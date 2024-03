Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: moet je upgraden?

De standaard Samsung Galaxy S24 heeft van alle S24 modellen waarschijnlijk de minste upgrades ontvangen ten opzichte van zijn directe voorganger, waardoor de vraag of een upgrade de moeite waard is lastiger te beantwoorden is. De keuze wordt nog moeilijker als je moet kiezen tussen de nieuwste Galaxy S24 en het basismodel van vorig jaar, die een jaar lang updates en prijsverlagingen heeft gekregen, waardoor het een kanshebber is.

De standaard vlaggenschepen van Samsung (geen Plus of Ultra modellen) zijn bedoeld om compacte prestaties te bieden in een markt vol met supergrote premium telefoons. De Galaxy S heeft deze belofte waargemaakt sinds het bedrijf de serie heeft opgesplitst in meerdere formaten, te beginnen met de Galaxy S7 en S7 Edge uit 2016.

Net als bij de vorige generaties hebben niet-Plus/Ultra Galaxy S-telefoons, naast duidelijke verschillen zoals een kleiner scherm dat een kleinere batterij dicteert, meestal bescheidenere netwerk-, opslag- en oplaadsnelheden.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S24 werd op 31 januari 2024 gelanceerd, terwijl de S23 iets minder dan een jaar eerder, op 17 februari 2023, voor het eerst in de verkoop ging.



De Samsung Galaxy S23 had een oorspronkelijke adviesprijs vanaf 949 euro, terwijl de Samsung Galaxy S24 een adviesprijs van 899 euro heeft gekregen. Dit is alsnog 50 euro meer dan de Galaxy S22 toen die in 2022 uitkwam.



De startprijs van de Samsung S24 is voor de versie met 128GB interne opslag. Je kan ook gewoon upgraden naar 256GB, maar voor de 512GB versie moet je overstappen naar de Plus of Ultra. Dit geldt natuurlijk ook voor de Galaxy S23.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: design en display

Net zoals Apple de rechte zijkanten van de iPhone 14 (en de 13 daarvoor) nam en ze een beetje afrondde voor de iPhone 15-serie, deed Samsung iets soortgelijks met de S24, maar dan vanuit de tegenovergestelde richting.



Cosmetisch gezien is de overgang van de gepolijste en afgeronde randen van de S23 naar een matte afwerking geweldig voor het verminderen van vingerafdrukken, maar de S23 is ergonomisch gezien beter. Hoewel dit voor sommigen misschien een slechte ruil is, heeft de S24 wel een sterker Armor Aluminium frame, waarvan de ontwikkelaar beweert dat het 10% sterker is dan dat van de S23. Je hebt ook de keuze uit zeven Samsung Galaxy S24 kleuren in vergelijking met de zes van de S23 (dit is inclusief Samsung.com exclusives, in beide gevallen).



Afgezien van de ergonomie en afwerking, blijft het ontwerp van beide Galaxy S-telefoons grotendeels consistent. De toestellen hebben een matglazen achterkant met een drievoudig verticaal uitgelijnde "zwevende camera" opstelling en dezelfde IP68-scores. En hoewel beide toestellen capabele, compacte flagships blijven, moeten we het ook nog even hebben over de schermformaten.

De S23 is, naar moderne maatstaven, een kleine telefoon met een scherm van 6,1 inch, terwijl het scherm van de S24 met 6,2 inch iets groter is. Het effect op de totale grootte is niet echt merkbaar en er zijn maar weinig andere premium telefoons die deze draagbaarheid benaderen.

De schermtechnologie blijft ook grotendeels ongewijzigd, met een Full HD+ resolutie "Dynamic AMOLED 2x" paneel en een piek 120Hz verversingssnelheid. Dat gezegd hebbende, hoewel het paneel van de S23 minimaal op 10Hz uitkomt, kan dat van de S24 zelfs 1Hz bereiken, waardoor het energiezuiniger is. Wat betreft helderheid, de extra-helderheidsmodus op de S23 klokt in op 1.200 nits, terwijl full-panel helderheid topt op 1.500 nits op de S24. De piekhelderheid springt van 1.750 nits op de S23 naar maar liefst 2.600 nits op de S24, waardoor de display van het nieuwere model zowel energiezuiniger als gemakkelijker te bekijken is, zelfs in helderdere buitenomstandigheden.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: camera's

Zelfs als je bekend bent met de subtiele verschillen tussen de designs van de S23 en S24, is er weinig verschil te zien tussen de feitelijke camera hardware aan de achterkant van elke telefoon. We hebben het hier niet alleen over de vorm; want ook de sensoren lijken identiek: een 50-megapixel f/1.8 hoofdsensor, een 12-megapixel f/2.2 ultrawide, een 10-megapixel f/2.4 3x optische zoom telefoto en een 12-megapixel selfiecamera; het is hetzelfde op beide toestellen. Dus als de camera je belangrijkste reden is om een telefoon te kopen, heeft de camera van de Samsung Galaxy S24 dan een toegevoegde waarde?

Als je de marketing rond de S24-serie hebt gezien, zal het geen verrassing zijn dat de nieuwe AI-functionaliteit het belangrijkste is. De S24 wordt gelanceerd met ingebouwde Galaxy AI-functies, waaronder een reeks op fotografie gerichte functies die bij de lancering nog niet beschikbaar waren voor oudere modellen, waaronder de S23.

Verschillende Samsung-bronnen hebben bevestigd dat een handvol AI-functies naar de S23-serie zullen doorsijpelen, waaronder cameragerelateerde functies zoals Photo Assist. Op het moment van schrijven moet het oudere vlaggenschip van Samsung de functies nog krijgen en weten we pas hoe dat eruitziet als het bedrijf de One UI 6.1-update voor de telefoon uitbrengt.

Zelfs met AI-functies die het verschil tussen de S23 en S24 verkleinen, is er de inherente beeldverwerking die elke telefoon toepast op foto's. De Galaxy S23 levert, net als veel eerdere generaties, foto's met een hoger contrast en sterk verscherpte foto's, wat typisch Samsung is.

De S24 hanteert echter een meer beheerste benadering van dezelfde opnamen en levert zachtere en meer filmachtige beelden. Het verschil laat zien hoeveel variatie Samsung uit vergelijkbare hardware kan persen, maar de stijlvoorkeur zal uiteindelijk afhangen van persoonlijke voorkeur.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: prestaties en software

Hoewel beide telefoons een soortgelijke gebruikerservaring bieden in Samsung's eigen One UI-interface, is de S24 duidelijk voorzien van een release die een jaar nieuwer is en op de nieuwste grote Android-release draait: Android 14.

Wat de S23 en S24 hier echt van elkaar onderscheidt, is de uitstekende updatebelofte van de nieuwere Galaxy S. Het overtreft de al indrukwekkende vier jaar besturingssysteemupdates en vijf jaar beveiligingsupdates van de S23, met de belofte van maar liefst zeven van deze generaties. In principe krijg je met de S24 veel meer waarde voor je geld dan met zijn voorganger.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: batterijduur

Een groter scherm en een grotere behuizing geven de nieuwere Galaxy S24 een grotere batterij, maar niet meer dan dat. De Galaxy S23 werd geleverd met een batterij van 3.900 mAh, terwijl de S24 zelfs een batterij van 4.000 mAh heeft.

In de praktijk halen beide telefoons vergelijkbare resultaten, waarbij de S23 meestal net onder en de S24 net boven de zeven uur per oplaadbeurt zit, met in beide gevallen het always-on scherm ingeschakeld.

Ook het opladen verloopt bij beide modellen gelijkmatig, met 25W bedraad en tot 15W draadloos. Tijdens het testen bereikte de S23 53% in 30 minuten en een volledige lading in 1 uur 20 minuten, terwijl de S24 58% lading bereikte na een half uur met een compatibele Samsung oplader (apart verkrijgbaar bij beide telefoons), maar ze halen tegelijkertijd de 100%.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: oordeel

Er is echt weinig dat de S24 onderscheidt van zijn voorganger. Beide modellen hebben een vergelijkbaar ontwerp, gebruikerservaring, camera en batterijduur. Er zijn duidelijke gebieden waarin het nieuwere model zich onderscheidt, zoals de nieuwere generatie chipset en de aanzienlijk duurzamere softwarebelofte van Samsung, maar verder zijn de verschillen eerder een kwestie van smaak dan van kracht.

Misschien geef je de voorkeur aan de iets kleinere afmetingen en de prettigere ergonomie van de S23 of ben je geïntrigeerd door het volledige pakket nieuwe AI-functies van de S24.

Als het op geld aankomt, heeft de Galaxy S23 veel tijd gehad om in prijs te dalen waardoor het begin 2024 een opmerkelijke aankoop is. Je krijgt echter meer voor de hogere vraagprijs van de S24. Niet alleen vanwege de hogere prestaties als gevolg van de nieuwe chip, maar ook vanwege de geüpgradede updatebelofte die Samsung heeft toegevoegd. Je krijgt hoe dan ook een geweldig compact vlaggenschip, maar om verschillende redenen.