Samsung en Google werken samen aan Dolby Atmos-rivaal voor ruimtelijke audio

Er is een nieuwe standaard voor ruimtelijke audio gearriveerd. De standaard is ontwikkeld door Samsung en Google en zal gaan concurreren met de bekende Dolby Atmos-standaard.

De twee techgiganten hebben sinds 2020 aan dit project gewerkt en het resultaat is nu de lancering van de 3D ruimtelijke audiostandaard genaamd 'IAMF' ('Immersive Audio Model and Formats').

SungHee Hwang van het 'Visual Technology Team' bij Samsung Research laat zelfs weten in een interview dat hij zich al kan inbeelden dat deze standaard uiteindelijk bekend zal staan als 'Samsung Sound'.

De IAMF-standaard is in principe bedoeld om de fabrikanten van apparaten de mogelijkheid te geven om hun speakers (tv-speakers of losse speakers) of soundbars 3D audio op een accurate wijze te laten weergeven (op de manier zoals het hoort te klinken volgens de makers van de content). Een groot voordeel van deze standaard is dat hij open source is en iedereen hem kan gebruiken.

WooHyun Nam van Samsung Research geeft aan: “Om mensen de mogelijkheid te geven om content te maken met 3D audiotechnologie, moet die technologie open zijn voor iedereen. Het bieden van een compleet open source kader voor 3D-audio, van creatie tot levering en het afspelen [van de audio], zal nog meer diverse audio-ervaringen mogelijk maken in de toekomst.”

Samsung merkt ook op dat dit de eerste open source audiocodec is die verticale positionering van het geluid aanbiedt. Dit betekent dat geluiden ook van boven (of onder) je te horen zijn, naast het geluid dat horizontaal om je heen wordt afgespeeld.

IAMF maakt ook gebruik van AI-technologie (maar wat maakt er tegenwoordig geen gebruik van AI meer) om op een intelligente wijze de audio tijdens het afspelen aan te passen om de belangrijkste elementen te benadrukken. In een intense actiescène wordt hierdoor misschien eerder de bijbehorende intense soundtrack benadrukt, terwijl de dialoog meer de focus krijgt wanneer personages aan het praten zijn.

De nieuwe audiostandaard zal ook wat opties aanbieden waarmee je het geluid naar wens kan aanpassen. Samsung geeft als voorbeeld hiervoor aan hoe dit zou kunnen werken bij een sportwedstrijd op je tv. Je zou dan namelijk als kijker kunnen kiezen of je liever meer omgevingsgeluiden uit het stadion hoort of dat je liever naar de commentator luistert.

Grote ontwikkeling voor 3D audio

Zoals je je misschien wel kan voorstellen, kan deze nieuwe standaard voor een redelijk grote ontwikkeling zorgen binnen de wereld van 3D ruimtelijke audio. Het kan namelijk dit ruimtelijke geluid breder beschikbaar maken, aangezien de standaard dus open source is.

Met AI aan boord om het geluid constant te optimaliseren tijdens het kijken van een film en de audio op intelligente wijze te mixen aan de hand van wat er in de film gebeurt, hoef je misschien niet meer bang te zijn dat je mompelende acteurs niet kan horen. Je hoeft in dat geval hopelijk ook niet meer zelf het volume hoger te zetten om ineens in de volgende scène te schrikken van het enorm harde geluid van bijvoorbeeld een explosie of een schot van een geweer.

Laten we in ieder geval maar hopen dat de technologie echt zo handig zal zijn. De visie voor 'Samsung Sound' klinkt in ieder geval erg veelbelovend.