Garmin Forerunner 165 vs Garmin Forerunner 265: welk horloge is het beste voor jou?

De strijd tussen Garmin Forerunner 165 en Garmin Forerunner 265 is spannend omdat ze qua sportmogelijkheden dicht bij elkaar liggen, maar toch zijn deze multisporthorloges met AMOLED-schermen niet identiek. Ze richten zich allebei op het meer betaalbare segment van de Garmin, maar het ene horloge past misschien beter bij jou dan het andere.

In dit artikel lees je wat ze te bieden hebben en wat niet, zodat je kunt beslissen hoe je jezelf het beste kunt uitrusten. Om duidelijk te zijn, ze horen allebei thuis op onze lijst van de beste Garmin-horloges, dus met beide kun je niet verkeerd zitten. We hebben de Forerunner 265 en de Forerunner 165 uitgebreid getest om te zien hoe ze presteren in de praktijk.

Garmin Forerunner 165 vs Garmin Forerunner 265: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Garmin Forerunner 165 Garmin Forerunner 265 Prijs 279,99 euro 499 euro Afmetingen 43 x 43 x 11,6 mm 46,1 x 46,1 x 12,9 mm Gewicht 39 g 47 g Case/bezel Fiber-reinforced polymeer Fibre-reinforced polymeer Display 390 x 390 px AMOLED 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass Gps Gps, Glonass, Galileo Gps, Beidou, Glonass, Galileo, SatIQ Batterijduur 11 dagen (19 uur gps) 13 dagen (20 uur gps) Connectiviteit Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth 5.2, ANT+, Wi-Fi Waterproof? Ja, tot 5ATM Ja, tot 5ATM

Garmin Forerunner 165 vs 265: prijs en beschikbaarheid

De Garmin Forerunner 265 werd gelanceerd in maart 2023 en de 165 volgde in februari 2024. Beide zijn direct verkrijgbaar via de website van Garmin en een groot aantal andere retailers.

De Forerunner 165 is de voordeligste van de twee en kost 279,99 euro, terwijl de Forerunner 265 en de kleinere 265s 499 euro kosten. Dat is een stuk duurder dan zijn voorganger, de Garmin Forerunner 255.

De Garmin Forerunner 165 is de goedkopere van de twee, dus die wint hier, maar je krijgt wel meer waar voor je geld met de 265, zoals een iets groter scherm en een langere batterijduur.

Winnaar: Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunner 165 vs 265: Design en display

De 165 en de 265 lijken qua uiterlijk zo op elkaar dat ze in één oogopslag bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn. In werkelijkheid is de 265 groter dan de 165 met zijn 46mm behuizing, terwijl de 165 43mm meet. Dus zelfs dat verschil is niet enorm, al is de 265 wel zwaarder met een gewicht van 47 gram tegenover 39 gram.

Beide zijn voorzien van dat prachtige AMOLED-scherm, maar de 265 heeft een hogere resolutie van 416 x 416 op zijn grotere 1,3-inch scherm, in vergelijking met de 390 x 390 van de 165 op zijn 1,2-inch scherm. In werkelijkheid betekent dit dat ze er allebei even gedetailleerd uitzien. De 265 is wel steviger dankzij een Corning Gorilla Glass 3, waar de 165 de prijs laag houdt met minder stevig, chemisch versterkt glas.

De horloges maken allebei gebruik van Garmins quick-release bandjes die snel en gemakkelijk te verwijderen zijn, waardoor je het horloge er heel snel en gemakkelijk anders uit kunt laten zien. In beide gevallen krijg je een comfortabele siliconen horlogeband die je zowel overdag als 's nachts kunt dragen. Beide horloges zijn ook voorzien van de handige speciale run-knop, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn met handschoenen.

Je hoeft niet bang te worden om nat te worden als je deze horloges draagt, want ze zijn voorzien van een 5ATM-certificaat, wat betekent dat ze waterdicht zijn tot een diepte van 50 meter.

Winnaar: Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 165 vs Garmin Forerunner 265: functies

Beide Garmins zijn volwaardige multisporthorloges, wat betekent dat je de meeste sporten kunt beoefenen, zoals hardlopen, zwemmen, fietsen, fitness, yoga, golf en nog veel meer. Maar het zijn de uitgebreide statistieken van Garmin die deze horloges echt laten uitblinken. Body Battery en Morning Report zijn beschikbaar op beide horloges, wat nuttige informatie geeft over het effect van je workouts op je lichaam.

De 265 biedt iets meer dan de 165, want hij heeft de Training Readiness-score, die tot voor kort exclusief was voor de duurdere horloges. Terwijl de 165 de oudere Body Battery-score heeft, is het deze Training Readiness die meer diepgang biedt, omdat er rekening wordt gehouden met data zoals je hartslag, slaap, tijd tussen trainingen, intensiteit van je laatste paar sessies en meer. Een andere functie voor de 265, die ontbreekt op de 165, zijn Duurscores en Bergscores, die een schatting geven van je langeafstands- en berglooptijden op basis van je prestaties tot nu toe.

Beide bieden ook Garmin Coach-training, wat betekent dat je kunt werken volgens een plan met een einddoel voor ogen. Dit is ideaal voor trainingen die je moet doen voor een groot evenement. Beide bieden hoge nauwkeurigheid op het gebied van gps-tracking dankzij GPS, GLONASS en Galileo. De Garmin 265 ondersteunt wel als enige multi-band, wat een grotere nauwkeurigheid oplevert in de buurt van hoge gebouwen of bosachtige gebieden.

Beide hebben optische hartslagsensoren en maken gebruik van de Garmin Elevate V4-sensor, die de zuurstofverzadiging in het bloed kan meten. De gezondheidstracking is op beide toestellen degelijk met mogelijkheden als slaaptracking, dutjesdetectie, hartslag, VO2 Max en hartslagvariabiliteit.

De 265 heeft vervolgens een duurdere variant waar je muziek kunt downloaden om ernaar te luisteren zonder smartphone. Dit kan voor sommigen een deal-breaker zijn, waardoor de goedkopere Forerunner 165 meteen wegvalt.

Allebei de horloges werken als traditionele smartwatches en zijn compatibel met zowel Android als iOS. Dat geeft je de mogelijkheid om meldingen te bekijken, Garmin Pay en toegang tot Garmins Connect IQ Store voor apps. Qua opslag krijg je 8 GB op de 265 en 4 GB op de 165. Apps uit de Connect IQ Store nemen over het algemeen niet veel ruimte in, dus 4 GB moet voldoende voor de gemiddelde gebruiker.

Winnaar: Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 165 vs Garmin Forerunner 265: prestaties en batterij

Garmin mag dan niets prijsgeven over de rekenkracht van haar horloges, maar wat de interfaces op deze AMOLED-displays ook aandrijft, het is meer dan snel genoeg. Ook de gps-registratie is supersnel (minder dan 30 seconden op beide horloges), wat betekent dat je vrijwel meteen kan sporten zodra je de deur uitgaat.

De batterijduur van deze horloges is vergelijkbaar. Garmin beweert dat je met de 265 13 dagen batterij haalt en 20 uur gps-tracking, terwijl de 165 11 dagen meegaat en met 19 uur gps-tracking. In werkelijkheid varieert dit op basis van hoeveel je het horloge gebruikt, schermtijd, hartslagcontroles en meldingen van je smartphone. In de meeste gevallen haal je gegarandeerd een week gebruik uit een volle batterij, zelfs bij intensief gebruik.

Het scherm altijd aan laten staan kan echter een groot verschil maken voor de batterijduur, dus het is de moeite waard om na te denken of je dat nodig hebt of dat het automatisch oplichten bij bewegingsdetectie voldoende is voor jou.

Geen van beide horloges beschikt over navigatiekaarten. Als dat je volledig onbekende gebieden zonder telefoon wil verkennen, dan zou iets als de Garmin Epix Pro of Garmin Forerunner 965 beter bij je passen.

Voor contactloze betalingen, telefoontjes, berichten en timers of zelfs als zaklamp, zijn beide horloges heel gemakkelijk in gebruik, waardoor je minder naar je telefoon grijpt. Dat kan betekenen dat beide horloges ook helpen om de batterij van je smartphone langer te laten meegaan en je schermtijd te verminderen, waardoor je gezondheid op meer dan één manier verbetert.

Winnaar: Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 165 vs Garmin Forerunner 265: conclusie

Ondanks dat ze iets betaalbaarder zijn dan het duurdere segment van Garmin, zijn deze horloges nog steeds fantastisch qua bouwkwaliteit, AMOLED-scherm, batterijduur en uitgebreide functies.

Beide bieden geweldige hardloopgegevens, maar voor wie extra nauwkeurigheid wil in steden of bosrijke gebieden, is de gps op de Forerunner 265 handiger dankzij dual-band-ondersteuning. De 265 heeft ook een betere batterijduur, al is het maar met één uur in gps-modus en twee dagen in stand-by. Als je bedenkt dat hij dat doet met een iets groter scherm, is dat indrukwekkend en bijzonder welkom.

De Forerunner 165 is een stuk betaalbaarder en je verliest niet veel functies voor die prijsvermindering. Je hebt nog steeds een prachtig scherm, zij het achter een iets minder sterke glazen behuizing. Je krijgt nog steeds degelijke hardloopgegevens en feedback, maar dan via de oudere Body Battery in plaats van de nauwkeurigere Training Readiness score die de 265 wel heeft.

Als je een betaalbaar hardloophorloge wilt dat iets meer doet dan de basis, dat ook nog eens doet met een prachtig display en een batterij die lang meegaat, dan zal de Forerunner 165 je goed van dienst zijn. Maar als je op zoek bent naar een geavanceerdere optie met een hogere nauwkeurigheid, uitgebreidere hardloopgegevens en de opties om muziek toe te voegen voor een paar tientjes extra, dan zou de Forerunner 265 je ideale sporthorloge kunnen zijn.