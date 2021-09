De iPhone 13 Pro Max is niet zo'n grote verandering ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max, maar het is zonder twijfel een van de meest premium smartphones die je in 2021 kan vinden. Als je het beste van het beste van Apple zoekt, dan is dit de smartphone voor jou.

De iPhone 13 Pro Max kent weinig verschillen ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max van vorig jaar. Als je nu in het bezit bent van de iPhone 11 Pro Max, zijn er echter wel wat upgrades op te merken.

Zo is er een nieuw 120Hz display aanwezig, verbeterde achterste camera's, meer opslagopties en een gloednieuwe chipset die volgens onze tests de krachtigste is die Apple tot nu toe heeft uitgebracht.

Onze volledige review van de iPhone 13 Pro Max is nog onderweg. Je kunt deze de komende weken verwachten. Neem zeker nog eens een kijkje voor ons definitieve oordeel over deze nieuwe topklasse smartphone van Apple.

iPhone 13 Pro Max: releasedatum en prijs

De iPhone 13 Pro Max werd op 14 september onthuld. Het toestel is nu te pre-orderen en verschijnt op 24 september in de winkelrekken.

Het is de duurste iPhone die je nu kan kopen. Het goedkoopste model met 128GB opslaggeheugen begint bij een prijskaartje van 1.259 euro. Het model met 256GB kost 1.379 euro en dat van 512GB 1.609 euro. Voor het eerst heeft Apple nu ook een smartphone met 1TB aan opslag, met een enorme prijs. Voor deze versie betaal je 1.839 euro.

iPhone 13 Pro Max: design en display

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro Max is een grote smartphone met een 6,7 inch Super Retina XDR-display. Het scherm is zo groot dat het waarschijnlijk oncomfortabel aanvoelt als je kleinere handen hebt. Je moet dus enkel voor dit model kiezen als je het grootste scherm wil dat je op een iPhone kan krijgen. De afmetingen bedragen 160,8 x 78,1 x 7,7 mm en met een gewicht van 240 gram is de iPhone 13 Pro Max opmerkelijk zwaar.

Het ontwerp van het toestel voelt premium aan, met een glazen achterkant en roestvrijstalen randen. Het glas achterop heeft een matte afwerking die prettiger in de hand ligt dan de iPhone 13 of iPhone 13 Mini.

De Ceramic Shield-bescherming die Apple vorig jaar in de iPhones introduceerde, maakt zijn terugkeer. Apple stelt dat zijn smartphones met Ceramic Shield tot vier keer zo valbestendig zijn als iPhones zonder dit materiaal, wat wil zeggen dat jouw nieuwe smartphone geen barsten zal vertonen als hij (per ongeluk) uit je handen valt. We raden het je echter af om dit zelf uit te proberen.

De resolutie van het display bedraagt 2.778 x 1.284 pixels, wat op 458 ppi (pixels per inch) uitkomt. Dat is niet de beste resolutie die we ooit op een smartphone hebben gezien, maar het is en blijft wel een topklasse scherm met een hoge helderheid en levendige kleuren.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De grootste toevoeging aan het scherm is de maximum verversingssnelheid van 120Hz. Dat houdt in dat het beeld 120 keer per seconde wordt ververst. Het betreft een variabele beeldverversing, dus de uiteindelijke snelheid zal afhangen van wat je op dat moment met jouw smartphone aan het uitspoken bent.

Als je bijvoorbeeld een game start, zal de beeldverversing naar 120Hz worden gebracht om zo vloeiend mogelijke beelden te geven. Als je een e-book leest, is er weinig beweging op het scherm en zal de beeldverversing mogelijk zelfs naar 1Hz worden gehaald om je batterijduur te verlengen.

Een hoge beeldverversing van 120Hz (of meer) hebben we de voorbije jaren in veel Android-smartphones zien verschijnen. Eindelijk introduceert Apple dit ook in zijn iPhone 13-reeks. De hoge verversingssnelheid is overigens enkel beschikbaar op de iPhone 13 Pro en Pro Max.

Veel Android-toestellen, waaronder ook middenklasse smartphones, weten dit echter al langer in hun hard- en software te verwerken. Het lijkt daarom alsof Apple wat achter de feiten aanhinkt. We zullen in onze diepgaande review meer over deze nieuwe schermtechnologie kunnen melden.

De notch keert ook bij dit toestel terug, maar is nu twintig procent kleiner dan bij de vorige versies van de Pro Max. Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat dit je zal opvallen als je hem vergelijkt met vorige iPhones.

Ook MagSafe, wat samen met Ceramic Shield een nieuwe functie was vorig jaar, maakt opnieuw zijn opwachting. Je kan dus door middel van een magnetische verbinding een draadloze lader en bijhorende accessoires toevoegen, zoals hoesjes en gimbals.

iPhone 13 Pro Max: camera en batterij

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro Max komt met een 12MP groothoekcamera (f/1.5), een 12MP telefotolens (f/2.8) en een 12MP groothoekcamera (f/1.8) met een 120-graden gezichtsveld. Daar komt nog eens een LiDAR-scanner bij voor dieptezicht.

Op papier zijn er slechts kleine verschillen wat betreft de camera's in vergelijking met de iPhone 12 Pro Max. Ook tijdens onze korte testperiode vielen ons weinig aanpassingen op.

Er zijn wel enkele interessante nieuwe fotografiefuncties aanwezig, waaronder een macromodus die in onze tests goed presteerde. Hieronder kan je een voorbeeld terugvinden van wat we in slechts enkele ogenblikken met de macromodus konden bereiken:

(Image credit: TechRadar)

Er zijn ook enkele nieuwe videofuncties geïmplementeerd, waaronder Filmmodus. Daarmee zorg je ervoor dat jouw onderwerp scherp in beeld blijft, terwijl de achter- of voorgrond wazig wordt voor een 'rack focus'-effect.

De camera-upgrades op de iPhone 13 Pro Max lijken interessant. We zullen ze in onze volledige review diepgaander bespreken.

We weten nog niet hoe groot de batterij van de iPhone 13 Pro Max is, maar Apple verzekerd ons dat deze smartphone met een betere batterijduur komt dan zijn voorgangers. Of dit daadwerkelijk het geval is, moeten we de komende tijd nog ondervinden.

Er is ook een snellaadtechnologie tot 20W voorzien (afhankelijk van de lader die je gebruikt). Je kunt het toestel daarnaast draadloos opladen. Er is nog steeds geen omgekeerd draadloos laden aanwezig, waar verscheidene Android-smartphones wel over beschikken. Hiermee kan je jouw draadloos oortjes of smartwatch opladen met de batterij van jouw smartphone.

iPhone 13 Pro Max: specs en prestaties

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro Max draait op de door Apple ontworpen A15 Bionic-chipset. We hebben nog geen kans gekregen om de processor het volledige vuur aan de schenen te leggen, maar we waren wel onder de indruk van de prestaties van de chip in de standaard iPhone 13, die we iets langer hebben gebruikt.

De iPhone 13 Pro Max krijgt ook iets meer RAM-geheugen. Het komt met 6GB in vergelijking met de 4GB van de iPhone 13. We gaan ervan uit dat dit iets meer kracht oplevert. De iPhone 13 Pro komt ook met 6GB aan RAM.

Zoals we aanhaalden, heb je de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB of 1TB aan opslaggeheugen. Als je de smartphone een lange tijd wil gebruiken, zal de 128GB waarschijnlijk wat beperkt aanvoelen. Aan de andere kant is 1TB enorm veel opslag voor een enorme prijs. De meeste (doorsnee) gebruikers zullen aan 256GB of 512GB meer dan voldoende hebben.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro Max wijkt heel weinig af van de iPhone 12 Pro Max, maar de geüpgradede specs en nieuwe functies zijn wel significant. Als de batterijduur en kracht van deze smartphone zo goed zijn als Apple zelf beweert, wordt het mogelijk een van de meest indrukwekkende smartphones die we ooit hebben gezien.

De nieuwe camerafuncties en het 120Hz display zijn de opvallendste verbeteringen, maar het zijn niet de grote upgrades die je zullen overhalen om van de iPhone 12 Pro Max over te stappen naar het nieuwe model. Als je echter in het bezit bent van een iPhone 11 Pro of Pro Max - of zelfs een oudere iPhone - is de iPhone 13 Pro Max een zeer aantrekkelijke smartphone. Je moet er echter wel flink je portemonnee voor trekken.