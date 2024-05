Last van reflecties op je tv? Dit zijn de verschillende soorten en zo kom je ervan af

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je gaat zitten om een film te kijken en plotseling zie je je weerspiegeling op het tv-scherm. Of het nu het licht is van een lamp of van de zon die overdag door de ramen naar binnen schijnt, reflecties lijken haast onvermijdelijk.

Sommige van de beste tv's nemen tegenwoordig maatregelen om reflecties te beperken, zelfs in de helderste kijkomstandigheden, door gebruik te maken van verschillende technologieën. Deze technologieën, waaronder mini-LED en Micro Lens Array (MLA), worden geïntegreerd in de nieuwste tv's en het goede nieuws is dat je er niet altijd een nier voor hoeft te verkopen.

Hoewel het misschien lijkt alsof er maar één soort reflectie is, zijn er in de praktijk verschillende soorten. We gaan hieronder beschrijven en vervolgens bespreken welke nieuwe tv's deze reflecties met succes bestrijden en wat je er zelf tegen kan doen (zonder een nieuwe tv te kopen).

Er zijn drie soorten reflecties (Image credit: Future)

De drie soorten reflecties

Als we nadenken over hoe we reflecties kunnen beperken, is het eerst belangrijk om te weten met welke soorten reflecties we te maken hebben. Op een evenement van LG kregen we een video te zien van beeldschermexpert en wetenschapper Michael E. Becker waarin hij drie belangrijke reflectietypen indeelde in drie categorieën: spiegelachtig, waas en Lambertiaans.

Spiegelachtig verwijst naar het meest voorkomende type: directe reflecties op een scherm veroorzaakt door lichtbronnen. Een diagram van The University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato (hieronder afgebeeld) laat zien hoe dit werkt. Het licht wordt in één richting teruggekaatst van een glanzend LCD-scherm, waardoor we objecten, onze reflectie en lichtbronnen in de kamer op het scherm zien.

(Image credit: The University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato)

Waasreflecties zijn niet zo direct, want het licht reflecteert hier in alle richtingen. Zoals je in het diagram hieronder kunt zien, lijken waasreflecties op diffuse reflecties en zijn ze het gevolg van licht dat matte of antireflecterende schermcoatings raakt, die steeds vaker voorkomen op tv's (meer daarover hieronder). Het licht wordt nog steeds gereflecteerd, maar objecten vallen minder op, wat resulteert in een verbeterde kijkervaring.

Het derde type is de Lambertiaanse reflectie. Dit doet denken aan waasreflecties, maar gaat nog een stap verder door het gereflecteerde licht gelijkmatig over het scherm te verdelen. Een kenmerk van Lambertiaanse reflectie is dat lichtreflecties er hetzelfde uitzien, vanuit elke mogelijke kijkhoek.

Hoe bestrijden nieuwe tv's reflecties?

Mini-LED levert een extreem hoge piekhelderheid die reflecties tegengaat. (Image credit: TCL)

Zoals hierboven vermeld, gebruiken tv's nu verschillende technologieën om reflecties te verslaan. De eerste is mini-LED. Hierdoor kunnen er aanzienlijk meer ledlampmodules in de achtergrondverlichting van een lcd-tv worden geplaatst dan bij een conventioneel toestel, wat resulteert in een hogere helderheid, betere lichtregeling en beter contrast. De beste mini-LED TV's zijn onder andere de Samsung QN90C en Hisense U8K, die allemaal een piekhelderheid van meer dan 1.500 nits halen.

Als we helderheidsniveaus testen, is de helderheid op het volledige scherm een belangrijke factor die aangeeft hoe de tv omgaat met reflecties. De tv's hierboven halen een helderheid van meer dan 600 nits op het volledige scherm. Dat is aanzienlijk hoger dan OLED TV's en conventionele led-tv's, die ruwweg 150-350 nits halen. Het vermogen van Mini-LED om heldere beelden op het hele scherm weer te geven, vermindert spiegelreflecties, waardoor het een van de beste tv-technologieën is voor felverlichte ruimtes.

Een probleem met een aantal van de beste OLED TV's van de afgelopen jaren was de lage helderheid. OLED TV's gebruiken andere pixels, wat resulteert in ongelooflijke zwartniveaus en een verbluffend contrast. Maar omdat conventionele OLED panelen, W-OLED genoemd, een relatief lage helderheid hebben, komen reflecties sneller voor.

MLA-technologie vermindert reflecties (Image credit: Future)

Verschillende nieuwe OLED TV's, zoals de LG G4, Philips OLED908 en Panasonic MZ2000 gebruiken nu MLA-technologie. Dit is, eenvoudig uitgelegd, een soort lens die aan een OLED-paneel kan worden toegevoegd om de helderheid te verhogen. Om een idee te geven van hoe dit wordt geïmplementeerd: er kunnen 5000 microscopische lenzen worden toegevoegd aan een enkele OLED-pixel. Dat betekent dat er voor een OLED TV van 77 inch in totaal 42,4 miljard lenzen nodig zijn. Vergeleken met conventionele W-OLED-schermen, die gemiddeld 600 nits halen, en OLED EX-panelen, die gemiddeld 800 nits halen, hebben we tot 1.480 nits gemeten op OLED's die met MLA zijn uitgerust. Deze enorme boost is nog steeds niet genoeg om reflecties volledig te elimineren, maar we boeken hoe dan ook vooruitgang.

Begin 2023 demonstreerde Philips nog een innovatie om schermreflecties te verminderen, een polarisator met de naam "Vanta Black". Bij die demonstratie zagen we spiegelreflecties die drastisch werden verminderd door de polarisator. Later, toen we de OLED908 in moeilijke lichtomstandigheden in ons lab bekeken, waren er amper reflecties te zien.

Andere tv-merken zoals Samsung hebben matte schermen geïntroduceerd. Dit scherm kennen we al van The Frame en is sinds dit jaar voor het eerst aanwezig op hun QD-OLED TV's. Het matte paneel van The Frame heeft echter een negatieve invloed op de algemene beeldkwaliteit, maar het OLED Glare Free-paneel van de nieuwe Samsung S95D is verder verfijnd om de unieke eigenschappen van OLED zo goed mogelijk te behouden. Dit matte scherm creëert diffuse reflecties en elimineert zo bijna volledig frustrerende spiegelreflecties. Het resultaat lijkt hier op Lambertiaanse reflecties, wat betekent dat de S95D de beste OLED TV in felverlichte ruimtes is.

De Samsung S95D (rechts) maakt gebruik van een mat scherm om de spiegelreflecties van de Samsung S95C (links) met glanzend scherm te verminderen. (Image credit: Future)

Hoe kom je af van reflecties op je huidige tv?

Het is allemaal goed en wel om te vertellen over die prachtige nieuwe tv's met schermen die reflecties drastisch kunnen verminderen en kunnen voorkomen dat vervelend zonlicht je film verpest. Maar wat als je niet van plan bent om een nieuwe tv te kopen? Geen paniek, want wij hebben tips over hoe je zelf schermreflecties kunt verminderen.

De eerste tip ligt voor de hand: kijk in het donker met gesloten gordijnen of met gedimde verlichting. Wacht tot 's avonds om je favoriete films te kijken, want in een donkere kamer zijn er geen reflecties en profiteer je optimaal van het verbeterde contrast en zwartniveau.

Als je belangrijkste lichtbron een lamp is, bekijk dan of je die kan verplaatsen. Glanzende tv-schermen reflecteren licht onder een hoek, dus als je deze lichtbron verplaatst, verandert de hoek en het reflectieniveau.

Een andere manier om reflecties te verminderen is door het licht van een lamp te "verduisteren" met behulp van een donkergekleurde lampenkap of door de lamp in een hoek te plaatsen zodat de gloeilamp zelf verborgen blijft. Investeer daarnaast in verduisterende gordijnen om natuurlijk licht te blokkeren.

Het is ook de moeite waard om te kijken naar de muur tegenover de tv. Een witte of felgekleurde muur zal waarschijnlijk als een reflectie verschijnen, dus als je hem donkerder schildert, kun je het negatieve effect verminderen.

In veel van deze situaties kun je reflecties misschien niet volledig wegwerken. Maar als een van deze maatregelen meer voor de hand liggende spiegelreflecties kan veranderen in een waas of Lambertiaanse reflectie, dan zullen ze een positieve invloed hebben op je kijkervaring.