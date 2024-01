Nieuwe Philips OLED TV's beloven extreem hoge helderheid van 3.000 nits

Philips heeft zijn line-up tv's voor 2024 aangekondigd, met onder andere twee nieuwe modellen in de OLED+-serie, de OLED+909 en de OLED+959, die beide een piekhelderheid van 3.000 nits beloven dankzij een nieuw OLED-paneel. Er komt ook een nieuwe OLED in het middensegment, nieuwe mini-LED's en een nieuwe, goedkopere The One-televisie. Er zijn nog geen prijzen en releasedata bevestigd, maar we verwachten dat de tv's in het najaar in de winkelrekken liggen.

De Philips OLED+959 is verkrijgbaar in een formaat van 65 inch en belooft dit nieuwe helderheidsniveau dankzij een OLED-paneel met MLA-technologie (micro lens array) en META 2.0 helderheidsalgoritme, dat we in 2024 in meerdere OLED TV's zullen zien. De OLED+959 is daarnaast uitgerust met de nieuwe Ambilight Plus-technologie, die volgens Philips voor meer beleving zorgt dankzij de mogelijkheid om tot vier lichthalo's met verschillende dieptes te projecteren. De OLED+959 is ten slotte uitgerust met een 5.1.2-kanaals geluidssysteem van 102 watt, ontworpen en afgestemd door Bowers & Wilkins.

De OLED+909, verkrijgbaar in 55, 65 en 77 inch, is uitgerust met een 81W 3.1-kanaals geluidssysteem, ook ontwikkeld door Bowers & Wilkins, met nieuwe slimline tweeters voor een dunner ontwerp. Er is eveneens Ambilight aanwezig, maar nog de oude versie en niet het nieuwe Ambilight Plus.

Zowel de OLED+959 als de OLED+909 zijn voorzien van de 8e generatie Philips P5-processor, hoewel de OLED+959 de krachtigere Dual Engine-versie heeft. Beide modellen ondersteunen een refresh rate van 144 Hz en Dolby Vision gaming. Ze worden ook geleverd met de Philips Game Bar om snel game-instellingen aan te passen.

In de OLED-serie zit ook de Philips OLED 809, de opvolger van de Philips OLED808. Deze tv is verkrijgbaar in verschillende formaten, van 42 tot 77 inch, en heeft een driezijdig Ambilight en 144Hz gaming, plus een hogere helderheid. Philips zegt dat deze tv een piekhelderheid van 1.300 nits kan bereiken, waarmee hij in de buurt komt van de Samsung S90C. Hij is ook uitgerust met de 8e generatie P5-processor.

Tot slot is er de Philips PML909, die gebruik maakt van een mini-LED-paneel dat volgens Philips een piekhelderheid van 1.000 nits haalt en verkrijgbaar is in de maten 55, 65, 75 en 85 inch. De PUS8909, bekend als The One, is het nieuwe premium LED-model en is verkrijgbaar in formaten van 43 tot 75 inch. Deze twee tv's ondersteunen eveneens 144Hz gaming.

Philips OLED+909 (links) en OLED+959 (rechts) (Image credit: Philips TV)

Philips OLED+959

De Philips OLED+959 is uitgerust met de 8e generatie P5 AI Dual Engine-processor die is gekoppeld aan het nieuwste LG Display OLED-paneel om tot 3.000 nits helderheid te produceren. Zowel LG Display als Samsung Display (de makers van alle OLED TV-panelen ter wereld) hebben schermen met deze helderheid aangekondigd voor 2024, maar dit is tot nu toe de enige tv die daadwerkelijke de volledige 3.000 nits zou halen. De LG G4 maakt gebruik van hetzelfde paneel, maar LG heeft geen specifieke cijfers voor de helderheid gegeven. De Samsung S95D maakt ook gebruik van dit extreem felle paneel, maar Samsung heeft ons expliciet verteld dat we niet hoeven te verwachten dat de tv daadwerkelijk 3.000 nits helderheid haalt. De vraag is nu of Philips het volledige potentieel van dit scherm kan benutten.

De OLED+959 zal vervolgens alleen verkrijgbaar zijn in 65-inch, met opties voor wandmontage en een standaard op de vloer. Het bedrijf zegt dat de nieuwe P5 AI Dual Engine chip er ook voor zorgt dat video in 8-bits kleurdiepte weergegeven worden als 14-bits diepte, dankzij het Smart Bit Enhancement V3-algoritme. In theorie zou het moeten helpen met kleurbanding in donkere gebieden in het bijzonder, waar video niet genoeg kleurgegevens bevat om subtiele gradaties tussen kleuren te tonen, waardoor ze er blokkerig uitzien. Color banding is een van de grootste nadelen voor de beeldkwaliteit van de beperkte bandbreedte van streaming, dus we hopen dat Philips dit kan verbeteren.

Op het gebied van gaming ondersteunt de OLED+959 144Hz, Dolby Vision gaming en de nieuwe Game Bar, waarmee je de game-instellingen kunt aanpassen voor het spel dat je speelt, vergelijkbaar met de gamemodi van LG, Panasonic en Samsung.

De OLED+959 is ten slotte uitgerust met een ingebouwd 5.1.2-kanaals luidsprekersysteem van Bowers & Wilkins dat in het frame van de OLED959+ zelf wordt geplaatst. Het systeem gebruikt in totaal 18 drivers, met naar voren gerichte luidsprekers, linker- en rechterluidsprekers en opwaartse drivers voor Dolby Atmos.

Philips OLED+909 met Ambilight (Image credit: Philips TV)

Philips OLED+909

De Philips OLED+909 heeft hetzelfde next-gen OLED-paneel als de OLED+959, inclusief de belofte van 3.000 nits piekhelderheid. De single-processor versie van de 8e generatie P5 bevat verder enkele AI-trucjes om de beeldkwaliteit te verbeteren.

De tv is uitgerust met een 3.1-kanaals luidsprekersysteem dat opnieuw is ontwikkeld door Bowers & Wilkins, met slanke 30 x 55 mm drivers die in het dunne ontwerp passen. De OLED+909 is verkrijgbaar in 55-, 65- en 77-inch modellen.

Op vlak van gaming ondersteunt de OLED+909 144Hz, VRR en de nieuwe gamebar en Dolby Vision gaming. Philips heeft niet gezegd hoeveel HDMI 2.1-poorten deze tv zal hebben, maar we gaan ervan uit dat het twee van de vier HDMI-aansluitingen HDMI 2.1 zullen ondersteunen, net als vorig jaar.

Philips OLED809 (Image credit: Philips TV)

Philips OLED809

De Philips OLED809 is een OLED uit het middensegment en de opvolger van de OLED808. Hij zal qua specificaties en prijs waarschijnlijk concurreren met de LG C4 en Samsung S90D.

Met een OLED EX-paneel beweert Philips dat hij een piekhelderheid van 1.300 nits zal bereiken. Als dat waar is, zou het toestel niet alleen veel helderder zijn dan de LG C3, maar zelfs dicht in de buurt komen van de LG G3. Die haalde in onze metignen 1.449 nits. Dit zou ook hoger zijn dan de piekhelderheid van de Samsung S90C.

Op vlak van gaming zien we opnieuw een 144Hz refresh rate, Dolby Vision gaming en de nieuwe Game Bar. De tv heeft een driezijdig Ambilight-ontwerp in tegenstelling tot het vierzijdige Ambilight-ontwerp op de OLED+-televisies.

De OLED809 zal verkrijgbaar zijn in 42, 48, 55, 65 en 77 inch en is voorzien van een 70W 2.1-kanaals luidsprekersysteem (50W in de 42-inch). We verwachten dat de 42-inch en 48-inch formaten minder helder zullen zijn, aangezien dit eigen is aan de kleinere formaten.

Philips PML9009

De Philips PML9009 is het mini-LED-model van de Philips 2024 TV-serie. De PML9009, met hippe marketingnaam 'The Xtra', is verkrijgbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, en heeft een helderheid van 1000 nits. Dit is lager dan andere mini-LED-modellen die we in het verleden hebben getest, wat prima is zolang de prijs laag is. Dat zullen we later pas te weten komen, aangezien er nog geen prijzen of verkoopdata bekend zijn;

De PML9009 ondersteunt wederom 144Hz gaming en maakt ook gebruik van een nieuw Titan Smart TV-platform, waar we hopelijk binnenkort meer over horen. Hij zal ook voorzien zijn van driezijdig Ambilight.

Philips PUS8909

De Philips PUS8909, die deel uitmaakt van de 'The One'-reeks, is een LED-model dat verkrijgbaar is in 43, 50, 55, 65 en 75 inch. Het is voorzien van driezijdig Ambilight en ondersteunt 144Hz gaming, in combinatie de nieuwste P5-processor. Als de prijs laag genoeg is, zou dit wel eens een van de beste goedkope gaming tv's kunnen zijn.