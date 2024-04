Geen zin in de lenteschoonmaak? Deze robotstofzuigers genieten nu van hoge kortingen

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze deals.

Heb je eigenlijk geen zin meer om je vrije tijd doordeweeks of in het weekend op te offeren voor het stofzuigen van je huis? Dan is een robotstofzuiger natuurlijk een geweldige oplossing. Deze apparaten laat je even kennismaken met je huis en ze kunnen vervolgens gewoon automatisch hun ding doen, zonder dat je daar überhaupt thuis voor hoeft te zijn.

Goede robotstofzuigers hebben vaak echter wel een flink prijskaartje, dus het komt goed uit dat je momenteel bij Coolblue erg interessante aanbiedingen kan vinden op robotstofzuigers van verschillende merken en uit verschillende prijsklassen. Er zijn meerdere modellen van onder andere Ecovacs, iRobot en Rowenta in de aanbieding. Of je nou een premium model met stofzuig- en dweilfunctie zoekt of een eenvoudiger model met een extra aantrekkelijkere prijs, er is genoeg om uit te kiezen.

Sommige modellen hebben gewoon een flinke korting gekregen, terwijl je bij andere modellen gebruik kan maken van cashback-acties (of een combinatie van beide). Hieronder vind je vier van de beste robotstofzuigerdeals die wij zijn tegengekomen bij Coolblue.

Hoge korting op robotstofzuigers

(Image credit: TechRadar)

Ecovacs T9+ 2-in-1 met schoonmaakstation Dweil: Ja | Schoonmaakstation: Ja | Volume stofreservoir: 0,42 liter | Batterijduur: 175 minuten Ecovacs Deebot T9+ van €899 voor €449 Schoonmaakstation met stofzak Kan bijna drie uur stofzuigen Lasernavigatie

De Ecovacs Deebot T9+ is een robotstofzuiger die zichzelf automatisch kan legen bij zijn laadstation. Dat zorgt ervoor dat je niet na elke stofzuigbeurt alsnog zelf de stofbak hoeft te legen. Je moet alleen af en toe de stofzak vervangen. Hij heeft ook een dweilfunctie, maar die is niet heel uitgebreid. Verder gebruikt hij lasers om jouw ruimte in kaart te brengen en gaat hij automatisch naar zijn laadstation als de batterij bijna leeg is.

(Image credit: Ecovacs)

Ecovacs T10 Turbo Voor grote oppervlaktes Dweil: Ja | Schoonmaakstation: Ja | Volume stofreservoir: 0,4 liter | Batterijduur: 260 minuten Ecovacs Deebot T10 Turbo van €1.099 voor €599 Schoonmaakstation met watertanks Zeer lange batterijduur Draaiende dweilpads maken grondiger schoon

Dit model van Ecovacs kan naast stofzuigen ook dweilen dankzij zijn ronddraaiende dweildoeken. Dit zorgt dus voor nog schonere vloeren. Hij heeft ook een ingebouwde camera, waarmee je dus ook je huis een beetje in de gaten kan houden als je zelf niet thuis bent. Het oplaadstation leegt automatisch het stofreservoir en maakt de dweil weer schoon (en droog).

(Image credit: iRobot)

iRobot Roomba Combo i8 Betaalbare 2-in-1 Dweil: Ja | Schoonmaakstation: Nee | Volume stofreservoir: 0,4 liter | Batterijduur: 75 minuten iRobot Roomba Combo i8 van €599 voor €349 Goede obstakeldetectie Uitgebreide app Rubberen borstels

Deze iRobot Roomba Combo i8 is de goedkoopste robotstofzuiger in dit overzicht, maar hij kan toch stofzuigen én dweilen. Dit specifieke model wordt echter niet geleverd met een leegstation, dus wanneer de stofbak vol zit, moet je deze zelf legen. Hij gaat wel automatisch naar zijn laadstation en gaat ook vanzelf verder waar hij gebleven is na het opladen.

(Image credit: Rowenta)

Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ RR8585 Een schoonmaakstation voor een prikke Dweil: Ja | Schoonmaakstation: Ja | Volume stofreservoir: 0,3 liter | Batterijduur: 120 minuten Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ RR8585 van €699 voor €399 Schoonmaakstation met grote stofzak Lasergestuurde obstakeldetectie Instelbare waterniveaus voor de dweil

Bij dit model van Rowenta krijg je niet alleen een flinke korting, maar ook €100 cashback. Hij is voorzien van een laadstation, waar hij zich automatisch kan legen, en maakt net als de Deebot T9+ gebruik van lasers om jouw ruimte in kaart te brengen. Hij heeft een ingebouwde dweil voor extra reiniging. Deze beweegt niet heen en weer, maar heeft wel vier verschillende standen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op deze link om naar alle robotstofzuigerdeals van Coolblue te gaan!