Deze mini-LED TV klonk zo goed dat onze soundbar bijna overbodig werd

Features
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Een toontje lager zingen

De TCL C8K en Samsung HW-Q800D
(Beeld: Future)

We testen al jaren tv's en een terugkerend punt van kritiek is dat zelfs de duurste modellen niet geweldig klinken. Tv's worden immers steeds dunner waardoor er minder ruimte is voor de speakers. Het advies bij menig tv is dan ook: "Investeer in een soundbar."

Dit advies wordt echter minder universeel. Nadat we recent een mini-LED TV hebben getest in combinatie met een middenklasse soundbar, konden we zelf horen hoe groot het verschil nu echt was. Daardoor rees de volgende vraag: is een soundbar nog steeds zo essentieel?

De lat ligt hoger

Desondanks waren we enthousiast om een soundbar aan te schaffen. Onze eisen waren niet torenhoog en we hoefden geen volledige installatie met achterspeakers. Een soundbar met subwoofer was al voldoende. We konden toevallig nog een Samsung HW-Q800D op de kop tikken, maar waren eerlijk gezegd onaangenaam verrast over hoe weinig verbetering hij bracht ten opzichte het ingebouwde geluid.

Toen de soundbar afzonderlijk werkte, kon hij een iets ruimtelijker geluid produceren. Dankzij de zijwaarts gerichte drivers is de breedte van het geluidsbeeld veel beter. Het geluid klonk tegelijkertijd minder vol: zonder de drivers van de tv voelde de output niet zo krachtig aan. De dialogen bleven nog steeds redelijk duidelijk, maar de soundtracks klonken afgezwakt.

Toch zijn er een aantal dingen zijn die een soundbar zoals de HW-Q800D beter kan. Hoewel hij op zichzelf zachter klinkt, kan hij in combinatie met de meegeleverde subwoofer een indrukwekkend geluid produceren, waarbij de ruimteschepen in Avatar: Way of the Water klinken alsof ze letterlijk in je woonkamer landen. Hoewel de opwaarts gerichte drivers van de HW-Q800D niet helemaal dezelfde ruimtelijke effecten kunnen bereiken als duurdere soundbars, slaagt hij er wel goed in om geluiden op de juiste plek op het scherm te plaatsen.

Na jarenlang te hebben geaccepteerd dat soundbars noodzakelijk zijn, waren we verrast door hoe klein sommige verbeteringen waren. Begrijp ons niet verkeerd: de juiste soundbar kan zeker zorgen voor beter geluid, vooral als je budget hoog genoeg is. Maar onze ervaring hier laat zien dat het verschil kleiner wordt. In plaats van standaard een soundbar aan te schaffen, wordt het steeds belangrijker om na te gaan hoe goed het geluid van je tv is en welke verbeteringen een soundbar kan toevoegen.

Categorieën
Bram Lodewijks
Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

Met ondersteuning van