Drie redenen om je Prime-abonnement niet op te zeggen na Amazon Prime Day

Wanneer je dit leest, is Amazon Prime Day misschien al afgelopen. Hopelijk heb je wat leuke kortingen kunnen scoren en producten in huis gehaald waar je al lang naar op zoek was. Als je ook maar één product hebt gekocht tijdens Amazon Prime Day op 11 en 12 juli, dan ben je nu de trotse eigenaar van een Amazon Prime-abonnement.

Als dit je eerste Prime Day is, heb je misschien wel korting kunnen pakken met de gratis proefperiode van Amazon Prime. Of ben je eerder iemand die hun Prime-abonnement alleen in juli activeert om van alle deals te genieten? In beide gevallen zijn er mogelijk veel dingen die je nog niet weet over je Prime-abonnement en waarom het best wel handig kan zijn.

Hier duiken we dieper in het Prime-abonnement en bekijken we wat je allemaal krijgt voor een luttele 2,99 euro per maand.

1. Amazon Prime Video

(Image credit: Future)

Je bent wellicht bekend met Amazon Prime Video, de streamingdienst van het bedrijf. Wat veel mensen niet weten, is dat die gewoon volledig inbegrepen zit in je Prime-abonnement van 2,99 euro. Zelfs een jaarabonnement op Disney Plus is niet zo goedkoop en dan zwijgen we nog maar over Netflix, waar je bijna 20 euro per maand kwijt bent om te streamen in 4K.

Amazon geeft je daarentegen toegang tot zijn volledige collectie aan series en films in 4K-resolutie voor de prijs van een Starbucks-ijskoffie in de supermarkt. De populairste, recente serie die je op Prime Video kan kijken, is zonder twijfel Rings of Power, de prequel van de iconische Lord of the Rings trilogie. The Boys is een andere topserie voor superheldenliefhebbers die niet vies zijn van een beetje bloed, organen en andere heel erg expliciete dingen. Films zijn er eveneens in overvloed, met onder andere elke Shrek-film, de John Wick-films en nog veel meer.

2. Prime Gaming

Ook voor gamers heeft Amazon leuke voordelen. In die 2,99 euro per maand zit ook toegang tot Prime Gaming. Er zit heel wat in Prime Gaming, dus zet je schrap.

Ten eerste krijg je allerlei in-game voordelen bij een uitgebreide selectie games. Die kan je allemaal zien op de Prime Gaming-homepagina en je kan zelfs meldingen instellen op basis van games zodat je zeker niets mist. Deze voordelen zijn meestal in-game items. Zo kan je voor League of Legends capsules claimen met items, pakjes kaarten in Hearthstone, items in Pokémon Go, een mount in World of Warcraft en nog veel meer. De meeste games krijgen vaak per maand nieuwe voordelen, dus je krijgt in feite een oneindig aantal in-game content voor steeds meer games.

(Image credit: Amazon)

Naast in-game content, krijg je gewoon volledige games bij Prime Gaming. Op dit moment kan je bijvoorbeeld de Enhanced Edition van Baldur's Gate gratis downloaden. Hoewel de periode om een gratis game te claimen altijd afloopt (soms na een week, soms na een maand), blijft die game daarna permanent van jou. Het is een kwestie van op tijd op "claimen" te klikken.

Tot slot kan je Prime Gaming koppelen aan je account op het streamingplatform Twitch. Zodra je die koppeling gemaakt hebt, geeft Prime Gaming je één gratis maandelijks abonnement dat je kan gebruiken om je favoriete streamers te steunen. Wanneer je je abonneert op een streamer, krijg je extra voordelen zoals unieke emoji's en (meestal) advertentievrije streams.

3. Amazon Photos

(Image credit: Amazon)

Een van de minst bekende voordelen van Amazon Prime, is zonder twijfel Amazon Photos. Net zoals Google en Apple biedt Amazon namelijk cloudopslag aan voor je foto's en video's. Hoewel het Prime-abonnement geen onbeperkte opslag bevat, blijft het een sterk aanbod.

Wanneer je als Prime-abonnee Amazon Photos gebruikt (dat kan op desktop of mobile), krijg je namelijk onbeperkte opslag voor je foto's in hun originele resolutie. Instellen welke mappen met foto's mogen back-uppen naar de cloud van Amazon is erg eenvoudig en Amazon Photos synchroniseert natuurlijk tussen je desktop en telefoon. Op die manier heb je je foto's altijd binnen handbereik op elk apparaat.

Tot slot krijg je naast onbeperkte foto-opslag nog 5 GB voor video's, wat overeenkomt met ongeveer 14 uur video's in Full HD-resolutie (1080p). Als Amazon Photos je hart heeft veroverd en je met 5 GB voor video's niet voldoende hebt, kan je de opslag nog uitbreiden tot maximaal 1 TB (voor 9,99 euro per maand).