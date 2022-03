Oppo Find X5 Lite review

De Oppo Find X5 Lite is een midranger die zeker opvalt met zijn strakke design, en net als bij de andere Find X5-modellen zit het met de cameraprestaties wel snor. Toch is deze smartphone voor zijn adviesprijs lastig aan te raden, want er zijn alternatieven die hetzelfde of meer bieden voor minder geld.

Review in een notendop

De Oppo Find X5-serie is in februari uit de doeken gedaan en bestaat uit drie modellen: de Oppo Find X5, Oppo Find X5 Pro en de Oppo Find X5 Lite. Van die drie is de Lite zoals gewoonlijk het meest betaalbare model. Toch bevindt de Lite zich met een adviesprijs van 499 euro in een segment waar concurrentie in overvloed aanwezig is.

Gelukkig voor Oppo heeft de Find X5 Lite zijn design meezitten. Het is de Chinese fabrikant wederom gelukt om een gelikt toestel te produceren, die meteen de aandacht weet te trekken. Helaas bestaat de behuizing grotendeels uit plastic, wat afbreuk doet aan de algehele ervaring. Ook de relatief dikke 'kin' aan de onderkant van de smartphone vinden we niet bepaald een pluspunt.

Het 6,43 inch AMOLED-display geeft kleuren op levendige wijze weer, en dankzij de 90Hz verversingssnelheid zien beelden er vloeiend uit. Er zijn alternatieven met 120Hz schermen in dit segment, maar dat verschil zie je voornamelijk pas wanneer je er een 120Hz-telefoon naast legt.

De 64MP hoofdcamera staat zijn mannetje en schiet met name overdag prima foto's. Er is een nachtmodus aanwezig, maar verwacht geen al te spectaculaire plaatjes. De 8MP groothoekcamera is prettig om erbij te hebben, maar daartegenover vinden we het gemis van een telefotocamera jammerlijk.

Helaas zijn we minder te spreken over de chipset die Oppo in de Find X5 Lite heeft gestopt. De MediaTek Dimensity 900 5G legt prestaties op de mat die zeker niet slecht zijn, maar voor een toestel uit deze prijsklasse verwachten we eigenlijk wel meer. Het helpt ook niet dat de concurrentie uitgerust is met betere chipsets, zoals de Motorola Moto G200, Samsung Galaxy S20 FE en de OnePlus Nord 2.

Uit de doos draait de Oppo Find X5 Lite op ColorOS 12, een softwareschil die gebaseerd is op Android 11. Aangezien Android 12 op het moment van de release al maanden uit is, vinden we het bijzonder vreemd dat deze telefoon niet over de nieuwste Android-versie beschikt. Ook is er nogal wat bloatware aanwezig.

Wel fijn is dat Oppo 3 jaar lang software-updates en 4 jaar lang beveiligingsupdates garandeert. Dat zijn beloftes waar je mee opvalt in het Android-segment.

Met zijn accucapaciteit van 4.500mAh houdt de Find X5 Lite het makkelijk een dag vol, ook bij intensief gebruik. Bij regulier gebruik met hier en daar wat multitasken, chatten en muziek luisteren kun je de twee dagen wellicht aantikken. Hoe dan ook is het prettig om te weten dat het toestel binnen een mum van tijd weer is opgeladen dankzij de 65W snellaadtechnologie.

Al met al is de Oppo Find X5 Lite geen slechte smartphone. Op geen enkel vlak zakt de telefoon door de ondergrens, maar in dit segment is de concurrentie zo sterk dat de Find X5 Lite het zichzelf moeilijk maakt met de hoge adviesprijs. De OnePlus Nord 2 biedt min of meer gelijkwaardige en soms zelfs betere prestaties voor minder geld. Wellicht dat de Find X5 Lite interessant kan worden na een sterke prijsdaling, maar voor de adviesprijs is het niet onze eerste keus.

Oppo Find X5 Lite prijs en releasedatum

De Oppo Find X5 Lite is samen met de Find X5 en Find X5 Pro uit de doeken gedaan op 24 februari. Sinds 11 maart is de smartphone verkrijgbaar in de Benelux.

De Find X5 Lite kent een adviesprijs van 499 euro. Daarvoor krijg je standaard 256GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen en 8GB RAM. De beschikbare kleuren zijn Starlight Black en Startrails Blue.

Design

De Oppo Find X5 Lite heeft in ieder geval zijn ontwerp mee. Met name de achterkant weet al snel de aandacht te trekken tussen alle grijze muizen. Onze Starlight Black-versie heeft een kleuroverloop van zilver naar donkerblauw, en in het licht ziet alles er weer anders uit. Ook vallen de twee grote cameralenzen op, die in een rechthoekig eiland verwerkt zitten.

Eenmaal in de hand valt op dat Oppo heeft gekozen voor een plastic behuizing. Nu zijn er diverse telefoons met een plastic uiterlijk in dit segment, maar toch doet het naar onze mening afbreuk aan de algehele ervaring. Zeker bij zo een mooi toestel als de Find X5 Lite.

Met afmetingen van 160,6 x 73,2 x 7,8 millimeter en een gewicht van 173 gram is de smartphone enigszins met een hand te besturen. Met name het relatief lage gewicht zorgt ervoor dat je niet zo snel last krijgt van je hand bij langdurig gebruik.

Het display aan de voorzijde wordt onderbroken door een punch-hole camera aan de linkerbovenzijde. De kin onder het scherm is wat aan de forse kant, en zal niet bij iedereen in de smaak liggen. De aan/uit-knop bevindt zich aan de rechterkant, en de volumeknoppen en simkaartsleuf zitten links op het toestel.

Aan de onderkant zit een enkele speaker, waaruit niet het allerbeste geluid komt. We waarderen het dat de koptelefooningang is behouden, want deze missen we bij de andere Find X5-telefoons.

Oppo rust de Find X5 Lite niet uit met een IP-certificering. Hoewel een plons in het water niet meteen het einde hoeft te betekenen, geeft de fabrikant dus geen garanties mee voor het geval dat. Voorzichtigheid aan het water is dus geboden.

Display

De Oppo Find X5 Lite is uitgerust met een 6,43 inch AMOLED-display, wat beelden op een levendige, heldere wijze weergeeft. Met een FHD+ resolutie van 1.080 x 2.400 pixels komen we uit op een pixeldichtheid van 409 pixels per inch, en dat is meer dan voldoende.

Door de 90Hz verversingssnelheid zien beelden er vloeiender uit dan bij telefoons met een standaard 60Hz display. Hoewel het scherm soepeltjes oogt, zijn er in dit segment ook modellen die 120Hz aanbieden. Een dealbreaker is dat naar onze mening niet; je merkt dit verschil vaak pas op als je een 120Hz-telefoon ernaast legt.

Er is ondersteuning aanwezig voor HDR10+. Films en series op Netflix en andere streamingdiensten zien er dan ook op hun mooist uit, met rijke contrasten.

De piekhelderheid van 800 nits is redelijk goed te noemen. In een felle zomerzon moet je alsnog met je ogen knijpen, maar in alle overige weersomstandigheden moet het zeker mogelijk zijn het display af te kunnen lezen.

Camera

Het camera-eiland aan de achterzijde bestaat uit drie camera's: een primaire 64MP f/1.7 camera, een 8MP f/2.3 groothoekcamera en een 2MP f/2.4 macrocamera.

De 64MP hoofdcamera geniet volgens Oppo van sterke prestaties dankzij de aanwezigheid van kunstmatige intelligentie. In de praktijk merken we dat deze camera zeker zijn mannetje staat. Beelden zien er vrij scherp uit, de kleuren zijn redelijk waarheidsgetrouw en ook de algehele ervaring met de camera-app is soepel te noemen.

Er is een speciale nachtmodus inbegrepen om ook in de avonduren nog mooie plaatjes te kunnen schieten. Voor een midranger weet de Find X5 Lite zich ook op dit vlak prima te redden, al moet je wel rekening houden met dat er zo af en toe wel een onscherpe foto tussenzit in deze modus.

De 8MP groothoekcamera geeft je een extra optie bij het maken van een foto, en leent zich uitstekend voor het maken van landschapsfoto's bijvoorbeeld. Houd er wel rekening mee dat deze camera een stuk minder scherp is dan de hoofdcamera. Zo detailrijk als de hoofdcamera is het resultaat zeker niet, maar het is wel een handige optie om achter de hand te hebben.

De 2MP macrocamera biedt naar onze mening niet veel toegevoegde waarde. Macrofoto's zien er over het algemeen wat korrelig uit, en missen wat scherpte (en dat is niet vreemd met een 2MP camera).

Helaas voorziet Oppo de Find X5 Lite niet van een telefotocamera, waardoor je bent aangewezen op digitale zoom. Bij 2x digitale zoom is de kwaliteit nog redelijk te noemen, maar bij 5x zoom merk je duidelijk dat de kwaliteit achteruit gaat.

De 32MP frontcamera schiet prima plaatjes voor social media, met een goede scherpte en helderheid.

Video's opnemen is mogelijk in maximaal 4K met 30 frames per seconde. Er is een vorm van elektronische beeldstabilisatie aanwezig. In 1080p kun je ook gebruikmaken van een ultrastabiele filmmodus, waardoor je filmische beelden krijgt. Het lijkt namelijk alsof je dan filmt met een statief.

Hardware en prestaties

De Oppo Find X5 Lite wijkt qua chipset behoorlijk af van zijn duurdere broertjes. In plaats van een Snapdragon-chipset schuilt er een MediaTek-chip onder de motorkap. Het gaat hier om de Dimensity 900 5G-chipset. De chipset wordt bijgestaan door een flinke 256GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen en 8GB RAM.

Een test met Geekbench 5 wijst erop dat de Dimensity 900 5G zeker niet tot de snelste opties in dit segment behoort. Met een multi-core score (waarbij dagelijks gebruik wordt gesimuleerd) van 2.177 moet de Find X5 Lite zijn meerdere erkennen in concurrenten als de OnePlus Nord 2 (2.808), Moto G200 (3.286) en Galaxy S20 Fan Edition (3.130). Ten opzichte van de Find X3 Lite uit 2021 is er wel een stap voorwaarts gemaakt (1.803).

In de praktijk hebben we zeker geen probleem met de algehele prestaties. Het spelen van zware games verloopt doorgaans probleemloos, en ook multitasken kan de Find X5 Lite aan. Als je echter op zoek bent naar de snelste en meest soepele ervaring op een smartphone, dan zijn er duidelijk snellere alternatieven beschikbaar.

Uit de doos draait de Oppo Find X5 Lite op ColorOS 12, een softwareschil die gebaseerd is op Android 11. Aangezien Android 12 op het moment van de release al maanden uit is, vinden we het bijzonder vreemd dat deze telefoon niet over de nieuwste Android-versie beschikt.

Ook is er nogal wat bloatware aanwezig. Applicaties als AliExpress, Amazon Shopping en Amazon Music zijn nu niet bepaald applicaties waar iedereen op zit te wachten. Hoewel deze te verwijderen zijn, vinden we het jammer dat Oppo bij voorbaat dit toestel al volstopt met dit soort apps.

Niet alles is slecht aan de software overigens. De interface ziet er gelikt uit, en je hebt een breed scala aan aanpassingsopties. Daarnaast garandeert Oppo drie jaar lang software-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Dat zijn beloftes waar je mee opvalt in het Android-segment.

Batterijduur

De Oppo Find X5 Lite is voorzien van een accucapaciteit van 4.500mAh. Er zijn genoeg telefoons te vinden met 5.000mAh of meer vandaag de dag, maar 4.500mAh is ook nog altijd behoorlijk. Bovendien gaat het om het totaalplaatje: hoe efficiënt is de chipset, de software en alle andere specs die invloed hebben op de uiteindelijke batterijduur?

In het geval van de Find X5 Lite houden wij het met gemak een volledige dag uit op één cyclus. Bij intensief gebruik met gamen, foto's schieten, multitasken en browsen hoeven we niet voor het slapen gaan de adapter erbij te pakken.

Bij regulier gebruik met wat muziek luisteren, chatten en sociale media is het zelfs mogelijk om het twee dagen vol te houden op één cyclus.

Dankzij de 65W snellaadtechnologie is de Find X5 Lite na 31 minuten volledig opgeladen. Ideaal voor iedereen die niet graag zijn of haar toestel lang kwijt is aan opladen. Helaas is er geen ondersteuning voor draadloos laden, al is dat gemis verwaarloosbaar met zulke bedrade snelheden.

Moet ik de Oppo Find X5 Lite kopen?

Koop hem als...

Je een aantrekkelijke smartphone zoekt

De Oppo Find X5 Lite ziet er vooral van de achterkant uit om door een ringetje te halen.

Je een lange update-ondersteuning belangrijk vindt

De Oppo Find X5 Lite geniet drie jaar lang van software-updates en vier jaar lang van beveiligingsupdates. Dat zijn sterke cijfers voor Android-toestellen.

Je snelladen belangrijk vindt

Dankzij de 65W snellaadtechnologie is de Oppo Find X5 Lite binnen een mum van tijd volledig opgeladen.

Koop hem niet als...

Je een sterke prijs-kwaliteitverhouding belangrijk vindt

Voor de adviesprijs van de Find X5 Lite zijn er alternatieven te vinden die meer voor minder bieden, zoals de OnePlus Nord 2 en Moto G200.

Je de snelste prestaties eist

Met de MediaTek Dimensity 900 5G beschikt de Find X5 Lite over een capabele chipset, maar zeker niet de beste in dit segment.