter, maar in de praktijk zal je deze verschillen bijna niet opmerken. De gemiddelde gebruiker (en zelfs power users) komt niets tekort, welk toestel ze ook kiezen.

De twee telefoons draaien wel op dezelfde software, OxygenOS 12.1 (gebaseerd op Android 12). Beide worden geüpdatet naar OxygenOS 13 zodra Android 13 gelanceerd wordt. Volgens de roadmap van OnePlus komt de update wel iets eerder aan bij de 10 Pro.

De OnePlus 10 Pro is minder krachtig (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro batterij

De OnePlus 10T heeft een 4.800mAh batterij, wat zeker niet slecht is. In onze hands-on review merkten we jammer genoeg dat we niet altijd een volledige dag konden rondkomen met de telefoon.

De laadsnelheid van 150W maakt dit enigszins goed. Volgens OnePlus kan je de 10T volledig opladen in slechts 19 minuten. Draadloos laden is daarentegen niet mogelijk.

Dat is bijna het dubbele van de OnePlus 10 Pro met zijn 80W snelladen. Hoewel die minder snel oplaadt, kom je hier wel makkelijker een volledig dag door op één lading.

Supersnel laden met de OnePlus 10T (Image credit: Future)

Vonnis

Als we louter naar de specificaties kijken, lijkt de keuze tussen de OnePlus 10T en de OnePlus 10 Pro neer te komen op snelheid en prijs-kwaliteit.

Voor de best mogelijke prestaties en laadsnelheid, moet je bij de OnePlus 10T zijn. De OnePlus 10 Pro geeft je daarentegen een flagship ervaring over de gehele lijn. Vooral qua camera's loopt de 10 Pro mijlenver voor op de 10T. Ook het gebrek aan de notificatieslider bij de 10T kan voor trouwe OnePlus-gebruikers een dealbreaker zijn.

Op basis van onze eerste indrukken, raden wij de OnePlus 10 Pro aan, zelfs met zijn iets hogere prijs. Aangezien die telefoon al langer op de markt is, is de kans wel groter dat je kortingen en deals kan vinden. Als je het geld hebt voor de OnePlus 10 Pro, dan is hij zonder twijfel de beste keuze voor jou.