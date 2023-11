4 soundbar-upgrades die hun geld waard zijn

Een soundbar kopen is de makkelijkste en goedkoopste manier om het ingebouwde geluid van je tv te upgraden. Bij sommige tv's kan zelfs een eenvoudige, goedkope soundbar al helpen. Soundtracks van films en series zullen beter klinken en vooral als ze Dolby Atmos ondersteunen.

Je kunt al een 2.1-kanaals soundbar vinden voor minder dan 200 euro bij bekende merken als JBL, Yamaha en Bose. Zeker als je al een iets oudere tv hebt, zijn zelfs deze soundbars een verbetering tegenover het ingebouwde geluid. Hoe meer budget je vrijmaakt, hoe meer features je krijgt en hoe beter de algemene audio.

De beste soundbars met Dolby Atmos bieden volwaardig 11.1.4-kanaals surround sound dat niet onderdoet voor de beste av-receivers die zijn aangesloten op een apart speakersysteem. In dat geval kom je er weliswaar niet met een budget van 200 euro. We kijken hier namelijk naar adviesprijzen rond de 1000 euro.

Of je nu op zoek bent naar een eerste soundbar of een je huidige wilt upgraden, er zijn een paar elementen waar je rekening mee moet houden. We hebben bij TechRadar inmiddels honderden soundbars in verschillende prijsklassen getest en hieronder vind je vier features die, volgens ons, hun geld waard zijn.

Dit zijn de beste soundbars van 2023

(Image credit: Future)

1. Centraal speakerkanaal

Het grootste deel van het geluid in een multi-channel soundtrack gaat naar de centrale speaker, die verantwoordelijk is voor de dialoog. In een bioscoop is die luidspreker verborgen achter het scherm. In een surround soundsysteem met aparte luidsprekers die aangesloten zijn op een av-receiver, is er een afzonderlijke centrale luidspreker voor de dialoog.

Een standaard 2.1-kanaals soundbar verdeelt de dialoog tussen de twee luidsprekers aan de voorkant. Hoewel dat ontwerp de dialoog op een duidelijke en effectieve manier kan weergeven, zal een 3.1-kanaals soundbar met een extra centrale luidspreker de dialoog beter weergeven.

Dit werd onlangs duidelijk toen ons Amerikaanse team de 2.1-kanaals Amazon Fire TV Soundbar testte. Toen we de Amazon vergeleken met de Sony HT-S2000, klonk de dialoog opmerkelijk zuiverder uit de Sony. De belangrijkste reden hiervoor was dat de 3.1-kanaals middenluidspreker van Sony geoptimaliseerd is voor het frequentiebereik van stemmen en geen diepe basinformatie hoeft over te brengen. De luidsprekers in een 2.1-kanaals soundbar moeten daarentegen het volledige frequentiebereik in soundtracks behandelen, wat kan leiden tot troebele dialogen.

(Image credit: Future)

2. Subwoofer

Veel all-in-one soundbars bevatten ingebouwde "subwoofers", die in werkelijkheid gewoon kleine luidsprekers zijn voor de lage tonen. In dit geval wordt de aanwezigheid van een "subwoofer" aangegeven door de ".1" in de audiokanaalconfiguratie van de soundbar (2,1, 3.1, enz.).

Een echte subwoofer is een aparte speaker die bij de soundbar wordt geleverd (of die je zelf los aankoopt) en meestal draadloos wordt verbonden. Net als een speciaal middenkanaal in een soundbar, heeft het gebruik van een aparte box grote voordelen voor de geluidskwaliteit. Het eerste en belangrijkste is dat er een grotere luidspreker (of meerdere) kan worden gebruikt, die de lage en diepe basfrequenties effectiever weergeeft. Ten tweede kan je de subwoofer zelf op de optimale plaats in de ruimte zetten.

Dit laatste punt mag je zeker niet over het hoofd zien. Subwoofers zijn lompe, zwarte blokken die wel permanent in je woonkamer gaan staan. Het is ook niet de bedoeling dat je de subwoofer verstopt in een hoekje achter je bank, aangezien het geluid dan nergens naartoe kan. Bekijk daarom goed of je voldoende plaats hebt en of je een subwoofer min of meer kan wegwerken in je interieur.

(Image credit: Future)

3. Dolby Atmos

Soundbars bieden twee soorten Dolby Atmos: echte Dolby Atmos en virtuele Dolby Atmos. In het eerste geval sturen fysieke luidsprekers in de bovenkant van de soundbar het geluid omhoog, waarna het tegen het plafond weerkaatst voordat het in je oren aankomt. In het tweede geval wordt audioverwerking gebruikt om een virtueel Dolby Atmos-effect te genereren waardoor je iets hoort dat lijkt op Dolby Atmos. De Sonos Beam (Gen 2) is een goed voorbeeld van een soundbar die virtuele Atmos bevat.

Van de twee is echte Dolby Atmos met fysieke drivers de beste. De hoogte-effecten in de soundtrack zullen voelbaar zijn en het creëert een meeslepende ervaring. Of het nu echte of virtuele Dolby Atmos is, deze functie is de moeite waard in een soundbar, omdat bijna elke streamingdienst films en series aanbiedt met Dolby Atmos-ondersteuning.

(Image credit: Future)

4. Aparte speakers voor surround sound

Duurdere soundbars bevatten vaak aparte speakers voor surround sound die draadloos verbinding maken met de soundbar zelf. Er zijn veel voordelen aan het gebruik van surround sound-speakers. Het belangrijkste is dat soundtracks een volledige 360°-effect krijgen, net zoals in een bioscoop. Soundbars zoals de JBL Bar 1000 en de Samsung HW-Q990C hebben surround-speakers met opwaartse Dolby Atmos-drivers die, in combinatie met de opwaartse speakers op de soundbar zelf, nog meeslependere audio creëren.

Bij veel premium soundbars kan je ten slotte achteraf draadloze surround-speakers toevoegen om de initiële aankoopprijs toch wat te drukken. Sony, Sonos en Bose geven je bijvoorbeeld de mogelijkheid om zowel surround-speakers als subwoofers los aan te kopen zodat je de kosten wat kan spreiden.