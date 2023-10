De LG Easel is een vage tv, geef mij maar de LG G3 OLED

Hoe meer je uitgeeft aan een tv, hoe beter de thuisbioscoopervaring is, toch? Elk jaar brengen de grootste merken weer hun nieuwe televisies op de markt met de nieuwste technologieën. Denk hierbij aan de komst van Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) en Micro Lens Array (MLA). Ze proberen ook nieuwe ontwerpen te introduceren om zich van de rest van de industrie te onderscheiden.

Maar in de afgelopen jaren hebben we gezien dat bepaalde merken zijn afgestapt van het traditionele design en zich richten op de ontwikkeling van meer lifestyle-georiënteerde schermen.

Dat kan zeker gezegd worden van LG's Objet Easel TV. Hij werd in 2022 gelanceerd en lijkt op geen enkele tv die ik eerder heb gezien. Hij is ontworpen om als kunstwerk te dienen, vandaar de Easel naam (Engels voor schildersezel), en is daarnaast een zeer capabele OLED TV. Op papier is hij het perfecte scherm voor elke woonkamer.

De afgelopen weken hebben we de LG Objet Easel OLED TV gebruikt, die het uitstekende vlaggenschip van het bedrijf, de LG G3 OLED, heeft "vervangen". Maar ondanks het mooie uiterlijk van de Objet Easel en zijn status als een echt 'middelpunt' (waarover later meer), kunnen we niet wachten tot de G3 OLED zijn plaats weer inneemt.

Perfect onvolmaakt

De belangrijkste reden om de LG Objet Easel te kopen is hoe hij eruit ziet. Dit is geen tv die je bovenop een entertainmentmeubel zet. In plaats daarvan is het een eigen meubelstuk. Het 65-inch scherm (slechts verkrijgbaar in één formaat) is gemonteerd in een aluminium frame. Het frame leunt tegen de muur als een schildersezel en dankzij het gewicht hoef je niet bang te zijn dat het omvalt, hoewel LG wel aangeeft dat de hellingshoek niet groter mag zijn dan vijf centimeter.

We kunnen niet garanderen dat de tv niet omvalt als er een kat of een hond achter gaat snuffelen, maar voor het grootste deel zit je goed. Als je wilt, kun je hem ook aan de muur bevestigen.

(Image credit: Future)

De andere helft van het frame bevat een stoffen paneel dat is ontworpen in samenwerking met het Deense textielbedrijf Kvadrat (dat ook samenwerkte met Bang & Olufsen aan de Beosound A5). Als je de Objet Easel aanzet, beweegt het paneel, dat aan twee in het frame geïntegreerde gemotoriseerde rails is bevestigd, naar beneden om het scherm te onthullen.

Als je het uitschakelt, gebeurt het omgekeerde en gaat het paneel omhoog om het scherm te bedekken waardoor er een klein deel zichtbaar blijft aan de bovenkant, iets wat LG de Line View noemt. Met Line View actief kun je in één oogopslag informatie zien zoals de datum en het weer, kunstwerken of muziek die via Bluetooth of een lokale server naar de tv wordt gestreamd.

Na de eerste installatie wordt de voorstelling standaard begeleid door een eigenaardig deuntje, dat je gelukkig kunt uitschakelen. Dit wordt namelijk al vrij snel verschrikkelijk irritant.

(Image credit: Future)

Het hele proces van het omhoog of omlaag zetten van het paneel duurt ongeveer 15 seconden in beide richtingen.

Er is geen twijfel mogelijk dat de LG Objet Easel een fantastische, zij het ongebruikelijke, tv is. Dat onconventionele ontwerp brengt echter wel een paar compromissen met zich mee en dat is uiteindelijk de reden waarom dit niet de tv is die je in veel woonkamers zal terugzien. Ten eerste staat het tv-paneel door zijn formaat iets hoger dan de positie van de G3 OLED of überhaupt elke televisie ooit op een standaard televisiemeubel.



Als je op de bank zit, merk je dat je iets omhoog moet kijken, waardoor je na verloop van tijd pijn in je nek krijgt. Het is een subtiel verschil, maar je gaat het zeker merken. Dit is ook de reden dat wij nooit begrijpen waarom mensen de televisie hoog op de muur monteren.

Het ontwerp met het leunende frame betekent ook dat je niets voor de LG Objet Easel kunt plaatsen. Dit is vooral frustrerend omdat de audio van de Objet Easel wel wat extra pit kan gebruiken. Het is uitgerust met een 80W 4.2-kanaals luidsprekersysteem, dat naar eigen zeggen ook Dolby Atmos ondersteunt. Het ontbreekt echter aan speciale hoogtekanalen.

(Image credit: Future)

We hebben een verscheidenheid aan inhoud via de tv afgespeeld, van series op Disney Plus tot muziek die via AirPlay werd gestreamd, en we kregen gemengde resultaten. De geluidsweergave van Futurama op Disney Plus was prima, maar toen ik overschakelde naar de nieuwe Star Wars: Ahsoka, moest ik het volume een flinke boost geven om ook maar enige vorm van sensatie te ervaren. Zelfs toen misten de geluiden van zwaaiende lichtzwaarden en dreunende explosies enige impact. De muziek werd daarentegen beter weergegeven en ook de lage tonen waren voldoende en ook de zang kwam duidelijk door.

LG zegt dat je de Objet Easel kunt combineren met een soundbar, maar ik heb nog geen beelden gezien van hoe dit er in de praktijk uit zou zien.

(Image credit: Future)

LG heeft een plank ingebouwd langs de achterkant van het scherm om kabels en kleinere apparaten zoals een Apple TV te verbergen. Maar de PlayStation 5 stond op de grond naast het frame en de stroom- en HDMI-kabels waren zichtbaar wanneer het paneel omhoog stond. Als je langere HDMI-kabels hebt, kun je dit mogelijk oplossen met een plank aan de zijkant. Het zou ook zomaar eens kunnen dat degenen die zich de Objet Easel kunnen veroorloven een op maat gemaakte installatieoplossing kunnen bedenken, waarbij de kabels in de muur erachter worden geleid.

Back to the future

De LG Objet Easel maakt gebruik van een van LG's 4K Evo OLED-panelen. LG kondigde de Evo-technologie voor het eerst aan op CES 2021, voordat het werd gelanceerd met de G1 OLED. Evo beweert superieure helderheidsprestaties te bieden ten opzichte van standaard OLED-panelen dankzij het gebruik van deuterium. Dit is een organisch materiaal dat in staat is om hogere spanningen langer te ondersteunen, waardoor de OLED's meer licht kunnen produceren.

(Image credit: Future)

Zelfs overdag, toen de zon door de ramen scheen, was het scherm zonder problemen zichtbaar. Er was wat reflectie van het glas, maar uiteindelijk mis je niets van wat er op het scherm gebeurt. De G3 OLED deed het iets beter en bood een nog helderder beeld, wat waarschijnlijk te danken was aan de MLA-technologie. Hierbij worden meerdere microlenzen op een laag over de OLED's aangebracht, die helpen om het licht dat ze uitstralen beter te richten, met een helderder beeld als resultaat. De Objet Easel heeft deze technologie niet.

De Easel ondersteunt ook Dolby Vision, HDR10 en HLG, heeft vier HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K/120Hz, Dolby Atmos-geluidsverwerking en de volledige verzameling aan gaming termen, waaronder VRR en ALLM, samen met Nvidia GeForce Now.

(Image credit: Future)

LG heeft de Objet Easel uitgerust met de Alpha9 Gen 5 AI processor die ook te vinden is in de LG G2 OLED. Hoewel de Gen 5 nog steeds fantastisch presteert, is hij nu vervangen door een nieuwere, indrukwekkendere versie in de Gen 6. Maar zoals LG ons vertelde, was de Gen 6 niet beschikbaar ten tijde van de productie van de Objet Easel. Was dat wel het geval geweest, dan was hij ongetwijfeld gebruikt.

De visuele verschillen die de twee leveren zijn waarschijnlijk niet echt waarneembaar voor de gemiddelde kijker, maar ze zijn er wel. Met de Gen 6 krijg je verbeterde upscaling van sub-4K content dankzij AI Super Upscaling Pro. OLED Dynamic Tone Mapping Pro zorgt voor betere HDR optimalisatie door het beeld op het scherm op te splitsen in 20.000 zones, in tegenstelling tot 5.000 bij de Gen 5.

De Objet Easel beschikt ook niet over de Micro Lens Array technologie van de G3, noch over de heatsink van de G3, waardoor deze niet zo helder is als zou kunnen. De LG Objet Easel kost 4.999 euro, maar is goedkoper te vinden bij andere retailers.

Like a G3

(Image credit: Future)

En daarom kijken we ernaar uit om de G3 OLED terug te brengen naar zijn oorspronkelijke plaats. Het feit dat je deze tv daadwerkelijk op een televisiemeubel kan zetten met een plek voor je externe apparatuur is een gigantisch pluspunt en hij levert een indrukwekkender beeld. Uiteindelijk denken we dat hij veel meer waar voor zijn geld biedt.



Natuurlijk is er een doelgroep voor de Objet Easel TV: zeer waarschijnlijk het type mensen wiens kamer er ook daadwerkelijk uitziet als een daadwerkelijke showroom. Hij ziet er ook erg uniek uit, maar dat wil niet zeggen dat 'ie ook handig is. De meerderheid van klanten kunnen toch maar beter voor de LG G3 OLED kiezen, praktisch de perfecte tv.