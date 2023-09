Hoe koop je de juiste soundbar

Soundbars zijn de eenvoudigste en slimste upgrade voor het geluid van je tv. Oorspronkelijk werden soundbars geïntroduceerd om het zwakke geluid van flatscreen tv's te verhelpen. Ondertussen zijn ze geëvolueerd tot krachtige en geavanceerde geluidssystemen die je woonkamer kunnen omtoveren tot een volwaardige thuisbioscoop. Ook kan je ze gebruiken in een multi-room set-up met andere smart speakers.

Je kunt een aantal van de beste soundbars voor een prikkie kopen (rond 250 euro) of diep in de buidel tasten voor een geavanceerd model met ruimtelijke audio (1000 euro of meer). In deze gids geven we een overzicht van de grote verscheidenheid aan soundbars, zetten we de belangrijkste functies op een rijtje en benoemen we ook functies die je misschien niet nodig hebt.

Waar moet je naar zoeken?

De ingebouwde speakers van tv's zijn sterk verbeterd sinds de begindagen van lcd. Fabrikanten kunnen nu een beroep doen op een breed scala aan oplossingen, vaak ontworpen door audiospecialisten.

Meestal gaat het nog steeds om compromissen. Als je geen luidspreker ziet op een tv met een modieus dunne rand, dan komt dat waarschijnlijk omdat ze aan de onderkant van het paneel zitten, naar beneden gericht. Het resultaat is altijd een gedempt geluid. Het is bijgevolg geen wonder dat zoveel kijkers klagen dat ze de dialoog in films en niet kunnen volgen.

Een externe soundbar toevoegen is een eenvoudige oplossing. De soundbar vervangt de drivers die je vloer entertainen door geluid dat naar jou toe komt. Zelfs de goedkoopste soundbar heeft drivers die naar voren gericht zijn, dus de helderheid van stemmen wordt meteen verbeterd.

Als je alleen een soundbar zoekt om betere dialogen te krijgen, hoef je waarschijnlijk helemaal niet veel uit te geven. De Sony HT-SF200 is bijvoorbeeld een compacte soundbar met twee naar voren gerichte luidsprekers, een geïntegreerde woofer en vermogen van 80W.

Als je meer waar voor je geld wilt, heb je een hele waaier aan opties in verschillende prijsklassen. Dan krijg je features zoals Dolby Atmos en uitgebreide connectiviteit, waaronder meerdere HDMI-ingangen.

De basics van soudbars

De eenvoudigste soundbars bestaan uit een speaker in de vorm van een balk die onder de tv wordt geplaatst. Voor niet al te veel extra geld, krijg je tegenwoordig al een draadloze subwoofer die je naast de tv plaatst. Deze 2.1-systemen zijn eenvoudig te installeren en nemen slechts één HDMI-aansluiting van je tv in beslag.

Als je een ouder toestel hebt, zonder HDMI, kun je ook een optische digitale audiokabel gebruiken om je tv aan te sluiten. In dit geval raden we eigenlijk aan om eerst je tv te upgraden naar een model met HDMI, aangezien je anders bepaalde functies van de soundbar niet kan gebruiken.

Een draadloze subwoofer zorgt voor het midden en lage basgeluid en wordt meestal automatisch gekoppeld wanneer je je systeem voor het eerst aanzet. Zorg ervoor dat de sub relatief dicht bij de soundbar staat. Diepe bastonen zijn namelijk sterk plaatsgebonden, dus je wilt ze goed afstemmen op je soundbar.

Vrijwel elke soundbar heeft tegenwoordig wifi en Bluetooth, dus je kunt ze ook gebruiken als draadloze speaker om te luisteren naar muziekstreamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en meer.

Welke specs heb je nodig?

Bluetooth en wifi

Deze twee zijn vanzelfsprekend. Sommige soundbars hebben daarnaast nog een ethernetpoort als je dat liever zou gebruiken en/of als je soundbar in een dode zone staat. Als je toch ergens een soundbar zou zien zonder Bluetooth en/of wifi, raden we je aan om een ander exemplaar te bekijken. Deze functies zijn intussen zo essentieel geworden dat ze niet mogen ontbreken.

HDMI-aansluitingen

Een soundbar heeft standaard maar één HDMI-aansluiting. Deze ondersteunt het ARC/eARC-audioretourkanaal van de tv, dus alle audio die afkomstig is van het tv-toestel, of dat nu van de tuner, streamingapp of een aangesloten apparaat is, zoals een decoder of gameconsole, wordt door de soundbar geleverd.

Soundbars uit het middensegment en hogere segmenten hebben vaak een extra HDMI-ingang, of zelfs meerdere HDMI-ingangen. Hierdoor kun je apparaten rechtstreeks aansluiten (handig als alle HDMI-ingangen op je tv in gebruik) en kan de soundbar functioneren als een soort hub.

Draadloze subwoofer

Het is gebruikelijk dat soundbars worden vergezeld door een draadloze subwoofer, voor extra diepe bas. Maar niet elke soundbar komt met een sub. Dit zie je vooral bij goedkopere soundbars of net bij duurdere opties die dankzij allerlei trucjes het effect van een sub proberen te bereiken.

Dolby Atmos

Compatibiliteit met Dolby Atmos zorgt voor meer filmische audio dan gewone stereo. Er zijn echter verschillende soorten Dolby Atmos, waarbij de ene al iets beter klinkt dan de andere. Idealiter heeft een soundbar speciale naar boven gerichte luidsprekers voor het hoogtekanaal, omdat deze een breder, hoger geluidsbeeld geven.

Er zijn modellen die een Dolby Atmos-bitstream begrijpen, maar deze virtueel weergeven via signaalverwerking. Deze modellen hebben geen naar boven gerichte drivers, dus het geluidsbeeld is een beetje anders (meer beperkt) en de resultaten kunnen per model enorm verschillen.

DTS:X en 360 Reality Audio

Dolby Atmos is niet de enige vorm van 3D-audio, maar wel degene die je het meest terugziet bij soundbars en tv's. Er zijn maar weinig tv's die een DTS:X bitstream via eARC kunnen versturen, waardoor er niet veel vraag is naar soundbars met ondersteuning voor de codec.

Dat komt omdat DTS:X momenteel niet wordt gebruikt door de bekenste streamingdiensten. Het voorbehoud hierbij is dat Disney+ het heeft gehad over IMAX Enhanced audio, dat is gebaseerd op DTS:X, en als gevolg daarvan zijn sommige tv-merken nu begonnen met het inbouwen van ondersteuning.

360 Reality Audio is technologie van Sony en zien we nu vaker terug bij zowel tv's als soundbars van het merk. Het wordt voornamelijk gebruikt als een post-processingtechnologie om stereogeluid te upscalen.

Moet je wachten op kortingen?

Als je niet dringend een soundbar nodig hebt - laten we eerlijk zijn, een soundbar is geen levensbelangrijk product - dan is het verstandig om kortingen in de gaten te houden. De soundbarmarkt is enorm competitief is en zelfs soundbars die nog geen jaar oud zijn, kan je al met hoge kortingen vinden.

De modellen van grote merken worden ook vaak vernieuwd en nieuwkomers bieden vaak kleine updates. Zodra de nieuwe versie er is, wordt de oude meteen uit productie gehaald. Retailers willen dan zo snel mogelijk hun stock verkopen en strooien met hoge kortingen.

Onze top drie

De Sennheiser Ambeo Plus Soundbar bevindt zich tussen de Sennheiser Ambeo Max en de kleine Ambeo Mini. In tegenstelling tot zijn voorganger wordt hij niet geleverd met een subwoofer, maar er is wel een optionele Ambeo Sub beschikbaar.

Qua ontwerp is de soundbar gewikkeld in zwarte stof met een schuine, geperforeerde bovenplaat die aanraakgevoelige knoppen bevat voor volume, Bluetooth en de actieve ingang.

Onder de motorkap heeft de soundbar twee opwaartse 4-inch woofers en zeven 50mm aluminium full-range drivers aan de voorkant, zijkant en bovenkant. Dit pakket van negen drivers wordt aangedreven door 400W vermogen.

De aansluitingen zijn uitgebreid: drie HDMI-ingangen, waarvan er één eARC ondersteunt, een optische digitale audio-ingang, usb-poort, Ethernet en analoge ingangen. Helaas ontbreekt HDMI v2.1, wat gamers die op zoek zijn naar 4K/120Hz pass-through kan teleurstellen.

De geluidskwaliteit is indrukwekkend. Deze soundbar creëert een breed en hoog geluidsbeeld, terwijl hij uitblinkt in ruimtelijke audio. Hij heeft wel moeite met de correcte plaatsing van geluiden die je achter jezelf zou moeten horen. Codec-ondersteuning bestaat uit Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio en MPEG-H. De soundbar kan ook overweg met 5.1- en stereobronnen. Er zijn bovendien verschillende Ambeo verwerkingsmodi beschikbaar, waaronder Adaptief, Muziek, Film, Nieuws, Neutraal en Sport.

Als het op muziek aankomt, schittert de Ambeo Plus Soundbar. De app ondersteunt Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 en natuurlijk een goede oude Bluetooth-verbinding.

Sony HT-A5000 Middenklasser die veel goed doet Specificaties Afmetingen: 210(b) x 67(h) x 140(d)mm Aansluitingen: 2 x HDMI v2.1, Optical Dolby Atmos/DTS:X: Ja/ja Sub in de doos : Nee Achterspeakers in de doos: Nee Features: Vertical Surround Engine; S-Force PRO Front Surround, DSEE Extreme; 360 Reality Audio; Bravia Acoustic Center Sync De beste deals van vandaag € 699,99 bij FNAC BE € 761,68 bij Amazon Belgium (BE) € 779 bij Krefel BE Redenen om te kopen + 360 Spatial Sound mapping + Uitbreidbaar met sub Redenen om te vermijden - Beperkte connectiviteit - Niet geschikt voor kleinere tv's

De Sony HT-A5000 is een geweldige optie voor iedereen die op zoek is naar een next gen audio-ervaring voor een bescheiden budget. Met drie voorwaarts gerichte X-gebalanceerde luidsprekers, inclusief een centrale dialoogdriver, twee zijwaarts gerichte tweeters en een paar hoogteluidsprekers, aangedreven door 450W, klinkt hij enorm overtuigend.

De ondersteuning voor codecs omvat Dolby Atmos, DTS:X en 360 Reality Audio. De soundbar is ook op unieke wijze te upgraden, met optionele subwoofer en achterluidsprekers, die je kunt toevoegen als je daar zin in/geld voor hebt.

Met een breedte van 1210 mm is hij geschikt voor tv's van 65 inch of groter. De bouwkwaliteit is uitstekend, de drivers worden geprojecteerd door een stijlvol metalen rooster. Er zijn aanraakgevoelige knoppen voor bronselectie, volumeregeling en Bluetooth. Er is ook ondersteuning voor Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, Spotify Connect en Chromecast.

Connectiviteitsopties zijn onder andere twee HDMI-poorten (een eARC, eentje met 4K/120Hz pass-through), een S-Centre Out minijack voor gebruik als middenluidspreker met compatibele Bravia tv's, een optische digitale audio-ingang, usb, Bluetooth en wifi.

Misschien wel het meest opvallende audio-aspect van de HT-A5000 is het uitgestrekte geluidsbeeld, dankzij de tweeters aan de zijkant. Zelfs zonder draadloze subwoofer zijn de lage tonen uitstekend.

Sony's Vertical Surround Engine is uitzonderlijk in het upmixen van audio van verschillende bronnen. Het blinkt uit met films en muziek en biedt een heldere weergave van stemmen. Als je achterluidsprekers toevoegt, hoor je het volledige potentieel van Sony's 360 Spatial Sound Mapping. Sound Field Optimization en Monopole Synthesis transformeren de HT-A5000 in een soundbar die aanzienlijk groter en meeslepender klinkt.

De Bowers & Wilkins Panorama 3 is een krachtpatser op het gebied van geluid, zij het met kleine beperkingen. De Panorama 3 is een groot ding met een breedte van 1210 mm, waardoor hij goed past bij schermen van 65 inch en groter.

De bouwkwaliteit is fantastisch, met naar voren gerichte drivers verborgen achter een akoestische stoffen omhulsel. De lage tonen worden gecreëerd door twee 100mm-subwoofers, dubbele opwaartse 50mm-speakers met Dolby Atmos en een negendelige array bestaande uit drie 19mm Titanium dome tweeters en zes 50mm glasvezel mid-range conussen. Het totale vermogen bedraagt tot slot 400W.

Er wordt geen speciale afstandsbediening meegeleverd, maar een aanraakpaneel in het midden van de soundbar is voorzien van nabijheidssensoren, die oplichten als je in de buurt komt. De connectiviteit is ook beperkt tot één HDMI-ingang voor eARC. Deze wordt ondersteund door een digitale optische audio-ingang. Draadloze ondersteuning omvat Bluetooth aptX Adaptive, wifi en Ethernet. Er is ook ondersteuning voor Alexa.

Audiokenmerken zijn onder andere een diepe, krachtige bas en heldere hoge tonen. Dialogen zijn een opmerkelijk sterk punt. Geluid van films is indrukwekkend, met veel drama en dynamiek. Er is ook uitstekende up-mixing van stereo en 5.1 wanneer Atmos niet beschikbaar is. DTS:X is er dan weer niet.

In veel opzichten is de Bowers & Wilkins Panorama 3 de ideale middenmoter. Er zijn misschien beperkingen op het gebied van connectiviteit en bediening, maar de algehele geluidskwaliteit is geweldig en de prijs redelijk.